Una potente tormenta amenaza con nieve el centro de EE.UU. y podría convertirse en un ciclón bomba mientras se desplaza hacia el este

(CNN) — Se espera que una fuerte tormenta invernal afecte a una gran franja de Estados Unidos, trayendo nieve este jueves a la región central antes de formarse en un ciclón bomba en su camino hacia el este durante el fin de semana.

Alrededor de 11 millones de personas estaban bajo alertas de clima invernal este jueves, que se extiende desde el oeste de Illinois a partes de Utah y Arizona.

“Hay una creciente confianza en que una tormenta invernal significativa se desarrollará a finales del viernes a través del sureste y luego extenderá fuertes nevadas a través del interior del este de Estados Unidos hasta el sábado”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional este miércoles en un tuit.

“Los impactos significativos debido a las fuertes tasas de nieve y las acumulaciones son posibles desde el Valle del Tennessee a través de los Apalaches centrales y en gran parte del interior del noreste”.

En el Medio Oeste, se esperaba que la nieve comenzó a caer durante la noche de este miércoles al jueves en el noroeste de Missouri y el este de Kansas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Kansas City en un tuit.

Se esperan hasta 20 centímetros de nieve en Kansas City, donde las condiciones probablemente alcanzarán su punto máximo entre las 5 de la mañana y las 3 de la tarde, según el meteorólogo de CNN Robert Shackelford. Mientras tanto, Columbia, Missouri, puede esperar ver hasta 10 centímetros de nieve, dijo.

El NWS en Kansas City advirtió que debido al clima nevado, el viaje al trabajo eeste jueves será complicado. En previsión de esas condiciones, las escuelas de Kansas City, Missouri, anunciaron que cerrarían el jueves.

Partes de Nebraska y Flagstaff, Arizona, podrían ver hasta 7,6 centímetros de nieve, dijo Shackelford. También se espera que la tormenta provoque fuertes lluvias y posibles tormentas eléctricas en zonas del sur, incluyendo Atlanta, Birmingham, Alabama, y Charleston, Carolina del Sur, a medida que se desplaza en la noche del viernes al sábado por la mañana.

Una mezcla invernal y la nieve entrarán en juego en algunas zonas mientras las temperaturas caen muy por debajo de la media. Los pronósticos muestran que partes de Alabama y Mississippi podrían ver nieve, mientras que algunos copos también podrían mezclarse con la lluvia de Luisiana.

La tormenta avanza hacia el noreste: lo que se espera para el fin de semana

A medida que la tormenta se desplaza hacia el este, se espera que se fortalezca hasta convertirse en un ciclón bomba.

Un ciclón bomba se produce cuando un ciclón de latitudes medias disminuye su presión en 24 milibares en menos de 24 horas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Estas fuertes tormentas conllevan muchos peligros, pero el más notable puede ser el de los vientos extremos.

Se esperan fuertes vientos y nieve en el noreste cuando el ciclón alcance la fuerza de un huracán en la costa atlántica.

¿Qué es una bomba ciclónica?

Las preocupaciones en las zonas del interior del noreste incluyen condiciones similares a la ventisca y daños generalizados por el viento.

“Todas las orientaciones de los modelos tienen una onda superficial (la tormenta) que se intensifica rápidamente a medida que se desplaza en algún lugar entre el corredor de la I-95 a Cape Cod, y luego a lo largo o justo al lado de la costa de Maine como una baja sub 970 mb”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Boston.

Una baja de 970 milibares equivaldría a un huracán de categoría 2.

Caitlin Kaiser y Jennifer Gray de CNN contribuyeron a este informe.

