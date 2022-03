¿Por qué se dispara el precio de la gasolina en Estados Unidos si usa poco petróleo ruso?

Alejandra Ramos

(CNN Business) — Hay sufrimiento para los conductores estadounidenses a medida que los precios de la gasolina en Estados Unidos se disparan a niveles récord.

Pese a que EE.UU. casi no usa petróleo ruso, la invasión rusa a Ucrania sigue siendo un factor importante en el aumento del precio del combustible, entre otras razones.

¿Confundido? Te guiamos a través del tema.

¿Por qué el precio récord de la gasolina no se resuelve extrayendo más petróleo en Estados Unidos?

La mayor parte del petróleo de Rusia va a Europa y Asia. Pero la clave aquí es pensar en el suministro de petróleo a nivel mundial, en lugar de Estados Unidos específicamente. El mundo de las materias primas está fuertemente interconectado, y el precio del petróleo se determina a través de un mercado global. Entonces, lo que sucede en un área del mundo puede afectar a otra.

El problema en cuestión es que Rusia es uno de los mayores proveedores de petróleo del mundo. En diciembre, por ejemplo, Rusia envió casi 8 millones de barriles de petróleo y otros productos derivados del petróleo a los mercados mundiales, incluidos 5 millones de barriles de petróleo crudo que se utiliza para fabricar gasolina, entre otros artículos.

Y sí, es cierto que muy poco de ese suministro ruso va a EE.UU: solo 90.000 barriles de petróleo crudo por día en diciembre, según las estadísticas más recientes del gobierno de EE.UU.

En 2021, por el contrario, Europa obtuvo el 60% de las exportaciones de petróleo de Rusia y el 20% de China.

Pero recuerda que el petróleo se compra y se envía a todo el mundo a través de un mercado global de materias primas. Entonces, en ese sentido, realmente no importa quién específicamente está siendo aplastado por la pérdida de petróleo ruso, porque la menor oferta afecta esos precios globales sin importar qué. Y como sabemos, cuando hay menos oferta de un artículo en demanda, los precios suben.

Por ejemplo, si Europa compra menos petróleo ruso, tendrá que reemplazarlo con petróleo de otro lugar, tal vez de la poderosa Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dirigida por Arabia Saudita. Ese aumento en la demanda de petróleo de la OPEP hará subir los precios del crudo. ¿Y adivina quién más compra cientos de millones de barriles de petróleo de la OPEP?

Lo has adivinado: Estados Unidos.

Entonces, ¿por qué hay menos suministro ruso?

Al principio, Occidente, incluido EE UU., eximió al petróleo y al gas natural rusos de las sanciones que impusieron.

El gobierno de Joe Biden cambió de rumbo el martes, prohibiendo las importaciones de petróleo ruso y otros combustibles a EE.UU., mientras que el Reino Unido dijo que eliminará las importaciones de petróleo ruso para fin de año. (La UE se encuentra en una situación más difícil en esto porque depende mucho más del petróleo ruso).

Pero la falta inicial de prohibiciones formales realmente no importaba en términos de precios de todos modos. Ha habido una prohibición de facto sobre el petróleo ruso desde que comenzó la invasión, con la mayor parte del suministro del país sin vender.

La policía advierte a los conductores que se protejan contra los robos de gasolina a medida que se disparan los precios del petróleo. Esto es lo que recomiendan

Eso es porque los comerciantes de petróleo están increíblemente nerviosos por tocar las cosas.

Hay mucha incertidumbre sobre la compra de petróleo ruso, ya sea sobre la capacidad de cerrar tratos dadas las sanciones al sistema bancario de Rusia o sobre la búsqueda de petroleros dispuestos a ir a los puertos rusos en medio de los peligros de navegación en la zona de guerra.

Como resultado, el principal tipo de petróleo que Rusia exporta a Europa se ofrece a la venta con un gran descuento porque nadie lo quiere. JPMorgan estimó recientemente que más de 4 millones de barriles por día de petróleo ruso se han dejado de lado.

Por lo tanto, los inversionistas básicamente están fijando el precio del petróleo como si el suministro de Rusia no estuviera disponible en absoluto. Y nuevamente, menos oferta = precios más altos.

¿Por qué otros países no pueden bombear más?

Baja el petróleo tras sugerencia a la OPEP de aumentar producción 1:18

El covid-19 ataca de nuevo. Nadie quería petróleo en general en la primavera de 2020, cuando las instrucciones mundiales de quedarse en casa significaban que nadie necesitaba cargar combustible e ir a la oficina. Con la caída de la demanda, los precios del petróleo también lo hicieron, incluso cotizando brevemente a precios negativos.

A su vez, la OPEP+ recortó fuertemente la producción para respaldar los precios. Y han mantenido bajos los objetivos de producción desde entonces, y solo han vuelto a aumentar la producción gradualmente, incluso cuando la demanda de petróleo y gasolina se recuperó antes de lo esperado.

¿Adivina quién es parte de la OPEP+? Rusia. Así que sí, la OPEP+ no se apresura al rescate. Los saudíes han dejado muy claro durante meses, incluso antes de la invasión, que el grupo no planea abrir los grifos de petróleo en el corto plazo.

Sin embargo, esa determinación de hierro puede o no estar resquebrajándose. En un acontecimiento confuso esta semana, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington le dijo a CNN que el país quiere aumentar la producción de petróleo y alentará a sus socios en la OPEP+ a hacerlo. Pero más tarde, el ministro de energía e infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos tuiteó que la nación se apegará a su acuerdo OPEP+ y aumentará gradualmente la producción.

Y luego, el ministerio de petróleo iraquí dijo que sus líderes se reunieron y acordaron que sus socios de la OPEP+ deberían equilibrar la oferta y la demanda para estabilizar el mercado. En este punto, quién sabe.

Entonces, ¿por qué las compañías petroleras estadounidenses no pueden aumentar la producción?

Rusia fue el segundo productor de petróleo del mundo en 2021, bombeando 9,7 millones de barriles por día, pero EE.UU. es el número 1 con 10,2 millones. Las empresas estadounidenses no cumplen con esos objetivos de producción obligatorios a nivel nacional al estilo de la OPEP. Pero los productores de petróleo de EE.UU. no pueden o no quieren llenar la brecha de suministro, a pesar de que podrían ganar dinero dados los altos precios y la demanda.

Nuevamente aquí, el covid-19 ataca. Al igual que muchas industrias durante la pandemia, los productores de petróleo luchan por encontrar personal y equipos especializados. Mientras tanto, las compañías petroleras de EE.UU. todavía están dolidos por esa gran caída del petróleo en 2020, que provocó una ola de quiebras. El desempeño de las acciones de las principales compañías petroleras también se ha quedado rezagado con respecto al mercado en general. Y como fabricantes de combustibles fósiles, temen que las futuras políticas ambientales puedan perjudicar la demanda futura de petróleo.

Todo lo anterior resalta cómo los precios del petróleo y el gas están vinculados a eventos geopolíticos, la pandemia, la logística de perforación y mucho más. Y se suma a los precios promedio de la gasolina en EE.UU. que están por encima de US$ 4,33 por galón a partir del viernes.

En resumen, todo es un simple caso de oferta y demanda. Pero, por supuesto, nunca es realmente tan simple.

Chris Isidore y Matt Egan de CNN Business contribuyeron con este reportaje.

