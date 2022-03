El tráiler de “Ms. Marvel” presenta a la primera superheroína adolescente musulmana del MCU

Alexandra Ferguson

(CNN) — “Ms. Marvel” de Kamala Khan, una reciente y querida incorporación al canon de los cómics de superhéroes, se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) este verano boreal. Y a juzgar por el avance de la nueva serie en Disney+ que lleva su nombre, es tan adorable y agradable como en los cómics.

El nuevo tráiler de “Ms. Marvel”, salpicado de globos de diálogo como sacados de un cómic, presenta a Kamala, una estudiante de bachillerato musulmana y pakistaní de Nueva Jersey que hace garabatos y sueña con unirse algún día a los superhéroes que idolatra.

Kamala, que fue presentada en los cómics en 2013 antes de obtener su propia serie al año siguiente, fue la primera superheroína musulmana-estadounidense de Marvel.

Aunque un día nuestra heroína adolescente (interpretada por Iman Vellani) se convertirá en una de las luchadoras contra el crimen más poderosas de Marvel, la serie parece servir como su historia de origen. La Kamala que conocemos se encuentra con compañeros de clase que pronuncian mal su nombre y se burlan de su camiseta de Avengers. Se queda boquiabierta al ver a un chico sin camiseta en una fiesta rodeada de amigos igualmente asombrados. Y, especialmente, se imagina a sí misma como una versión de la Capitana Marvel, un icono con poder cósmico en el MCU.

Ese anhelo es pura fantasía, hasta que deja de serlo: el tráiler no nos muestra cómo Kamala consigue sus poderes, ni su alcance (no hay spoilers aquí), pero ella los describe como “cósmicos”.

“No son realmente las chicas morenas de Jersey City las que salvan el mundo”, dice Kamala en un momento del tráiler. Pero es probable que la serie “Ms. Marvel” demuestre que está equivocada.

¿A qué enemigos se enfrentará Kamala más allá de las chicas malas del bachillerato y de los compañeros de clase intimidantemente atractivos? ¿Su familia conocerá su secreto de superpoderes? ¿Y cuándo podrá unirse a su ídolo, la Capitana Marvel, para defender la Tierra de los invasores interestelares? (Está previsto que aparezca en la próxima secuela de “Captain Marvel”, “The Marvels”).

El MCU adora la construcción lenta de sus personajes, así que es probable que ni Kamala ni los espectadores obtengan respuesta a todas las preguntas. Los fans de Marvel probablemente ya han empezado a sacar sus teorías, pero tendrán que esperar hasta el 8 de junio, cuando la serie empiece a transmitirse en Disney+, para ver cómo se desarrolla la historia de Kamala.

