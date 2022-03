Residente presenta “This Is Not America”, un tema en el que reivindica a Latinoamérica como parte del continente americano

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Residente presentó “This Is Not America”, un tema en en el que reivindica la latinidad y hace una crítica a los estadounidenses que, según él, aíslan al resto del continente al denominarse “Americans”.

“América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marrueco’. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los Mayas, con la Valdivia precolombina desde hace tiempo”, dice la canción.

Se trata del primer sencillo oficial del cantante desde hace al menos un año. Para el tema está acompañado de las gemelas Ibeyi.

El título de la canción también es una respuesta al polémico sencillo de Childish Gambino, “This is America”, en el que denunciaba en 2018 el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos.

“Me inspiré poco a poco, cada vez que venía a Estados Unidos y alguien me decía acá en América o nosotros los americanos y yo decía ‘ok, lo entiendo’, pero era un poco extraño, porque para mí América es todo el continente, es como decir que Marruecos es África, es raro y de alguna manera egocéntrico”, dijo Residente en una entrevista con Amazon Music transmitida a través de Twitch.

“[La canción] es importante, al menos para mí el decirlo, el tratar de cambiar [la narrativa] de una buena manera”, agregó.

“Creo que es una manera de colonización. Después de todo que hemos hecho y vivido, no solo América Latina, también Canadá es [parte del continente] americano. Como dije en la canción, incluso 2Pac, a quien admiro mucho, su nombre viene de Túpac Amaru de Perú. Es un poco raro que al final nos sentimos que no somos parte y no deberíamos. Como digo en la canción, usamos el calendario maya para contar los días. Hay muchos latinos acá [en Estados Unidos]”, dijo Residente.

La realidad de América que muestra Residente en el video

Quizás lo más impactante del tema es el video. En el mismo reivindica algunas de las luchas que se han gestado en América Latina.

Desde las protestas estudiantiles en Colombia, Venezuela y Chile, hasta la deforestación en Brasil y a un actor que interpreta al presidente Jair Bolsonaro limpiándose la cara con la bandera de su país. Estas son algunas de las referencias visuales que son parte del video que fue dirigido por Gregory Ohrel, pero con Residente a la cabeza de la parte creativa.

La producción muestra, inclusive en la imagen que lo presenta en YouTube, a una niña indígena sentada en vasos de café como los de una cadena de cafeterías, otro niño indígena sentado en cajas de menú infantil mientras se come una hamburguesa y un niño con las manos encadenadas sentado encima empaques de gaseosas. Según Sony Music, disquera del cantante, esta escena hace referencia al capitalismo.

Residente reivindica la presencia de los ancestros indígenas con imágenes de niños, monumentos y hasta una estatua de la libertad indígena, en medio de la civilización.

En redes sociales, usuarios analizaron algunas de estas referencias. Por ejemplo uno dice que Residente mostró la insurrección en Cherán, México, en 2011. Según explica un libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se trató de un “movimiento de resistencia por la seguridad, la justicia y la reconstrucción de nuestros bosques”.

También muestra la tortura y asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, a casi 50 años de su muerte.

El video comienza mostrando una representación de Lolita Lebrón, la nacionalista puertorriqueña que según el Museo Smithsoniano de Arte Americano, es símbolo del movimiento de independencia de Puerto Rico. El video muestra el incidente de 1954 en el que Lebrón junto con otro tres hombres dispararon en la Cámara de Representes de Estados Unidos pidiendo la independencia de la isla.

“En el video, lo primero que ves es a Lolita Lebrón disparando. Ella lo hizo para dar un mensaje en los 1950 en el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, que es una colonia”, explicó Residente en la entrevista con Amazon Music.

Por parte de Venezuela, hizo referencia a las manifestaciones que durante años jóvenes de ese país encabezaron en contra del Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. De Colombia, hace alusión a las protestas estudiantiles de noviembre de 2019 y las manifestaciones de 2021, en específico, dice Residente, ocurridas en Cali.

“This Is Not America” está disponible en todas las plataformas de streaming.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.