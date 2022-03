La subvariante BA.2 es más grave en los niños, según un estudio de Hong Kong, aunque las muertes son poco comunes

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Un nuevo estudio en Hong Kong sobre la gravedad de la subvariante BA.2 del coronavirus en niños encontró que era más grave para los niños en comparación con otras variantes o en comparación con la parainfluenza o la influenza. Sin embargo, en números absolutos, la investigación contó una pequeña cantidad de muertes y otros resultados graves, y los hallazgos pueden ser menos aplicables a Estados Unidos, donde ha habido más transmisión de covid-19 y, por lo tanto, más inmunidad a nivel de población.

Los hallazgos se consideran preliminares porque provienen de una preimpresión o de un estudio que no ha sido analizado por investigadores externos ni publicado en una revista médica. Tampoco han sido confirmados por otros estudios, lo que los hace menos seguros.

“Creo que es un poco difícil saber cómo será eso aquí, donde probablemente una gran fracción de nuestra población ha estado expuesta en algún momento antes a (la subvariante) delta o BA.1”, dijo la Dra. Beth Thielen, pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota en Minneapolis.

Pero Thielen señala que el estudio ofrece una mirada importante al poder bruto de esta variante en una población vulnerable. También destaca la urgencia de la vacunación contra el covid-19 para los niños y la necesidad de más tratamientos para este grupo de edad.

“En este momento, estamos bastante limitados”, dijo Thielen. “Podemos darles remdesivir, pero no tenemos muchas otras herramientas de tratamiento de drogas”.

¿Cómo saber si es un resfriado, gripe o covid-19? Los expertos explican las diferencias

¿Qué distingue a la subvariante de covid-19 BA.2 de la ómicron? 0:54

La variante BA.2 golpea a los niños, una población vulnerable

A lo largo de la pandemia, Hong Kong ha implementado estrictas medidas de control contra el covid-19, incluido el uso universal de mascarillas, distanciamiento social estricto, rastreo de contactos y cierre de empresas y escuelas. Como resultado, esta ciudad tuvo niveles bajos de casos y relativamente poca exposición al virus SARS-CoV-2 durante la mayor parte de la pandemia.

Al menos eso era cierto hasta que la subvariante altamente contagiosa BA.2 de la cepa ómicron llegó a la ciudad. Desde entonces, Hong Kong ha visto un aumento alarmante de casos y muertes, particularmente entre la población de edad avanzada, muchos de los cuales se habían mostrado reacios a vacunarse.

Pero los niños tampoco se salvaron de BA.2, y el nuevo estudio compara los resultados de los niños hospitalizados con esta variante con los resultados de los niños hospitalizados con variantes anteriores (entre enero de 2020 y noviembre de 2021), parainfluenza o gripe. Los datos sobre niños hospitalizados con parainfluenza e influenza provienen de registros médicos entre enero de 2015 y diciembre de 2018.

En febrero de 2022, durante el apogeo de la ola ómicron en Hong Kong, causada principalmente por BA.2, 1.147 niños fueron hospitalizados y cuatro murieron.

Los niños que murieron tenían 11 meses, 3 años, 4 años y 9 años. Tres habían gozado de buena salud anteriormente y el niño de 9 años tenía distrofia muscular. Ninguno fue vacunado contra el covid-19. Dos niños murieron de encefalitis o hinchazón en el cerebro.

Estos fueron los primeros niños en morir de covid-19 en Hong Kong durante la pandemia.

A medida que BA.2 crece en EE.UU., los expertos miran a otros países para predecir su impacto

Cuando los investigadores compararon las tasas de mortalidad, encontraron que los niños hospitalizados con BA.2 tenían siete veces más probabilidades de morir en comparación con los hospitalizados con gripe, y más de seis veces más probabilidades de morir por BA.2 que por parainfluenza.

Las tasas de letalidad fueron 0,35% para BA.2, 0,05% para influenza y 0,04% para parainfluenza, que causa crup o laringotraqueobronquitis aguda.

Además, las probabilidades de que los niños deban ser admitidos en la UCI pediátrica fueron 18 veces más altas para BA.2 en comparación con las variantes anteriores de covid-19, más del doble que para la gripe y aproximadamente a la par con los riesgos para niños hospitalizados con parainfluenza.

No se registraron casos de convulsiones febriles en Hong Kong durante las variantes anteriores. Pero los niños que se contagiaron con la subvariante BA.2 de ómicron tenían tres veces más probabilidades de tener una convulsión causada por fiebre en comparación con los que tenían gripe y más de cuatro veces más probabilidades en comparación con los que tenían parainfluenza.

Los niños con BA.2 también tenían mayores riesgos de inflamación cerebral que los niños con parainfluenza, pero casi los mismos que los que tenían gripe.

En términos de complicaciones respiratorias, el 5% de los niños hospitalizados infectados con BA.2 desarrollaron crup, en comparación con el 0,27 % de los niños con otras variantes causantes de covid-19, lo que hace que las probabilidades de tener un grupo con BA.2 sean 11 veces mayores que para variantes anteriores.

Tenían el doble de probabilidades de tener crup con BA.2 que los niños hospitalizados con gripe.

Los investigadores del estudio, de la Universidad de Hong Kong, concluyeron que “la gravedad intrínseca de (la subvariante) BA.2 de ómicron no es leve, como lo demuestra la mortalidad y las complicaciones graves de los niños no infectados y no vacunados”.

¿Debe preocuparnos que la subvariante BA.2 del nuevo coronavirus sea más infecciosa?

¿Cuáles son las diferencias entre ómicron y BA.2? El Dr. Huerta responde 4:14

Prepárate, pero no te asustes

Aunque los hallazgos del estudio pueden parecer aterradores, la Dra. Claudia Hoyen, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del UH Rainbow Babies & Children’s Hospital en Cleveland, dice que los padres deben recordar que “las probabilidades de que un niño muera por ómicron son muy, muy, muy, muy bajas”, dijo.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), menos del 0,1% de las muertes por covid-19 en EE. UU. han sido de niños menores de 12 años.

“No creo que deba entrar en pánico, ya que lo que hemos visto en este estudio”, dice Hoyen.

Pero es una indicación de que aunque “todos estamos en medio de un gran suspiro de alivio aquí, al menos en Estados Unidos, no ha terminado”, dijo. “Todavía tenemos grandes grupos de población vulnerable.

“Los padres de niños más pequeños pueden necesitar tomar más precauciones que otras familias”, dijo Hoyen.

Thielen está de acuerdo. La mejor manera para que las familias protejan a los bebés y niños pequeños es asegurarse de que todos a su alrededor estén al día con sus vacunas, incluidos los refuerzos, dijo. Señaló que las inyecciones fueron particularmente beneficiosas para las mujeres embarazadas porque los anticuerpos de las vacunas protegen tanto a la persona que lleva al niño como a el bebé durante un período de tiempo después del nacimiento.

La lactancia materna también protege porque los anticuerpos pasan a los bebés a través de la leche materna.

Y Thielen dice que las máscaras de alta calidad en todos los miembros de la familia que pueden usarlas también son una buena idea.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.