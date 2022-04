Así quedaron conformados los grupos del Mundial de Qatar 2022

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El balón de la Copa del Mundo Qatar 2022 empezará a rodar el 21 de noviembre en el Estadio Al Bayt. Pero este viernes se dio el primera paso de la fiesta máxima del fúbtol mundial con el sorteo que determinó cómo quedaron conformados los grupos y cómo serán los cruces a partir de octavos de final.

La ceremonia, realizada en Doha, capital de Qatar, duró cerca de una hora y media, contó con la presencia de varias leyendas de la historia del fútbol y, también, un mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidiendo por el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

El sorteo dejó, en principio, el choque de dos selecciones con historia reciente en los Mundiales: Argentina y México formarán parte del Grupo C junto a Polonia y Arabia Saudita. Los sudamericanos eliminaron a la selección azteca de manera consecutiva en octavos de final de los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Argentina debutará ante Arabia Saudita mientras que México lo hará ante los polacos.

Tal vez a Brasil le tocará lidiera con el grupo que, a priori, aparece como el más complicados. Los actuales subcampeones de América integrarán el Grupo G junto a Serbia, Suiza y Camerún: dos europeos y uno de los africanos más poderosos.

A Estados Unidos, en tanto, le tocó en suerte integrar el Grupo B junto a Inglaterra, Irán y el ganador del playoff europeo que está pendiente por la guerra: Gales, Escocia o Ucrania se quedarán con ese lugar.

Ecuador, la selección dirigida por Gustavo Alfaro, debutará frente al anfitrión, Qatar, y también tendrá como rivales en el Grupo A a Senegal y Países Bajos. Otro gupo complicado.

Uruguay, la otra selección sudamericana clasificada de manera directa, quedó en el Grupo H junto con Portugal (a quién eliminó en octavos de final en Rusia 2018), Ghana y Corea del Sur.

Canadá, quien volverá a un Mundial tras su única clasificación en México 1986, debutará ante Bélgica por el Grupo F, que también integran Marruecos y Croacia.

1 de 25 2 de 25 | Los 29 equipos que se han clasificado, más los tres lugares restantes, fueron divididos en cuatro bombos, para ser asignados a ocho grupos de la Copa del Mundo. (Crédito: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) 3 de 25 | El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), le da la mano al emir jeque Tamim bin Hamad al-Thani (derecha) de Qatar en el escenario durante el sorteo de la Copa del Mundo de 2022. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 4 de 25 | El evento comenzó en el Centro de Exposiciones de Doha a las 7 pm hora local. Esta es la réplica del balón con el que se jugará el Mundial este año. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images) 5 de 25 | Unos 2000 invitados asistieron al sorteo de los grupos del mundial, encabezado por la exjugadora internacional de la selección de fútbol de Estados Unidos y dos veces ganadora de la Copa del Mundo Carli Lloyd, el experto y exjugador de Inglaterra Jermaine Jenas y la presentadora deportiva Samantha Johnson. (Crédito: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) 6 de 25 | Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a la pelota oficial del Mundial de Qatar 2022. 7 de 25 | Idris Elba y Reshmin Chowdhury suben al escenario durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el Centro de Exposiciones de Doha el 1 de abril de 2022 en Doha, Qatar. (Crédito: de Shaun Botterill/Getty Images) 8 de 25 | De derecha a izquierda: La exfutbolista estadounidense Carli Lloyd, la futbolista estadounidense Samantha Johnson y la periodista deportiva británico-bangladesí Reshmin Chowdhury llegan para el sorteo de la Copa Mundial 2022 en Qatar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha el 1 de abril de 2022. (Crédito: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images) 9 de 25 | Cafu, el exjugador de la selección de Brasil y Lothar Matthäus de Alemania encabezan a los asistentes al sorteo del Mundial de Qatar 2022. Ellos fueron los capitanes de las selecciones de los países hacia la gloria de la Copa del Mundo. Victorioso en 1994 y 2002, Cafú sigue siendo el único jugador que ha participado en tres finales consecutivas, mientras que los esfuerzos de Matthäus para llevar a Alemania al título en 1990 vieron al centrocampista recompensado con el trofeo Ballon d’Or. (Crédito: Alexander Hassenstein – FIFA/FIFA via Getty Images) 10 de 25 | Un grupo de atletas se presentan en la ceremonia del sorteo de grupos de la copa Qatar 2022 el 1 de abril de 2022. (Crédito: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images) 11 de 25 | Bailarines actúan durante el sorteo de la Copa Mundial 2022 en Qatar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha el 1 de abril de 2022. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP a través de Getty Images) 12 de 25 | El cantante nigeriano-estadounidense Davido y la cantante estadounidense Trinidad Cardona actúan en el escenario durante el sorteo de la Copa del Mundo 2022. (Crédito: FRANCOIS -XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 13 de 25 | La actriz egipcia Sherihan habla durante la ceremonia de sorteo de la Copa Mundial 2022 en Qatar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha el 1 de abril de 2022. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP a través de Getty Images) 14 de 25 | El entrenador de Francia Didier Deschamps (detrás) aparece en el escenario junto al trofeo de la Copa del Mundo y con Joris, un niño francés (al frente) cuya emocionalidad se volvió viral en la final de la Copa Mundo 2018. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 15 de 25 | El exfutbolista brasileño y ganador de la Copa del Mundo Cafú sostiene la tarjeta con el nombre de Portugal durante el sorteo de la Copa del Mundo de 2022. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 16 de 25 | El exfutbolista alemán Lothar Matthaus sostiene la tarjeta que muestra el nombre de Alemania durante el sorteo de la Copa del Mundo de 2022. (Crédito: FRANCOIS -XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 17 de 25 | El exfutbolista qatarí Adel Ahmed MalAllah sostiene la tarjeta con el nombre de Irán durante el sorteo de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 18 de 25 | Grupo A del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 19 de 25 | Grupo B del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el clasificado europeo de las eliminatorias aún por definir. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 20 de 25 | Grupo C del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 21 de 25 | Grupo D del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Francia, Clasificado del repechaje aún por definir, Dinamarca y Túnez. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 22 de 25 | Grupo E del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: España, Clasificado del repechaje aún por definir, Alemania y Japón. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 23 de 25 | Grupo F del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 24 de 25 | Grupo G del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images) 25 de 25 | Grupo H del Mundial de Fútbol de Qatar 2022: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images)

Calendario

La fase de grupos se jugará entre el 21 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. Contará con 48 partidos con cuatro encuentros diarios.

Los encuentros de la fase de grupos se disputarían así:

Desde la 01:00 pm (5:00 am hora de Miami o ET), las 4:00 pm (8:00 am ET), las 07:00 pm (11:00 am ET) y las 10:00 pm (2:00 pm ET).

Los partidos de la última jornada de esta fase (a partir del martes 29 de diciembre) se jugarán de manera simultánea a las 6:00 pm (10:00 am ET) y a las 10:00 pm (2:00 pm ET).

Conoce más detalles sobre el calendario del mundial y las fases posteriores aquí.

