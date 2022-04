Chris Rock no quería que sacaran a Will Smith de los Oscar, dice Will Packer, productor de los premios

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Al igual que muchas personas que vieron el encuentro que terminó con Will Smith abofeteando a Chris Rock en el escenario en la ceremonia de los Premios de la Academia, el productor principal de los Oscar, Will Packer, pensó que era algo planeado.

Pero cuando Smith —enojado por una broma que Rock hizo sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith— gritó obscenidades desde la audiencia luego de subir al escenario para confrontar a Rock, Packer se dio cuenta de que era real.

“Una vez que vi a Will gritando en el escenario con tanta virulencia, se me cayó el corazón”, dijo Packer a TJ Holmes de Good Morning America de ABC en una entrevista exclusiva que se transmitió este viernes. “Y solo recuerdo haber pensado, ‘Oh, no. Oh, no. Así no'”.

“Y Chris se estaba manteniendo tranquilo cuando los demás estaban perdiendo su tranquilidad”, agregó.

Packer dio una idea de lo que rápidamente se ha convertido en uno de los momentos más famosos y controvertidos en la historia de los Premios de la Academia.

Inmediatamente después del incidente, los líderes de la Academia le pidieron a Smith, a través de su publicista, que se fuera, pero él se negó, dijo. A Packer le dijeron que Smith estaba a punto de ser removido físicamente, pero Packer fue hasta donde los líderes de la Academia que estaban allí y les dijo que Rock no quería que eso sucediera, dijo el productor a “GMA” este viernes.

“Dije, ‘Rock ha dejado en claro que no quiere empeorar una mala situación'”, dijo Packer. “Esa era la energía de Chris. Su tono no era de represalia, su tono no era agresivamente enojado, por lo que estaba defendiendo lo que Rock quería en ese momento, que era no sacar físicamente a Will Smith en ese momento”.

La agresión de Will Smith dejó al productor “devastado”

El productor primerizo de los Oscar “nunca se había sentido tan inmediatamente devastado como en ese momento”, mientras observaba a Smith abofetear a Rock, dijo Packer, y luego corrió hacia Rock cuando salió del escenario para confirmar que Smith efectivamente lo había golpeado.

“Le dije: ‘¿De verdad te golpeó?'”, relató Packer. “Y él me miró y dijo: ‘Sí’. Él dice: ‘Acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali’, como solo Chris Rock puede hacerlo. Inmediatamente se puso en modo de broma, pero se notaba que todavía estaba en estado de shock”. Smith interpretó al famoso boxeador en la película de 2001 “Ali”.

El espectáculo iba bien hasta el punto de la bofetada, dijo Packer, y le dio crédito a la compostura de Rock por haber ayudado a salvar la parte restante del espectáculo.

“Debido a que Chris manejó el momento con tanta gracia y aplomo, permitió que el espectáculo continuara”, dijo Packer. “Debido a que Chris continuó como lo hizo, completó la categoría [mejor documental], le entregó el trofeo a [ganador] Questlove, que es otra persona que siento que realmente le robaron su momento, nos dio licencia para continuar el espectáculo, que es lo que estábamos tratando de hacer”.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles pronto entraron en la oficina de Packer, según contó el productor a “Good Morning America”, y le dijeron a Rock: “Esto es agresión” y estaban preparados para arrestar a Smith esa noche.

La policía dijo: “‘Iremos a buscarlo. Estamos preparados. Estamos preparados para capturarlo ahora mismo. Puede presentar cargos. Podemos arrestarlo'”, dijo Packer. “Mientras hablaban, Chris estaba… siendo muy desdeñoso con esas opciones. Él estaba como, ‘No, estoy bien’. Él decía ‘No, no, no'”.

Ha habido controversia sobre la ovación de pie que recibió Smith por ganar el premio al mejor actor por “King Richard” momentos después de abofetear a Rock.

Pero Packer dijo que tiene una perspectiva diferente y cree que la gente estaba celebrando a Smith, no la acción que acababa de tomar.

“Creo que las personas en esa sala que se levantaron defendieron a alguien que conocían”, dijo Packer. “Que era un compañero, era un amigo, era un hermano que tiene una carrera de más de tres décadas de ser lo opuesto a lo que vimos en ese momento”.

Smith se disculpó públicamente con Rock al día siguiente a través de las redes sociales. Smith también se acercó a la mañana siguiente a Packer, se disculpó y expresó su vergüenza, dijo el productor.

La Academia ha iniciado “procedimientos disciplinarios” contra Smith.

