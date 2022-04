Castillo da marcha atrás al toque de queda: esto es lo que sabemos de la situación en Perú

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — El descontento social por un Estado de Emergencia, una medida ampliamente impopular en Perú, provocó fuertes protestas en la capital Lima, lo que llevó al presidente Pedro Castillo hacia el final de la tarde de este martes a derogar el toque de queda y Estado de emergencia.

“El Perú no está pasando por un buen momento, pero tenemos que solucionarlo con los poderes del Estado”, dijo Castillo este martes al salir del Congreso donde se reunió con la mesa directiva parlamentaria “a fin de articular medidas en beneficio de los peruanos”.

Y mientras Castillo se dirigía a periodistas anunciando el fin de su impopular medida, afuera del hemiciclo, en Lima, una multitud protestaba y buscaba llegar al Congreso, por lo que la Policía intervino.

Esto es lo que sabemos de la situación en Perú.

Pedro Castillo anuncia que deja sin efecto el decreto de inmovilización

Castillo derogó la orden de “inamovilidad”

La polémica declaratoria de Estado de Emergencia en Perú no cayó bien entre los peruanos, lo que provocó manifestaciones en Lima, la capital, en horas de la tarde. Desde el Congreso de Perú, poco después de las 5 p.m., el presidente Castillo anunció la derogatoria de dicha orden, que entre otras cosas, incluía la orden de inamovilidad.

“Debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, dijo Castillo en una reunión con la mesa directiva del Congreso.

Pese a la medida de toque de queda, cientos de manifestantes salieron este martes a las calles de Lima para pedir la renuncia de Castillo.

Los enfrentamientos estallaron por la tarde cuando la policía antidisturbios empleó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y los manifestantes arrojaron piedras a través de las ventanas de un edificio utilizado por el poder judicial de Perú.

El Ministro del Interior de Perú, Alfonso Chávarry, informó en la noche de este martes que había 15 detenidos por “robo y vandalismo” en el marco de las protestas.

En tanto, Castillo hizo un llamado a la tranquilidad de los peruanos y exhortó a quienes bloquean carreteras, en un paro de transportistas que inició el 28 de marzo por el aumento del precio de los combustibles, a no “aprovechar” un derecho constitucional para generar violencia.

Según Provias, son más de 44 los puntos que han sido interrumpidos en diversas carreteras a nivel nacional y 86 los que se encuentran restringidos.

El Ministerio del Interior de Perú exhortó a los manifestantes a protestar sin necesidad de recurrir a la violencia, “sin perturbar el orden público y en estricto respeto a la propiedad pública y privada, pero sobre todo a la integridad y la vida humana”, según un comunicado de Twitter.

Reportan carreteras bloqueadas en al menos en seis regiones de Perú por paro de transportistas

Protestas dejan varios heridos en Perú

Al menos 11 personas resultaron heridas este martes durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Lima, según informó el Ministerio de Salud, en protestas por la medida anunciada por el presidente Castillo en la noche del lunes.

El Ministerio de Salud informó que cinco civiles y seis policías resultaron heridos y estaban siendo atendidos por sus heridas.

Más temprano, el Ministerio del Inteiror informó que 25 policías de la Unidad de Servicios Especiales resultaron los heridos durante las manifestaciones. El ministro Alfonso Chávarry rechazó la violencia en las manifestaciones e informó que no solo atentaron contra policías, sino también contra periodistas que cubrían las protestas. También, según el ministro del Interior, los manifestantes “causaron daños en locales del Ministerio Público, el Poder Judicial y establecimientos comerciales del centro de Lima”.

Castillo, que anunció la medida de toque de queda para la región de Lima y Callao hacia las 2 am y hasta las 11:59 del 5 de abril, debió retirar la orden después de solo 15 horas por fuertes manifestaciones en contra.

La normalidad retorna a Lima y Callao

Este miércoles la normalidad retornó a Lima y Callao, donde este martes hubo dificultades en la movilidad, se canceló la atención en puntos de vacunación covid y los trabajadores públicos y privados atendieron sus labores vía remota.

La Autoridad de Transporte Urbano informó que los servicios de transporte público en Lima y el Callao están restablecidos y funcionan de manera habitual.

Entre tanto, los centros de vacunación contra el covid-19 en estas zonas también fueron reabiertos tras el cierre de un día este 5 de abril.

Sin embargo, las clases en la región metropolitana de Lima no retornaron a la presencialidad habitual este miércoles, por lo que se seguirán impartiendo de manera virtual al menos en la capital peruana con el fin de “salvaguardar la integridad física y salud emocional” de los estudiantes y la comunidad académica en general, según un comunicado de la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM) en Twitter.

Con información de Jimena de la Quintana en Lima, Claudia Rebaza en Londres, Stefano Pozzebon en Bogotá y Florencia Trucco en Atlanta.

