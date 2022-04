“El objetivo número uno somos todos nosotros”: la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, advierte que nadie está a salvo de las fuerzas rusas

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Cuando las tropas rusas invadieron su tierra natal, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y la primera dama Olena Zelenska se negaron a huir o a ceder, y optaron, como muchos de sus compatriotas, por desafiar la agresión.

Mientras que el presidente se ha centrado en la lucha militar contra las fuerzas rusas, la primera dama se ha concentrado en cuestiones humanitarias y de niños, trabajando para crear conciencia global sobre el sufrimiento de los ucranianos comunes como resultado de la guerra.

Christiane Amanpour de CNN entrevistó a Zelenska por correo electrónico. Sus respuestas han sido traducidas del ucraniano.

Amanpour: Señora primera dama, con todo lo que está pasando, ¿cómo se encuentra usted y su familia?

Zelenska: Es como caminar por la cuerda floja. Si te pones a pensar cómo lo haces, pierdes tiempo y equilibrio. Entonces, para aguantar, solo debes seguir adelante y hacer lo que haces. De la misma manera, que yo sepa, todos los ucranianos aguantan.

Muchos de los que escaparon solos de los campos de batalla, que vieron la muerte, dicen que la principal cura después de la experiencia es actuar, hacer algo, ayudar a alguien. Me apoya personalmente el hecho de que trato de proteger y apoyar a los demás. La disciplina genera responsabilidad.

Cuando se convirtió en primera dama, se comprometió a hacer de los niños una pieza central de su trabajo. ¿Qué tan devastador ha sido ver a los niños ucranianos, incluidos los suyos, sufrir en una zona de guerra?

Así fue. Los niños y sus necesidades fueron una de las principales áreas de mi trabajo, junto con la introducción de… igualdad de derechos para todos los ucranianos. Antes de la guerra lanzamos una reforma de la alimentación escolar, preparándonos durante varios años, para hacerla sabrosa y saludable al mismo tiempo para que los niños se enfermaran menos.

¿Cómo me siento ahora, se preguntará? Siento que nos arrojaron años y décadas atrás.

Los refugiados que huyen de Ucrania llegan a Zahony, Hungría, el 10 de marzo. Millones de ucranianos han huido de sus hogares desde que Rusia los invadió a finales de febrero.

Ahora no estamos hablando de comida saludable, sino de comida en general. ¡Se trata de la supervivencia de nuestros hijos! Ya no estamos discutiendo, como antes, cuál es el mejor equipo para las escuelas; [en cambio] se cuestiona la educación de millones de niños.

No podemos hablar de un estilo de vida saludable para los niños: el objetivo número uno es salvarlos.

La mitad de nuestros niños se vieron obligados a irse al extranjero; miles resultaron heridos física y psicológicamente. El 23 de febrero [el día antes de que Rusia invadiera Ucrania], eran estudiantes europeos ordinarios con un horario y planes para las vacaciones.

Imagina que has construido y renovado una casa y acabas de poner flores en el alféizar de la ventana; y ahora está destruido, y sobre las ruinas debes encender un fuego para mantenerte caliente. Esto es lo que ha pasado con nuestros hijos y de cada familia en general.

Cuéntenos sobre el trabajo que ha estado haciendo para apoyar a las mujeres y niños refugiados ucranianos. ¿Qué más puede hacer el mundo para ayudar en este frente?

Ahora estoy trabajando en varias direcciones. En el verano, logramos crear la cumbre de las primeras damas y caballeros del mundo, y ahora mis colegas son verdaderos aliados en esto.

Primero, evacuamos a nuestros más vulnerables, niños con [cáncer], [aquellos con] discapacidad y huérfanos, a países que acepten aceptarlos para tratamiento y rehabilitación. La ruta principal pasa por Polonia, y desde allí a otros países europeos.

En segundo lugar, estamos importando incubadoras a Ucrania para apoyar a los recién nacidos en las ciudades que están siendo bombardeadas por los rusos. En muchos hospitales hay cortes de luz, y la vida de los niños corre peligro. Por lo tanto, necesitamos dispositivos que salven vidas sin interrupción. Ya se han entregado dos dispositivos de este tipo y se planea entregar ocho incubadoras más.

En tercer lugar, estamos acelerando la adaptación de los refugiados (niños y sus madres) a la nueva ubicación, porque la ayuda humanitaria por sí sola no es suficiente: los niños necesitan una socialización acelerada y la escuela en un nuevo lugar. En particular, esto se aplica a miles de niños con autismo que se encuentran en el extranjero. Ahora estamos trabajando para facilitarles el acceso a las clases, de lo contrario, su desarrollo simplemente se detendrá.

Junto con las embajadas, estamos coordinando eventos en apoyo de Ucrania: varios conciertos internacionales ya han recaudado dinero para ayuda humanitaria para los ucranianos.

Volodymyr Zelensky y Olena Zelenska asisten a un servicio conmemorativo en Kyiv en febrero, poco antes de que comenzara la invasión rusa.

¿Ha podido ver a su esposo desde que comenzó el conflicto?

Volodymyr y su equipo en realidad viven en la oficina presidencial. Debido al peligro, a mis hijos ya mí se nos prohibió quedarnos allí. Entonces, desde hace más de un mes nos comunicamos solo por teléfono.

El mundo entero se ha inspirado en el liderazgo de su esposo durante la guerra en Ucrania. Se casó con él en 2003 y lo conoce desde que ambos estaban en la universidad. ¿Siempre supo que él tenía este liderazgo?

Zelenska: Siempre supe que él era y sería un apoyo confiable para mí. Luego se convirtió en un maravilloso padre y apoyo para nuestra familia. Y ahora ha mostrado los mismos rasgos.

No ha cambiado. Es que más gente vio lo que vi a través de mis ojos.

Tienen una hija de 17 años, Sasha, y un hijo de 9 años, Kyrylo. ¿Cómo les han explicado la guerra? ¿Se quedan con usted?

Afortunadamente, los niños están conmigo. Y, como dije, cuando hay alguien a quien cuidar, es muy disciplinante. Por cierto, esto también se aplica a los propios niños: han crecido dramáticamente durante este tiempo y también se sienten responsables unos de otros y de quienes los rodean.

Nada específicamente necesitaba ser explicado. Solo estamos hablando de todo lo que está pasando. Cuando veo las entrevistas de los niños de Bucha o escucho las historias de mis amigos sobre sus hijos, me doy cuenta de que los niños no entienden todo mejor que los adultos. Miran la esencia. Como dijo un niño pequeño: “¿Por qué los rusos son tan malos con nosotros? Aparentemente, los golpeaban en casa”.

Según los informes, usted es el segundo objetivo más importante de las fuerzas rusas, después de su esposo. ¿Cómo mantiene su determinación frente a tal peligro? ¿Qué la hizo elegir quedarse en Ucrania?

Por alguna razón, constantemente me hacen esta pregunta. Pero si miras de cerca, queda claro que cada ucraniano es un objetivo para los rusos: cada mujer, cada niño.

Los que murieron el otro día por un misil ruso [mientras] intentaban evacuar Kramatorsk no eran miembros de la familia presidencial, solo eran ucranianos. Entonces, el objetivo número uno para el enemigo somos todos nosotros.

Su esposo ha hablado directamente en ruso al pueblo ruso, pero obviamente es difícil comunicarse con ellos. Dadas las atrocidades que se han cometido contra su pueblo, ¿tiene algún mensaje, en particular para las madres y esposas rusas, que cree que deberían escuchar en este momento?

El nivel de la propaganda rusa a menudo se compara con la propaganda de Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en mi opinión, excede [eso], porque en la Segunda Guerra Mundial no había internet y acceso a la información, como ahora.

Ahora todos pueden ver los crímenes de guerra, por ejemplo, los cometidos por los rusos en Bucha, donde los cuerpos de civiles con las manos atadas simplemente yacían en las calles.

Pero el problema es que los rusos no quieren ver lo que ve todo el mundo, [para] sentirse más cómodos. Después de todo, es más fácil decir “Todo es falso” y tomar su café, antes que leer la historia de una persona en particular que murió, mirar a sus familiares y amigos que están en duelo.

Por ejemplo, lee la historia de una de las víctimas [en] Bucha, una mujer llamada Tatiana, que recibió un disparo de bala rusa, y su esposo, quien pidió a los invasores que se llevaran el cuerpo, pero fue golpeado y atado.

¿Cómo hacer que los rusos vean esto? Me inclino cada vez más a pensar que, desafortunadamente, en absoluto, están ciegos en la creencia. Ellos no quieren oír y ver. No me dirigiré a ellos.

Lo principal para Ucrania hoy es que todo el resto del mundo nos escuche y nos vea, y es importante que nuestra guerra no se vuelva “habitual”, para que nuestras víctimas no se conviertan en estadísticas. Por eso me comunico con la gente a través de medios extranjeros.

¡No se acostumbren a nuestro dolor!

Usted ha utilizado sus cuentas de redes sociales como plataforma para rendir homenaje a los soldados ucranianos ya la resistencia ucraniana. ¿Qué tan orgullosa está de su país, particularmente de lo que ha llamado el “rostro femenino” de la resistencia ucraniana?

El primer día de la guerra quedó claro que no había pánico. Sí, los ucranianos no creían en la guerra, creíamos en el diálogo civilizado. Pero cuando se produjo el ataque, no nos convertimos en una “multitud asustada”, como esperaba el enemigo. No. Nos convertimos en una comunidad organizada.

De inmediato desaparecieron las controversias políticas y de otro tipo que existen en toda sociedad. Todos se unieron para proteger su hogar.

Veo ejemplos todos los días y nunca me canso de escribir sobre ellos. Sí, los ucranianos son increíbles.

Y de hecho, escribo mucho sobre nuestras mujeres, porque su participación está en todas partes: están en las fuerzas armadas y en las fuerzas de defensa, la mayoría son médicas. Y ellos son los que llevan a los niños y las familias a un lugar seguro. Por ejemplo, solo ellas pueden ir al extranjero. Entonces, en cierto modo, su papel es aún más diverso que el de los hombres; ¡Esto es más que igualdad!

