Autoridades de Paraguay detienen a líderes camioneros por presunta extorsión al gobierno para evitar bloqueos de carreteras

(CNN Español) — Cinco dirigentes camioneros fueron detenidos este miércoles en Asunción e imputados por presunta extorsión, según informaron en conferencia de prensa los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta.

Según los fiscales, los acusados, que lideran algunas agrupaciones de camioneros de carga, habrían intentado extorsionar al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, al supuestamente exigir un pago en dinero para no cerrar rutas. El Ministerio del Interior presentó una denuncia en ese sentido, y según la Fiscalía, una de las cinco personas fue detenida en flagrancia al salir de esa cartera tras presuntamente recibir parte del dinero que correspondería a esa extorsión.

En las últimas semanas, los camioneros realizaron numerosas protestas con bloqueos de carreteras en reclamo por el aumento del precio del combustible.

Policía despejará bloqueos en Paraguay en el cuarto día de protestas por aumento del precio del combustible

Los cinco dirigentes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Ante la prensa, al retirarse de la sede fiscal flanqueado por policías, Ángel Zaracho, titular de la Federación de Camioneros del Paraguay y a la vez uno de los acusados, dijo que todos ellos eran inocentes y que lo demostrarían en el juicio. “No todo lo que parece es”, agregó. Zaracho dijo tener pruebas de su inocencia y la de sus compañeros detenidos, y pidió “que se respete el debido proceso”.

En el mismo sentido se pronunció David Pana, abogado de los camioneros detenidos, quien dijo al diario ABC que sus defendidos son inocentes y que se someterán a la justicia.

Un juez dispuso la prisión preventiva por 10 días de los cinco líderes camioneros encausados en este proceso y permanecerán recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía.

Un informe de la Fiscalía afirma que los acusados presuntamente exigieron al gobierno el pago de US$ 1 millón para suspender los cierres de ruta como medida de protesta. Según la investigación, habrían negociado con el Ministerio del Interior el pago de US$ 300.000, de los cuáles unos US$ 50.000 fueron entregados como primera cuota.

Campesinos marchan a la capital paraguaya reclamando reivindicación de derechos

La Fiscalía dije que, con previa coordinación de ese organismo y a Policía Nacional, los cinco dirigentes transportistas habrían recibido este miércoles ese anticipo en efectivo de parte de Federico González, ministro del Interior.

En conferencia de prensa, González sostuvo que el gobierno fue víctima de un intento de extorsión. “He presentado la denuncia ante el Ministerio Publico ante la extorsión a la que estaba siendo sometido el gobierno por parte de camioneros que venían cerrando rutas y caminos, afectando el derecho constitucional de transitar libremente”, dijo el funcionario.

Una de las fiscales del caso, Liliana Alcaraz, sostuvo que hay grabaciones con autorización judicial, de toda la negociación con los dirigentes camioneros.

“La investigación empezó aproximadamente hace 48 horas. Nosotros hemos requerido autorización judicial para filmar y grabar entrevistas personales que llevó adelante el señor ministro con cinco de las personas”, dijo Alcaraz en relación con los dirigentes camioneros investigados. El portal oficial de noticias IP indicó que “los procedimientos de detención se realizaron en el marco de una entrega vigilada”.

Los detenidos se exponen a una pena de hasta cinco años de prisión.

En tanto, otros dirigentes de gremios de camioneros de distintos puntos del país repudiaron la presunta extorsión por parte de algunos líderes del sector, pero afirmaron que seguirán con su lucha por lograr la reducción del precio de combustibles, y anunciaron nuevas manifestaciones para la próxima semana.

