Una estación de metro cerrada y un teléfono sin batería la llevó a conocer a su futuro marido

Alexandra Ferguson

(CNN) — Para Sarah Richard, de 33 años, la mayor parte de su vida gira en torno al buceo. Como fundadora de Girls that Scuba, considerada la mayor comunidad de buceo para mujeres del mundo, viajaba sin parar para organizar viajes y eventos de buceo antes de la pandemia.

No era raro que Richard pasara unas semanas en Jordania, luego fuera a Egipto y después volara a México, Micronesia, las Maldivas o Indonesia para sumergir a los buceadores en la magia del mundo submarino.

En cuanto a su vida amorosa, la maestra de buceo se imaginaba conociendo a un instructor de buceo o quizás a alguien del ámbito de los viajes con un estilo de vida igualmente nómada. Al fin y al cabo, estaba centrada en su misión de empoderar a las mujeres en el sector del buceo, dominado por los hombres.

De hecho, nada podía hacerla fracasar, ni siquiera la pandemia, pero Richard se equivocaba en una cosa. El amor de su vida no sería un instructor que conoció en un crucero en Raja Ampat o en un centro turístico en la Isla del Socorro. Sería un apasionado cultivador de espárragos del suroeste de Inglaterra.

Desconectada del mundo

Todo comenzó con una visita a mediados de diciembre a su ciudad natal de Hastings, en la costa sur de Inglaterra, para la Navidad de 2018.

Después de vivir y bucear en México durante cuatro meses, Richard estaba en la ciudad por unos días y tenía una agenda llena de eventos navideños. Una mañana, tomó el tren hasta Londres para pasar el día y reencontrarse con amigos que había conocido mientras vivía en Hong Kong unos años antes.

Una historia de dos viajes a México durante la pandemia de covid-19

“No suelo ir a Londres… nunca”, recuerda Richard. “Era la primera vez en unos años”.

Después de pasar el día con sus amigos, Richard tenía que volver a Hastings, a unos 90 minutos al sureste en tren, para asistir a una fiesta a las 9 de la noche.

Pero cuando llegó a la estación de metro, ésta estaba cerrada por reparaciones. Se apresuró a tomar un Uber hasta la estación de London Bridge, en el centro de Londres, con la esperanza de coger el siguiente tren, pero lo perdió debido al intenso tráfico.

Richard permaneció en la estación durante una hora. Para entonces, la batería de su teléfono se había agotado y no pudo avisar a sus amigos en Hastings.

“Finalmente, subí al tren, que se dirigía a la salida de Londres, y estoy muy emocionada por llegar a la fiesta. Pero entonces, a la media hora, un anuncio dice que el tren tiene que parar porque se averió y todo el mundo tiene que bajarse. Y yo estaba como, ¿en serio?…”

Su larga noche de problemas de tránsito continuó, y tuvo que hacer todo el camino de vuelta a Londres y sentarse en el andén una vez más durante 90 minutos. Esta vez, estaba esperando el último tren de la noche.

“Como mi teléfono no funcionaba, no tenía forma de entretenerme en el tren”, recuerda. “Me dije: ‘¿Qué harías si estuvieras en un tren en otro país? Simplemente hablarías con alguien'”.

Y fue entonces cuando Joel Gostling entró y se sentó.

Amor en las vías

“Cuando Joel entró en el tren, me quedé como… ‘Hola'”.

La pareja congenió al instante, charlando durante todo el trayecto hasta Hastings. Me causó una buena primera impresión: “Un auténtico chico inglés”, con los pies en la tierra y con el que es fácil hablar, dice Richard.

“Tenía su propio campo de espárragos, lo que no es habitual, y le gusta mucho estar al aire libre. Enseguida me dio la impresión de que no es materialista”, recuerda, y añade que no romantizó en exceso su estilo de vida nómada.

1 de 8 | Los opuestos se atraen: la maestra de buceo Sarah Richard siempre imaginó que se casaría con un compañero de buceo, o al menos con alguien con un estilo de vida igualmente nómada. Pero un encuentro fortuito la condujo a un apasionado cultivador de espárragos del suroeste de Inglaterra que más tarde se convertiría en su marido. Crédito: Rob Coombe 2 de 8 | Buceo en México: Richard es la fundadora de Girls that Scuba y viajaba sin parar para organizar viajes y eventos de buceo antes de la pandemia. Durante un viaje a Inglaterra conoció a su ahora marido, Joel Gostling, en el último tren de la noche que salía de la estación de London Bridge. Crédito: Sarah Gostling 3 de 8 | Amor a distancia: la pareja comenzó a salir y Richard siguió viajando por trabajo. Cuando volvía de sus viajes, Gostling la esperaba en el aeropuerto, cada vez con un cartel diferente para ella. Crédito: Sarah Gostling 4 de 8 | Propuesta sorpresa: el 15 de diciembre de 2019, exactamente un año después de que se conocieran en el tren, Gostling orquestó una propuesta de matrimonio sorpresa en la estación donde se conocieron. Crédito: Sarah Gostling 5 de 8 | Jordania: después de comprometerse, Richard siguió viajando mientras Gostling se centraba en su granja. A principios de 2020, ella dirigió sus ambiciones a Jordania, donde esperaba establecer una sucursal de Girls that Scuba en Medio Oriente. Crédito: Sarah Gostling 6 de 8 | Obstáculos pandémicos: Dolores pandémicos: Gostling, fotografiado aquí en su restaurante Soulshine, se trasladó a Jordania con Richard y planeó trabajar a distancia, regresando a Inglaterra durante la temporada de cosecha. Estuvieron allí solo cuatro días antes de que el país entrara en confinamiento debido a la pandemia de covid-19. Crédito: Rob Coombe 7 de 8 | Los viajes se reanudan: si bien la vida nómada de Richard se detuvo abruptamente debido a la pandemia, ella encontró lugares para bucear a lo largo de la costa de Inglaterra y continuó construyendo su comunidad en línea. Crédito: Sarah Gostling 8 de 8 | Dos bodas: la pareja, retratada aquí en el campo de espárragos de Gostling, organizó una pequeña ceremonia al aire libre para 12 personas y luego una celebración más grande en septiembre de 2021. Desde entonces, Richard ha retomado la actividad justo donde la dejó. En lo que va del año, ha sido anfitriona de dos viajes de Girls that Scuba: el primero en las Galápagos, seguido de otro en el mar Rojo. Crédito: Rob Coombe

end div.modal

“Joel pensó que todos mis viajes y los lugares en los que he estado son geniales, pero también pensó que la vida que se ha construido con su granja también lo es, y lo es”.

Gostling creció en un pueblo llamado Dalwood, en la región de Devon, al suroeste de Inglaterra, donde su escuela primaria tenía 30 niños, y se sentía como en casa en una granja, en el campo o pasando el rato en un pub local.

Después de trabajar en una célebre granja-restaurante y escuela de cocina, River Cottage, en Devon, Gostling convirtió uno de los campos de sus padres en una granja de espárragos en 2015 y vendió los espárragos recogidos a mano a los restaurantes de la región.

Hacia el final del viaje, Gostling le pidió a Richard su número, pero ella no se lo sabía. Acababa de cambiar una tarjeta SIM mexicana por un número británico y la batería de su teléfono estaba agotada.

“Realmente no sabía mi número, pero quería que él pudiera localizarme. Así que le dije: ‘Esto va a sonar engreído, pero si buscas en Google ‘Sarah Richard’, podrás encontrarme en Instagram y encontrar mi correo electrónico'”.

Gostling tenía toda la intención de contactarla.

“Era interesante, hermosa, misteriosa, atractiva. Me sorprendió lo bien que congeniamos enseguida, y supe que no podía dejar el tren sin pedirle volver a verla”, recuerda.

Al final, Richard logró volver a Hastings, para volar al día siguiente a Finlandia y pasar las Navidades con su hermano y su familia.

Esperaba tener noticias de Gostling, pero no le dio importancia. Al fin y al cabo, Richard tenía un calendario lleno por delante, con planes de ir y venir entre México y Medio Oriente para hacer viajes de buceo.

Los 13 lugares más románticos del mundo

Romance a distancia

Gostling no dudó en buscar a Richard en Internet. Un correo electrónico más tarde, su relación empezó a tomar forma.

Empezaron a mantener contacto a distancia, con Richard haciendo paradas en el Reino Unido entre viajes durante dos o tres semanas.

“Estaba muy concentrada en seguir mi camino. Le dije, ‘Si quieres venir, acompáñame en el viaje, pero yo no me voy a desviar'”, dice. “Mi agenda de viajes era realmente intensa. Y él supo enseguida que ese era mi estilo de vida. Y eso es lo que siempre iba a ser”.

La dinámica les funcionaba bien. Ambos se centraban en lo que más les apasionaba, al tiempo que valoraban su tiempo juntos. En 2019, Richard y Gostling se mudaron juntos, profundizando su conexión.

“Me di cuenta de que tener a alguien que es completamente opuesto a mí es en realidad lo que quería. Así puedo seguir haciendo lo mío y luego volver y me gusta tener algo diferente de lo que hablar”, dice Richard.

“En realidad, lo único que cambió fue que estuvo allí para recogerme en el aeropuerto. Era muy bonito porque cada vez tenía un cartel diferente con una frase distinta”.

A Gostling tampoco le importaba, y todo el tiempo estaba cocinando un plan para demostrarle a Richard lo mucho que significaba para él.

“Cuando se sabe, se sabe”, añade.

Una propuesta sorpresa

El 15 de diciembre de 2019, exactamente un año después de que se conocieran en el tren, Gostling orquestó una propuesta sorpresa.

La mejor amiga de Richard, Lucy, la invitó a ir a ver el musical del “Rey León” en Londres.

“En el mismo [trayecto], en el mismo andén, Joel salió del tren, se arrodilló y me propuso matrimonio”.

Todo el tiempo, Gostling dice que fue totalmente “estresante”. Me costó mucho tiempo y esfuerzo coordinarlo: “Empecé a planearlo el 6 de octubre y le pedí matrimonio el 15 de diciembre. Me llevó todo ese tiempo”.

Después de comprometerse, Richard siguió viajando mientras Gostling se centraba en su granja. A principios de 2020, Richard dirigió sus ambiciones a Jordania, donde esperaba establecer una sucursal de Girls that Scuba en Medio Oriente.

La pareja se trasladó a Jordania y comenzó a establecer sus vidas allí. Gostling planeó trabajar a distancia, regresando a Inglaterra durante la temporada de cosecha. Estuvieron allí solo cuatro días antes de que el país entrara en un confinamiento debido a la pandemia de covid-19.

“La embajada del Reino Unido organizó los vuelos, y acabamos consiguiendo un vuelo de vuelta a casa, pero costó como 3.000 libras (unos US$ 3.920)”, se lamenta Richard.

También significó que Richard ya no podía organizar sus viajes de buceo.

“Cuando los viajes se detuvieron por completo, la mayor parte de mis ingresos se esfumaron, porque provienen de llevar a la gente a viajes y eventos. Así que Joel no tenía ingresos [porque trabajaba en el sector restaurantero]. Yo no tenía ingresos. Fue horrible”.

La prueba definitiva

Formando equipo con el chef Andy Tyrell, Joel Gostling abrió Soulshine en mayo de 2021.Crédito: Rob Coombe

Sin departamento ni ingresos, tuvieron que mudarse con los padres de Gostling en Devon.

Para Gostling, la mudanza a casa terminó siendo una bendición. El chef Andy Tyrell, con el que Joel había trabajado en River Cottage, lo invitó a unirse a él para montar una cocina emergente.

La llamaron Goose & Badger, y aunque tuvieron que enfrentarse varias veces a los cierres, consiguieron que sus menús de varios tiempos y sus deliciosas hamburguesas tuvieran muchos seguidores.

El éxito fue tal que en mayo de 2021 Gostling y Tyrell abrieron un restaurante en Bridport llamado Soulshine, especializado en platillos de temporada y frescos de la granja para el desayuno, el almuerzo y la cena.

Mientras la vida nómada de Richard se detenía abruptamente, ella encontró lugares para bucear a lo largo de la costa de Inglaterra y siguió construyendo su comunidad en línea.

“Fue un encuentro tan fortuito, y aunque ha habido momentos difíciles, los dos estamos tan seguros de estar con la persona con la que se supone que debemos estar. Eso hace que todo sea mucho mejor, incluso en estos tiempos difíciles”, dice.

Gostling no podría estar más de acuerdo. “Incluso después de pasar todo ese tiempo juntos, me sigue gustando”, bromea. “Fue una buena prueba, realmente… descubrimos que podíamos superar cualquier cosa”.

“Todo lo demás es un extra”

La pareja, vista aquí en el campo de espárragos de Gostling, organizó una pequeña ceremonia al aire libre para 12 personas y luego una celebración más grande en septiembre de 2021.Crédito: Rob Coombe

Inicialmente, la pareja esperaba celebrar una boda para 200 personas en junio de 2020 en el jardín de los padres de Gostling, pero desecharon ese plan debido a la pandemia.

En cambio, tuvieron una pequeña ceremonia al aire libre para 12 personas y pospusieron una celebración más grande hasta septiembre de 2021. “Básicamente, pudimos casarnos dos veces y celebrar dos fiestas… ¡resultó muy bonito!”, dice Richard, que ahora usa el nombre Sarah Gostling.

Después de la boda, en septiembre, Richard retomó la actividad justo donde la dejó y desde entonces ha estado volando por todo el mundo.

“Es como montar en bicicleta. Se siente tan natural volver a viajar”, dice.

“También ha sido increíble ver a otras personas volver a meterse en el océano y darse cuenta de que esto es lo que conecta a nuestra comunidad [de buceo], y es simplemente hermoso”.

La pareja también se tomó una luna de miel postergada, pasando tres semanas en Laponia, Finlandia, donde viven el hermano de Richard y su familia, y Turquía.

Los recién casados se alojaron en un iglú con sauna, montaron en un trineo tirado por renos y practicaron por primera vez el snowboarding.

Cambiaron los paisajes nevados por el sol y las fantásticas cenas en Estambul, y luego remataron la luna de miel en la mágica Capadocia, entre formaciones rocosas en forma de cono y hoteles en cuevas.

“En lugar de regalos de boda, teníamos un fondo para la luna de miel al que contribuyeron todos nuestros amigos y familiares, así que es muy especial que hayamos podido ir a estos lugares gracias a lo que nos han regalado nuestros amigos y familiares”, dice Richard.

En retrospectiva, Richard dice que se siente como si estuvieran en el “otro lado” de la pandemia. Encontraron una casa de alquiler, el restaurante de Gostling está prosperando y la comunidad de buceo de Richard recibió una nueva ola de impulso.

En lo que va del año, Richard ya ha organizado dos viajes de Girls that Scuba: el primero en las Galápagos, seguido de otro en el mar Rojo.

“Pensándolo bien, solo han pasado tres años. Pero en esos tres años, nos las arreglamos para superar una pandemia mundial, él perdió su trabajo, yo perdí todos mis ingresos, tuvimos que volver a vivir con sus padres a los 30 años”, dice Richard.

“Hemos pasado por muchas cosas. Nos hace pensar que lo único que necesitamos es al otro, y eso es todo. Todo lo demás es un extra”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.