Misil ruso destruye cocina humanitaria vinculada al chef José Andrés en Ucrania

macamilarincon

(CNN) –– Una cocina humanitaria en Ucrania vinculada al famoso chef José Andrés quedó destruida por el impacto de un misil ruso en la ciudad nororiental de Járkiv, según la organización benéfica que la administra.

Un restaurante asociado a la iniciativa World Central Kitchen (WCK) sufrió un ataque este sábado, según el CEO del proyecto sin fines de lucro, Nate Mook, quien confirmó la noticia en Twitter. Según señaló, cuatro miembros del personal fueron heridos en la explosión.

Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

“Una actualización que esperaba no tener que hacer nunca. Estoy en un restaurante @WCKitchen en Járkiv, donde hace menos de 24 horas me reuní con su increíble equipo”, escribió Mook con un video de sí mismo en medio de personas y automóviles quemados, y edificios con graves daños.

“Esta es la realidad aquí: cocinar es un acto heroico de valentía”, sostuvo.

“El trabajo no se detiene”

La ciudad nororiental de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania, ha estado bajo fuertes bombardeos regulares desde que Rusia comenzó su invasión hace más de seis semanas.

Jeff Bezos dona US$ 100 millones a Van Jones (colaborador de CNN) y al chef español José Andrés

Mook compartió este domingo una actualización de Járkiv. En ese momento, informó que el personal que resultó herido “estaba bien”. También que el equipo del restaurante estaba en proceso de trasladar “todos los productos alimenticios y el equipo no dañado” a otro lugar de la ciudad.

“El trabajo no se detiene”, agregó.

Unas 300 personas viven en un refugio subterráneo en Severodonetsk 2:13

El chef José Andrés también acudió a Twitter para referir al ataque, además de proporcionar una actualización sobre el bienestar del personal en el restaurante.

To everyone caring and sending good wishes to the team in Kharkiv, thank you, the injured are fine, and everyone is ready and willing to start cooking in another location. #FoodFighters @WCKitchen All our friends are TRUE heroes! Many ways to fight, we do it with food! 👊🥘 https://t.co/hyfg7qPjIm — José Andrés (@chefjoseandres) April 17, 2022

World Central Kitchen, una iniciativa del chef José Andrés

Fundada por Andrés en 2010, World Central Kitchen es una organización que se enfoca en proporcionar comidas en zonas de desastre y guerra. La iniciativa ha suministrado alimentos a los ucranianos desde el comienzo del conflicto, con unidades en alrededor de 30 ciudades en todo el país, de acuerdo su sitio web oficial.

Zelensky: “No le creo al mundo… después de haber visto lo que está pasando en Ucrania”

El 15 de abril, Andrés compartió un gráfico que detalla la escala de la operación de la organización en Ucrania, incluyendo la instalación de más de 300 restaurantes y la entrega de más de 300.000 comidas al día.

“Creemos que un plato de comida a veces es el comienzo de un mañana mejor”, sostuvo Andrés en un video publicado este domingo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.