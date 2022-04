Policías ponen música de Disney para evitar que se publique en internet un video de ellos patrullando, afirma legislador de California

urielblanco

(CNN) — Un legislador de California afirma que policías de Santa Ana han estado poniendo música a todo volumen y con derechos de autor, de modo que un video de ellos patrullando probablemente sería retirado si se publicara en internet.

El miembro del consejo Johnathan Ryan Hernández dijo en una reunión del Consejo de la Ciudad este martes que quiere que los legisladores prohíban la supuesta práctica después de que un video viral de principios de abril mostrara a oficiales aparentemente poniendo música a todo volumen en una calle residencial en Santa Ana mientras investigaban un informe de un vehículo robado a altas horas de la noche.

En el video se ve a Hernández interactuando con un agente del Departamento de Policía de Santa Ana, después de que otra persona pida a los policías que dejen de poner la música.

Canciones de Disney, como “You Have a Friend in Me”, de Toy Story, y “Bruno”, de Encanto, se pueden escuchar en el video publicado en Santa Ana Audits, un canal de YouTube dedicado a filmar las interacciones con la Policía de Santa Ana.

Los videos publicados en YouTube y en otros sitios de streaming de videos suelen ser controlados para detectar posibles infracciones de los derechos de autor y corren el riesgo de ser eliminados, lo que limita la amplitud del contenido que, como la interacción con la policía de Santa Ana, puede ser compartido en línea.

Aunque YouTube no recibió ninguna solicitud para retirar el video viral, un portavoz de la compañía declaró a CNN que tienen un sistema que ayuda a rastrear las reclamaciones de derechos de autor, pero no elimina automáticamente un video que contenga contenido protegido por derechos de autor.

La táctica de poner música a todo volumen se produce en un momento en el que los agentes están bajo escrutinio tras el aumento de transeúntes que graban la actividad policial. Incidentes como la muerte de George Floyd han puesto de relieve la importancia de grabar estas interacciones e incluso han impulsado a algunos grupos a publicar aplicaciones que ayudan a conservar los videos.

Hernández dijo a CNN que era su primera experiencia con la policía poniendo música a todo volumen en su comunidad, que describe como un barrio de clase trabajadora con muchos niños pequeños.

Se puede escuchar a la persona que graba el video, que no está identificada, pedir repetidamente a los agentes que dejen de poner la música. A los siete minutos del video, que dura 13 minutos, Hernández entra en escena y pregunta a un agente si algo está mal.

Aunque solo se oyen partes de la conversación entre ambos, Hernández cuenta a CNN que el agente con el que se involucró le dijo que estaba poniendo la música con la esperanza de que, si el video se publicaba en internet, fuera retirado por infringir los derechos de autor.

“Mi gente vive aquí, hermano, por favor, trátalos con respeto”, dice Hernández en el video. “Hay niños que necesitan ir a la escuela, hay gente que está trabajando, y tú elegiste usar el dinero de nuestros contribuyentes para faltarle el respeto al hombre con tu música. Eso es infantil”.

Tras una breve conversación entre ambos, el oficial le dice a Hernández que lo reconoce como miembro del consejo y se disculpa.

“Este es mi distrito. No se van a comportar así delante de mis vecinos”, dice Hernández, y le indica al oficial que también se disculpe con la persona que está filmando la interacción, y el oficial cumple.

“Ahora vuelve a tu auto y haz tu trabajo correctamente”, dice, antes de que el agente se disculpe de nuevo.

Los dos continúan hablando, y unos minutos después se les ve en el video dándose la mano y separándose.

“Está bastante claro que esta es una práctica que no podemos aprobar, es una práctica poco ética, y como miembros de la comunidad, especialmente los servidores públicos, no es algo que podamos apoyar como ciudad”, dijo Hernández durante la reunión del Consejo de la Ciudad.

“No hay ningún razonamiento para comportarse de esta manera con los miembros del público, especialmente si eres un oficial con una placa y un arma”, agregó.

El consejo decidió volver a tratar el tema después de que el abogado de la ciudad redacte una propuesta formal.

En un comunicado en Instagram, la policía de Santa Ana dijo que el departamento es “consciente de un video que ha salido a la luz que involucra a uno de nuestros oficiales”.

“Estamos comprometidos a servir a nuestra comunidad y entendemos las preocupaciones en lo que respecta al video”, dice la declaración.

“El Departamento de Policía de Santa Ana se toma en serio todas las quejas relacionadas con el servicio prestado por el departamento y la conducta de sus empleados. Nuestro departamento se compromete a realizar investigaciones completas, exhaustivas y objetivas”.

El jefe de policía David Valentin dijo que espera que “todos los empleados del departamento de policía desempeñen sus funciones con dignidad y respeto en la comunidad para la que hemos sido contratados”.

CNN se puso en contacto con el departamento de policía y la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana para obtener más comentarios.

Tanto Hernández como el alcalde de Santa Ana, Vicente Sarmiento, dijeron a CNN que han hablado con el jefe de policía sobre el asunto. El jefe lanzó una investigación rápidamente para abordar las preocupaciones y los próximos pasos con la comunidad, dijo Sarmiento a CNN. Añadió que se alegra de que Hernández estuviera en el lugar de los hechos para tratar el asunto, porque de lo contrario el tema podría no haberse tratado nunca.

“Tenemos que responsabilizarnos como ciudad y asegurarnos de que quede claro que no hay lugar para ese tipo de conducta”, dijo Sarmiento a CNN.

Legislador comparte su interacción con los policías

Hernández, que es trabajador sanitario de la comunidad para un programa de salud mental, dice que le preocupaba que alguien estuviera teniendo una crisis de salud mental y pensó que la policía podría estar intentando utilizar la música para calmarlo.

Pero, cuando salió, encontró a la policía estacionada en la calle, poniendo música a todo volumen mientras un hombre los filmaba mientras investigaban un vehículo robado, dijo.

“Me acerqué y no entendí muy bien qué pasaba, los miembros de la comunidad estaban pidiendo a la policía que apagara la música”, dijo Hernández.

El miembro del consejo dice a CNN que apoya a los miembros de la comunidad que filman a la policía.

“Nadie está hablando de que soy un funcionario público”, dijo Hernández. “Hay dos funcionarios públicos en ese video, y no tengo ninguna queja de que me esté filmando. Si estás haciendo el bien y sirviendo a la gente, no debería haber ninguna preocupación de lo que se está filmando”.

