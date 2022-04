El caso de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard continúa el lunes. Aquí un resumen de su testimonio hasta el momento

urielblanco

(CNN) — Los actores Johnny Depp y Amber Heard se encuentran en un polémico juicio por difamación en un tribunal de Virginia, cuyo proceso se reanudará el lunes.

Depp está demandando a Heard, su exesposa, por US$ 50 millones por un artículo de opinión de 2018 que ella escribió para The Washington Post en el que se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actor.

Tanto Heard como Depp, que se conocieron en 2009 y estuvieron casados entre 2015 y 2016, se acusan mutuamente de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

La expareja resolvió su divorcio en agosto de 2016, publicando un comunicado conjunto que decía en una parte: “Nuestra relación era intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre unida por el amor”.

El juicio, que comenzó el 11 de abril, está previsto que dure seis semanas. Heard aún no ha testificado.

Depp comenzó su testimonio el 19 de abril, y se espera que siga siendo interrogado por el abogado de Heard el lunes.

Juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: lo que se ha dicho hasta ahora

Esto es algo de lo que ha surgido durante el testimonio Depp hasta ahora.

Discusiones frecuentes

Heard alegó en 2016 que Depp era “verbal y físicamente abusivo” con ella, según una denuncia que presentó ese año, alegando que Depp le magulló la cara después de lanzarle un teléfono en su casa de Los Ángeles.

Depp negó la acusación y no fue acusado de ningún delito.

El actor declaró el martes que la pareja discutía con frecuencia, pero dijo: “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Se han reproducido en el tribunal grabaciones de audio de algunos de sus intensos intercambios, incluido uno en el que Heard hablaba de golpear a Depp.

Amber Heard habla con uno de sus abogados en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax el 19 de abril.

“No te dieron un puñetazo; recibiste un golpe. Siento haberte golpeado así, pero no te di un puñetazo”, dijo supuestamente Heard.

Laurel Anderson, una psicóloga clínica que trabajó con Depp y Heard en 2015 como su consejera matrimonial, testificó en un video reproducido en la corte el 14 de abril que Heard le dijo que “se defendía” después de que Depp se volviera físico. Anderson dijo que la expareja “se involucró en lo que vi como abuso mutuo”.

Depp también ha afirmado que se defendió físicamente en ocasiones, hablando de un incidente en el que Heard dijo que se había lesionado la nariz. Depp dijo en el tribunal que su cabeza conectó con la frente de Heard mientras trataba de “contener” a Heard.

“No hubo un cabezazo intencionado”, dijo el actor.

Un dedo cortado

Depp testificó que su dedo fue cortado por vidrios rotos en 2015 después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. Buscó atención médica, pero comentó en el tribunal que en ese momento dijo a otras personas que se había lesionado el dedo al golpearlo con una puerta.

“No quise revelar que había sido la señora Heard la que me había lanzado una botella de vodka y luego me había cortado el dedo”, dijo durante su testimonio. “No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posible para todos. No quería meterla en esa mezcla”.

Johnny Depp muestra el dedo medio de su mano en el juzgado, lesionado en 2015.

Depp dijo que se había sometido a múltiples cirugías para reparar el dedo y que había contraído Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) durante la recuperación. El SARM provoca infecciones por estafilococo que son resistentes a algunos antibióticos y a menudo son difíciles de tratar.

El Dr. David Kipper, que ha tratado a Depp, corroboró partes de la historia de Depp en una declaración reproducida en el tribunal esta semana.

Los abogados de Heard se han referido a las declaraciones que Depp hizo a los médicos de urgencias en ese momento para argumentar que Depp se cortó su propio dedo. El actor lo niega.

También se le preguntó sobre sus acciones tras la lesión, incluyendo cuando utilizó su dedo herido para escribir en las paredes con una mezcla de su sangre y pintura. Depp confirmó ante el tribunal que lo había hecho.

Mensajes de texto

El abogado de Heard, Ben Rottenborn, presentó el jueves como prueba varios mensajes de texto que Depp envió a amigos y miembros del personal, uno de los cuales hacía referencia al “cadáver putrefacto” de Heard.

Depp declaró que estaba “avergonzado” por los mensajes leídos en el tribunal y dijo que a veces utiliza el “humor negro” para expresarse.

Johnny Depp durante su testimonio el 21 de abril.

Se compartieron otros mensajes de texto en los que Depp hablaba de su consumo de drogas y alcohol con amigos como el actor Paul Bettany y el músico Marilyn Manson.

Piratas del Caribe

Mientras la demanda de Depp se centra en el daño que ha sufrido su otrora lucrativa carrera, algunas conversaciones se centraron en Piratas del Caribe, la popular franquicia que Depp protagonizó durante cinco películas a lo largo de 15 años.

Rottenborn, el abogado de Heard, argumentó que Depp era consciente de que “probablemente estaba fuera” de la sexta película o de que Disney abandonaría o reduciría su papel en ella, antes de la publicación del artículo de opinión de Heard. Depp lo negó.

Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra”.

“Sería un verdadero simplón si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la señora Heard, tanto si mencionaron mi nombre como si no”, dijo Depp en el estrado.

Depp admitió tímidamente en su testimonio que no ha visto la primera película de la franquicia de “Piratas”. Dijo, sin embargo, que “creía en el personaje de todo corazón”.

Sin embargo, cuando Rottenborn le preguntó: “Si Disney viniera a usted con US$ 300 millones y un millón de alpacas, nada en esta Tierra le haría volver a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe, ¿correcto?”

“Eso es cierto, señor Rottenborn”, respondió Depp.

Depp añadió sobre su carrera: “Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en cero coma seis segundos eres Quasimodo. No me merecía eso y tampoco mis hijos, ni la gente que ha creído en mí todos estos años”.

