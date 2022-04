Britney Spears dice que se tomará un descanso de las redes sociales

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Britney Spears anunció que se está tomando un descanso de las redes sociales, semanas después de decirle al mundo que está embarazada de su tercer hijo.

La estrella del pop de 40 años reveló en una publicación de Instagram este domingo que dará un paso atrás “por un tiempo”.

“¡¡¡Voy a hacer una pausa en las redes sociales por un tiempo!!!”, escribió Spears en Instagram. “Les envío mi amor y que Dios los bendiga a todos 💓💓🌹🌹!!!”.

Si bien Spears ha mantenido actualizados periódicamente a sus 40,9 millones de seguidores en Instagram, no ha publicado en Twitter desde enero.

Jamie Lynn Spears habla sobre la tensa relación con su hermana, Britney Spears

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

La creadora de éxitos de “Piece of Me” acompañó su mensaje con un video de un bebé recostado en una silla con gafas de sol en forma de corazón, una bata y rulos rosas en el cabello.

Spears ha utilizado las redes sociales regularmente a lo largo de los años para mantener informados a los fanáticos sobre su vida personal, abordar sus relaciones familiares fracturadas y hablar sobre su muy publicitada tutela de 13 años, que finalizó el año pasado.

Celebremos a Britney Spears al cumplir 40 años

A principios de este mes, Spears y su pareja, Sam Asghari, anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. Spears testificó previamente que sus tutores ordenados por la corte la obligaron a usar anticonceptivos.

En una publicación compartida en su cuenta de Instagram el 11 de abril, Spears reveló que había perdido peso para ir a sus recientes vacaciones en Maui, pero lo recuperó de nuevo. “Así que me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé”, escribió Spears en ese momento.

Britney Spears anuncia que está embarazada

La cantante también habló con franqueza sobre su experiencia previa con la depresión perinatal, describiéndola como “absolutamente horrible” y agregando que “las mujeres no hablaban de eso en ese entonces”.

“Esta vez haré yoga todos los días”, le dijo a los fanáticos.

Spears tiene dos hijos adolescentes Sean y Jayden con su exesposo Kevin Federline.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.