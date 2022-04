Maluma ya tiene su estatua de cera del Madame Tussauds: mira los detalles de esta réplica de “Papi Juancho”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Los cantantes del género urbano siguen conquistando espacios y en esta oportunidad Maluma llegó a uno de los museos de cera más conocidos a nivel mundial, el Madame Tussauds.

La sede del museo en Orlando, Florida, reveló este lunes su figura de cera tamaño real de “Papi Juancho” en un evento histórico. No lo hizo en la ciudad de Mickey Mouse, sino en Medellín, marcando así la primera vez que Madame Tussauds presenta una de sus estatuas de cera en Colombia y en Sudamérica.

Con su figura de cera, Maluma da inicio a una semana muy importante en su carrera. Este sábado presentará su show “Medallo en el mapa” en el estadio de fútbol de su ciudad natal, el Atanasio Girardot.

La figura de cera estará exhibida en el Museo de Arte Moderno de Medellín desde este martes 26 de abril hasta el viernes 29. La exhibición, que estará en el quinto piso, será gratuita. Según un comunicado de prensa, el gesto de Maluma es para agradecer a sus seguidores el apoyo durante su carrera.

“El trabajo que todo el equipo de Madame Tussauds ha creado es irreal… La figura es una verdadera réplica de mí y me siento honrado de que lleven un pedazo de mí a mis fans antes de mi concierto”, dijo Maluma a través de un comunicado.

“Agradezco a ambos museos por colaborar y hacer de esto un momento histórico en el que una figura de cera se presenta en Colombia y en Sudamérica por primera vez”, agregó el cantante.

El proceso de elaboración del Maluma de cera

Según el museo, se tomaron cientos de medidas para recrear exactamente a Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma.

20 artistas en total estuvieron a cargo de la elaboración de la figura de cera en su estudio en Londres. En total fueron casi seis meses de trabajo para conseguir esta réplica. La figura viste una chaqueta Versace original hecha a la medida y unos zapatos negros Bottega Veneta, dijo el Madame Tussauds a través de un comunicado.

Los seguidores de Maluma en Estados Unidos podrán ver esta estatua a partir de mayo.

Además de Maluma, el Madame Tussauds de Orlando tiene las figuras de estrellas como Bad Bunny, quien presentó su estatua la semana pasada. Ariana Grande, Pitbull y Ricky Martin también son residentes de la sede en el ICON Park.

“Medallo en el mapa”, el concierto de Maluma para su tierra

Maluma rendirá tributo a Medellín y a sus seguidores con el concierto “Medallo en el mapa”.

En su carrera, dice Maluma, ha trabajado para precisamente llevar el nombre de Medellín a estratos internacionales.

“A lo largo de mi carrera, he trabajado duro para compartir con el mundo que Medellín, Colombia, es arte, cultura, música y mucho más; y estoy feliz de seguir representando mis raíces a nivel mundial”, dijo Maluma a través de un comunicado.

Para los que no están en Medellín pero quieren disfrutar del concierto, este será transmitido de forma gratuita a través de la app de Amazon Music, en Prime Video y en el canal de Twitch de Amazon Music.

Amazon Music también dio a conocer que tendrán disponible en su app un episodio de la serie “The Tour Diaries”, dedicado a Maluma, luego del espectáculo.

