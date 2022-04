¿Por qué causa tanto interés la sesión 23 de Bizarrap con Paulo Londra?

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Desde el regreso de Paulo Londra a la música el 23 de marzo, sus seguidores han especulado en redes sociales que la inexistente “BZRP Session #23” era con este intérprete de trap.

Este domingo, Bizarrap confirmó el que era un secreto a voces. La sesión “perdida” fue grabada con su compatriota argentino y saldrá cuando el público lo decida. Pero, ¿por qué genera tanto interés este anuncio?

Los “sessions” de Bizarrap

Todo se remonta a 2020, cuando Bizarrap presentó las sesiones 22 con Lalo Ebratt y la 24 con Dani.

El productor argentino se saltó la 23 y desde ese entonces, numerosos seguidores de ambos artistas han especulado que esa canción “perdida” era con Londra.

Las sospechas fueron confirmadas por Bizarrap el sábado con un comunicado en su cuenta de Instagram: “Estamos listos”.

View this post on Instagram A post shared by BZRP (@bizarrap)

El post acumula más de 1,4 millones de likes. Un día después, Bizarrap convocó a sus seguidores a un Instagram Live para dar detalles sobre el lanzamiento, una práctica común del productor argentino.

“Se armó quilombo, ¿eh? Muchas teorías, mucho tiempo pasó. Estoy nervioso, tengo muchas emociones juntas, estoy emocionado también que por fin salga la 23. Yo no sabía ni cuando sacarla ni nada, me daba hasta un poco de cosa sacarla porque tanto tiempo esperar para que salga se hizo como algo muy extraño para mí”, dijo Bizarrap.

Bizarrap dijo a sus seguidores que ellos tenían el control de cuándo lanzarían la sesión. El reto es que su publicación del domingo, realizada poco después de esa transmisión en vivo, llegara a 23 millones de comentarios.

View this post on Instagram A post shared by BZRP (@bizarrap)

La publicación superó la meta de Bizarrap en menos de 20 horas.

¿Qué fue lo que llevó a Bizarrap a saltarse su sesión con Paulo Londra?

Hasta este lunes, Bizarrap suma 49 sesiones, pero solo 48 de ellas han sido publicadas.

En noviembre de 2019, muestra una nueva publicación de Bizarrap, Londra le pidió al productor argentino le reservase el número 23 de las sesiones para que fuese de él. Pocos meses después del pedido, Bizarrap lanzaba la sesión 22 con Lalo Ebratt (el 22 de enero de 2020) y la número 24 con Dani (el 4 de marzo de 2020).

Para ese entonces, Londra estaba en medio de una disputa legal con Big Ligas, compañía productora del argentino.

El caso acaparó la atención de seguidores de Londra y de medios como Billboard y fue tan seguido por los admiradores del astro argentino que la etiqueta #FreePaulo era frecuentemente usada en las redes sociales para pedir el regreso del intérprete a la música.

A raíz de esta disputa, Londra dejó de lanzar música nueva.

Tanto el argentino como Big Ligas llegaron a un acuerdo extrajudicial en noviembre de 2021.

Londra firmó un contrato con Warner Music Latina el 10 de marzo, dando inicio así a una nueva etapa de su carrera.

“Estoy muy contento por esta nueva etapa. Esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo, así que ya pasé las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar”, dijo Londra a través de un comunicado divulgado por Warner.

“Estamos felices de que Paulo nos haya elegido para esta nueva etapa. Paulo estuvo a la vanguardia desde el inicio de su carrera y con su música ha cautivado audiencias globales. Estamos convencidos que lo mejor de Paulo está aún por venir y estamos orgullosos de ser parte de este momento y juntos llevar la música de Paulo Londra a la escena global”, dijo Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latina.

El 23, un número predilecto de Paulo Londra

Y que la sesión 23 fuese de Paulo Londra no es casualidad. Ese es el número favorito del cantante argentino y lo ha usado recurrentemente durante su carrera.

Su regreso a la música lo realizó el 23 de marzo. En el video de esa canción, “Plan A”, Londra interpreta a un jugador de baloncesto que vista la camiseta número 23.

El amor del intérprete argentino a este deporte es ampliamente conocido así como la razón por la que usó ese dorsal: es el número que su jugador favorito, Michael Jordan, vistió con los Chicago Bulls.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.