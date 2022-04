¿Puedo presentar una declaración de impuestos vencida en EE.UU.? ¿Qué sucede si no lo hago?

Ángela Reyes

(CNN Español) — Si tu declaración de impuestos en Estados Unidos está vencida, es importante que igual la presentes para evitar la pérdida de beneficios. Te explicamos cómo hacerlo y dónde solicitar ayuda en caso de dudas.

La declaración de impuestos vencida se presenta de la misma manera (y en la misma localidad) en la que presentarías una declaración hecha a tiempo, explica el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). Aquí te explicamos el paso a paso, con los links y documentos necesarios.

Pérdida de posibles beneficios

Si no presentas la declaración, te arriesgas a perder los reembolsos en caso de que te correspondan, ya que el IRS puede retenerlos hasta recibir la declaración vencida o hasta que se sepa con claridad por qué no te corresponde presentar una declaración. (Tanto si te corresponde un reembolso por impuestos retenidos, como si tienes derecho a reclamar créditos tributarios, tienes que presentar esos reclamos en un período de tres años desde la fecha en que se vence la declaración).

¿Cuáles son los estados de EE.UU en los que se pagan más y menos impuestos?

Si no presentaste la declaración de impuestos y pides un préstamo, puede que su aprobación se demore. Cuando quieras comprar o refinanciar una casa, pedir ayuda para educación superior o un préstamo de negocios, por ejemplo, debes entregar una copia de la declaración a la institución involucrada.

Además, presentar la declaración, aunque sea vencida, protege tus beneficios del Seguro Social: si trabajas por tu cuenta y no lo haces, no se reportan a la Administración del Seguro Social los ingresos que hayas obtenido y por tanto no se acreditan de cara a la jubilación del Seguro Social o en caso de que te correspondan beneficios por discapacidad.

En términos generales, además, presentar la declaración de impuestos vencida y pagar lo antes posible limita las posibles multas o intereses.

Declaración sustituta

Si no presentas la declaración, es posible que el IRS presente por ti una “declaración sustituta” que podría, según explica la agencia, no otorgarte los créditos o deducciones para los que califiques. En ese caso la agencia te enviará un aviso proponiendo un aumento en los impuestos y te dará un plazo de 90 días para que presentes la declaración vencida o una solicitud en un tribunal tributario. Si no lo haces se te impondrán impuestos adicionales, advierte la agencia.

La declaración sustituta del IRS, en caso de que no presentes la tuya vencida, “se convertirá en un cobro de impuestos” que, si no pagas, puede dar lugar a que se inicien acciones como el embargo sobre tu salario o cuenta bancaria. Si en este contexto no presentas la declaración, podrías quedar “sujeto a medidas forzadas de cobro, incluyendo multas y cargos criminales”.

Si ya presentaste tu declaración vencida y recibes un aviso, debes enviar al IRS una copia a la dirección que está en ese aviso ya que, en general, hay una demora de unas seis semanas para que se procese una declaración vencida.

Ayuda para presentar la declaración vencida

Si necesitas ayuda para presentar tu declaración vencida, puedes llamar al 1-800-829-1040 o al 1-800-829-4059.

Si lo que necesitas es información sobre los salarios e ingresos para presentarlas, puedes completar este formulario (en inglés) y marcar la casilla 8 o pedir los datos a tu empleador o quien te haya hecho los pagos.

Aquí, mientras tanto, puedes pedir la información sobre la declaración de un año anterior.

