Miles de personas huyen para salvar sus vidas antes de la falsa votación de independencia de Rusia en Jersón, Ucrania

Melissa Velásquez Loaiza

Kryvyi Rih, Ucrania (CNN) — Un flujo constante de personas se abre camino a través de campos y ríos que salpican un campo del sur de Ucrania durante el día. Cuando cae la noche en Jersón, la multitud aumenta. Se desplazan a pie, en bicicleta o en carretillas.

Están desesperados por dejar atrás la ocupación rusa de su ciudad natal, Jersón, y están dispuestos a tomar, y arriesgarse, cualquier ruta posible fuera de la ciudad hacia el resto del país.

A más de 160 kilómetros de distancia, en una sala central en Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, las autoridades locales dan la bienvenida a los reasentados.

Un hombre y su hijo hablan de que su esposa y madre fueron asesinadas por una bomba que golpeó su columna y espalda.

Incluso aquí, con relativa seguridad, no querían ser identificados por temor a que los rusos pudieran atacar a otros miembros de la familia que dejaron atrás.

“Si nos ven, dispararán a todos los que quedan allí”, le dijo el hijo a CNN. “Salimos a pie, atravesando a pie el río”.

Las áreas ocupadas alrededor de la ciudad de Jersón —las primeras en ser tomadas por el avance de las fuerzas rusas en los primeros días de la guerra— quedaron aterrorizadas la semana pasada tanto por el avance de la segunda fase de la ofensiva de Moscú como por el temor de un referéndum este miércoles.

Soldado ruso dispara al aire sobre las cabezas de manifestantes en Jersón 1:06

Una “falsa” votación en Jersón

Ucrania dijo que Rusia planea realizar una votación en la región, ampliamente vista allí como un referéndum falso, para tratar de mostrar el apoyo popular a la creación de una nueva entidad llamada República Popular de Jersón, que reflejaría entidades similares en la región oriental de Donbás. (Moscú envió tropas a las repúblicas autoproclamadas, y comenzó su guerra en Ucrania, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera su independencia).

Varios lugareños y varios funcionarios ucranianos le dijeron a CNN que la votación estaba programada para el 27 de abril.

Sin embargo, el día anterior, funcionarios respaldados por Rusia anunciaron una serie de nuevos funcionarios gubernamentales en la ciudad ocupada, lo que llevó a algunos observadores a pensar que el referéndum podría haberse pospuesto a favor de estos nuevos nombramientos.

El miedo a la votación inminente y sus implicaciones, un posible fortalecimiento del control de Rusia, ha llevado a muchos residentes a huir rápidamente.

El comandante de Reservas Marítimas, Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, le dijo a CNN que el ejército ucraniano logró ayudar a evacuar a unas 7.000 personas del área a lo largo de “160 kilómetros de la línea del frente, algunas en bicicleta, otras en carretillas o a pie”.

“La gente no quiere ni puede vivir bajo la ocupación”, dijo Vilkul.

Cientos huyen de la invasión en Jersón

El comandante de la Reserva de Marina Oleksandr Vilkul dice que los militares han ayudado a unas 7.000 personas a abandonar el frente.

La salida de Jersón y los pueblos de los alrededores de la región ha sido traicionera.

Durante la última semana, una larga fila de automóviles, que varios lugareños estiman en cientos, se abrió paso serpenteando hacia la ciudad ocupada de Snihurivka, mientras los residentes de Jersón que habían logrado huir de su propia ciudad quedaban bloqueados una vez más por las tropas rusas.

En otro video filmado por un residente de Jersón que huía, visto por CNN, una larga fila de autos se detuvo en otra calle de salida, al noreste de la ciudad, hacia Kryvyi Rih.

Durante el fin de semana de Pascua, aumentó el ritmo de las evacuaciones, dijeron funcionarios a CNN. Comenzaron a disminuir el martes cuando los lugareños dijeron que los puestos de control rusos dejaron de permitir cruces fuera del territorio ocupado. Algunos evacuados desesperados dejaron atrás sus autos y se dirigieron a pie a través de los campos, dijeron los lugareños.

¿Por qué son importantes las ciudades ucranianas de Jersón, Odesa y Mariupol para Rusia?

Evacuados buscan en estantes con ropa donada en un salón Kryvyi Rih.

Bicicletas quedaron abandonadas en grandes cantidades cuando los lugareños llegaron a los puntos de control atendidos por ucranianos, según varias personas con las que habló CNN.

Una madre en Jersón, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, le dijo a CNN que había sacado a sus dos hijos y a su hija “lo más rápido posible” antes del referéndum, por temor a que siguiera el reclutamiento generalizado de hombres de 18 a 60 años.

“Estamos completamente ocupados. No hay comida, no hay dinero. No tenemos nada, harán un referéndum y se llevarán a nuestros hijos. Mi hijo tiene 18 años y se los llevarán como carne de cañón”. Ella dijo que le tomó dos intentos huir. La primera vez, las tropas rusas dispararon contra los autos de su convoy, dijo.

Denuncian torturas por parte de soldados rusos en Jersón

En el ajetreado murmullo en una sala en Kryvyi Rih, se distribuyen alimentos y medicinas, y los evacuados pueden acceder a generosos percheros con ropa donada. En este espacio seguro, los evacuados relatan el horror y la brutalidad de la ocupación.

Mykhaylo, un residente de Kyiv que fue al pueblo de Velyka Oleksandrivka para recoger a su esposa e hijo, dijo que las tropas rusas lo habían torturado durante varios días después de entrar en el pueblo.

Mykhaylo dijo que lo golpearon cuando fue a buscar a su esposa e hijo al pueblo de Velyka Oleksandrivka.

Mykhaylo dijo que los soldados habían estado buscando hombres ucranianos con posible experiencia militar y confundieron sus manos ásperas, debido a su trabajo en la construcción, como una señal de que había sido soldado.

En un sótano, fue sometido a torturas, dijo, mostrando a CNN un informe médico que corrobora sus lesiones.

“Uno sacó un arma”, dijo Mykhaylo sobre dos soldados que lo golpearon. “Una de verdad. Vi que estaba lista para disparar. Dos tiros. Le dieron al muro de concreto. Creo que era una pistola de fogueo”, dijo.

Después del simulacro de ejecución, entraron otros dos soldados, dijo Mykhaylo.

“Hablaban menos. Estaban borrachos, uno debe haber sido boxeador porque me golpeó en el mismo lugar. En mis costillas, rompiéndome seis de ellas, me perforaron un pulmón”.

Mykhaylo se rió entre dientes mientras contaba las respuestas que les dio a los soldados que, según dijo, creían que podían obtener inteligencia militar ucraniana de él. Les dijo que podían esperar al menos 150 puestos de control desde su aldea hasta la próxima ciudad, y que había pocos caminos en las áreas rurales al sur de Kryvyi Rih, diciendo que solo había un sinfín de lodo y campos. Después de varios días, Mykhaylo dijo que sus padres llegaron y exigieron con éxito su liberación.

Séptimo día de la invasión: así está el mapa de Ucrania 0:37

El éxodo de Jersón no se debe solo al referéndum. El avance de Rusia en la amplia extensión de pueblos rurales al norte y este de la ciudad de Jersón también está impulsando a los residentes a mudarse al norte.

Durante dos días en y alrededor de las aldeas al sur de Jersón, CNN vio el impacto que están teniendo los bombardeos, empujando a los lugareños a huir de las aldeas que orgullosamente han conservado durante el transcurso de la guerra, ahora en su segundo mes.

En el pueblo de Kochubeivka, un hombre que estaba ayudando a evacuar a su madre Antonina, de 74 años, se detuvo para explicar que los bombardeos se habían intensificado en su asentamiento natal de Nova Shestirnya en las últimas dos horas.

“Queríamos quedarnos, pero los cohetes Grad cambiaron eso”, dijo, y agregó que una mujer resultó herida en el ataque.

El otrora bucólico campo del sur de Ucrania se ha convertido en una ruta de escape, donde ahora se exhibe un flujo lento de vidas trastornadas, mientras el brutal avance de Rusia cambia el paisaje que han conocido durante décadas en cuestión de horas.

