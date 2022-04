La FDA propone prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados

Alexandra Ferguson

(CNN) — La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) propuso este jueves una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados.

“A través de una cuidadosa consideración de la evidencia científica y de nuestras autoridades bajo la Ley de Control del Tabaco, hemos determinado que estas acciones son apropiadas para la protección de la salud pública”, dijo el Comisionado de la FDA, Dr. Robert Califf, a un subcomité del Senado.

“Las normas de producto propuestas mejorarían, entre otras cosas, la salud y reducirían el riesgo de mortalidad de los actuales fumadores de cigarrillos mentolados o cigarros saborizados, al disminuir sustancialmente su consumo y aumentar la probabilidad de dejar de fumar. Se trata de otro importante avance en los esfuerzos de la agencia por combatir el consumo de tabaco entre los jóvenes y promover la equidad sanitaria”.

Según los expertos, esta propuesta histórica podría tener un gran impacto en la salud pública.

“Quiero subrayar el aspecto trascendental de esto. Será un punto de inflexión”, dijo este jueves Erika Sward, vicepresidenta adjunta de defensa nacional de la Asociación Estadounidense del Pulmón. “La normativa tendrá un impacto tremendo para evitar que los niños se inicien en el consumo de tabaco y salvará críticamente la vida de personas, especialmente de diversos orígenes”.

Expertos: El tabaco afecta más a las mujeres que a los hombres

Una larga espera

El uso de mentol es una cuestión de equidad que la FDA lleva considerando desde hace más de una década. Es el último sabor especial permitido en los cigarrillos de EE.UU.. Se extrajo de la Ley de Control del Tabaco de 2009, que prohibió todos los demás cigarrillos con sabor y otorgó a la FDA la autoridad de regular la industria del tabaco para proteger la salud pública. La ley también exigía a la FDA que realizara y financiara investigaciones sobre el mentol.

Tras varios años de investigación por parte de la FDA y de aportaciones públicas de cientos de miles de interesados, el Public Health Law Center y otros grupos presentaron una petición ciudadana para que la agencia prohibiera el mentol en los cigarrillos. En 2020 se presentó una demanda que sostenía que la FDA había retrasado injustificadamente la emisión de una respuesta definitiva. En 2021, la FDA anunció que continuaría con la elaboración de normas.

Alrededor de 18,6 millones de personas fuman mentolados en Estados Unidos. Eso es alrededor del 36% de todos los fumadores, según la FDA, y un número desproporcionado son personas de color.

Un problema de equidad

La industria tabaquera ha comercializado en gran medida los productos mentolados entre las comunidades de color y otros grupos minoritarios.

Alrededor del 30% de los fumadores blancos eligen los mentolados, pero son los cigarrillos preferidos por casi el 85% de los fumadores negros. Cerca del 40% de las mujeres fuman mentolados, frente al 31% de los hombres, según la FDA.

Las personas de la comunidad LGBTQ también son significativamente más propensas a fumar mentolados. Un estudio de 2013 que analizó los datos de la encuesta nacional sobre el tabaco en adultos de 2009-10 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) descubrió que el 36% de los fumadores pertenecientes a la comunidad LGBTQ eligieron los mentolados, en comparación con el 29,3% de los fumadores heterosexuales.

“Hoy marca el comienzo del fin de los cigarrillos mentolados, un momento verdaderamente histórico para la salud pública. Durante décadas, las empresas tabaqueras han impulsado intencionadamente los cigarrillos mentolados para enganchar a los jóvenes a sus productos mortales y han aplicado prácticas de publicidad racistas para dirigirse intencionadamente a los estadounidenses de raza negra; las consecuencias para la salud resultantes han sido devastadoras”, dijo en un comunicado la Dra. Julie Morita, vicepresidenta ejecutiva de la organización de defensa de la Fundación Robert Wood Johnson.

Más de la mitad de los menores que fuman consumen cigarrillos mentolados, según los CDC. Una encuesta realizada entre adultos fumadores reveló que la mayoría empezó con mentolados. Otros estudios indican que los menores que fuman cigarrillos mentolados tienen más probabilidades de convertirse en fumadores habituales que en fumadores ocasionales.

Nueva Zelandia presenta un plan para prohibir la venta de tabaco a futuras generaciones

“Las normas propuestas ayudarán a evitar que los menores se conviertan en la próxima generación de fumadores y ayudarán a los fumadores adultos a dejar de fumar”, dijo este jueves el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, en un comunicado. “Además, las normas propuestas representan un paso importante para avanzar en la equidad sanitaria reduciendo significativamente las disparidades de salud relacionadas con el tabaco”.

Las tasas de tabaquismo en Estados Unidos alcanzaron un mínimo histórico en 2018, según los CDC, pero el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte, enfermedad y discapacidad prevenibles en el país. En general, el consumo de cigarrillos es responsable de más de 480.000 muertes al año en los Estados Unidos, incluidas más de 41.000 muertes por el humo de segunda mano.

Según la FDA, eliminar el mentol de los cigarrillos y puros podría tener un efecto significativo en el número de fumadores. Según una estimación, podría incluso evitar 650.000 muertes prematuras en los próximos 40 años.

Según otro estudio, la eliminación del mentol como saborizante de los cigarrillos llevaría a 923.000 personas a dejar de fumar, entre ellas 230.000 negras, en el primer año y medio.

Cambios a los cigarros de sabores

Después de que la Ley de Control del Tabaco de 2009 prohibiera los cigarrillos de sabores, muchos fumadores que preferían los sabores, especialmente los menores, pueden haber cambiado a los cigarros de sabores, incluyendo el mentol y los sabores “aptos para menores” como el ponche de frutas, fresa y uva.

La FDA afirmó que el uso de cigarros saborizados “aumentó drásticamente” y que los objetivos de salud pública pueden haberse visto “socavados” por la disponibilidad de estos productos. Según la FDA, más de medio millón de jóvenes en Estados Unidos fuman cigarros saborizados.

Los cigarros y puros de sabores son especialmente populares entre los menores, en particular los negros e hispanos, que tienen el doble de probabilidades de fumarlos que sus compañeros blancos.

La FDA señaló que una encuesta reveló que casi el 74% de los adolescentes de 12 a 17 años dijeron que fumaban cigarros porque venían en sabores que les gustaban.

En 2020, más jóvenes dijeron que probaban un puro cada día que un cigarrillo.

“Una prohibición de los cigarrillos mentolados y los cigarros de sabores marcaría un punto de inflexión histórico en la batalla de décadas contra el consumo de tabaco y la epidemia de enfermedades relacionadas con el tabaco”, dijo Nancy Brown, directora general de la Asociación Estadounidense del Corazón, en un comunicado el jueves. “La ciencia es clara: los cigarrillos mentolados tienen un impacto adverso en la salud pública y no tienen ningún beneficio para la salud pública en comparación con los cigarrillos no mentolados. Aumentan la probabilidad y el grado de adicción entre los fumadores jóvenes, elevando el número de muertes prematuras por consumo de tabaco. Su retirada del mercado tendría enormes beneficios para la salud pública de este país”.

No se perseguiría a los consumidores individuales

Si se promulga, la FDA tuvo la precaución de señalar que la norma se dirigirá únicamente a las empresas tabaqueras y a la industria. La agencia, al igual que las fuerzas del orden estatales y locales, no aplica de forma independiente las normas de la FDA.

La norma propuesta no perseguiría a los consumidores individuales por poseer productos mentolados.

Algunos activistas, como el reverendo Al Sharpton y Mothers of the Movement, han advertido de que la prohibición de los productos mentolados podría provocar más encuentros violentos con la policía al aplicar las leyes.

Los defensores de la lucha contra el tabaquismo descubrieron que Sharpton y algunas otras organizaciones de derechos civiles han recibido dinero de los fabricantes de cigarrillos durante décadas. Sharpton reconoció al diario The New York Times en 2019 que Reynolds American ha sido durante mucho tiempo un donante de su Red de Acción Nacional, pero dijo: “esto no es cuestión de dinero”.

Otros grupos, como la NAACP y muchos miembros del grupo de legisladores negro del Congreso, están a favor de la prohibición.

“La orientación y la comercialización del sabor a mentol por parte de la industria del tabaco han tenido un impacto devastador en nuestra comunidad. Los cigarrillos mentolados han inducido a muchos menores y adultos, provocando adicciones de por vida, problemas de salud y, en última instancia, la muerte de nuestros seres queridos”, dijo la NAACP en un comunicado. “Hoy es una gran victoria para la equidad, la justicia y la salud pública”.

La FDA dijo el jueves que “reconoce las preocupaciones relacionadas con la forma en que las fuerzas del orden estatales y locales pueden aplicar sus propias leyes de una manera que puede afectar a la equidad y la seguridad de la comunidad, en particular para las comunidades desatendidas y subrepresentadas. La FDA está buscando comentarios, entre otras cosas, sobre cómo puede dejar claro el papel de la agencia y de las fuerzas del orden estatales y locales, así como las consideraciones políticas relacionadas con las posibles implicaciones raciales y de justicia social de las normas de producto propuestas”.

Califf dijo que esto es algo que la agencia abordará más en el futuro.

“Nos tomamos muy en serio estas preocupaciones”, dijo. “Dejemos una cosa muy clara. Estas medidas y la aplicación de las mismas recaerán sobre la industria del tabaco, no sobre los individuos que posean o utilicen estos productos”.

Las tasas de mortalidad por cáncer siguen en descenso gracias a grandes avances en la detección y tratamiento del cáncer de pulmón

Próximo paso: periodo de comentarios públicos

La prohibición de la FDA sobre los cigarros mentolados y saborizados no entrará en vigor de inmediato.

El siguiente paso será un periodo de comentarios que se extenderá del 4 de mayo al 5 de julio. La FDA también celebrará sesiones públicas de escucha el 13 y el 15 de junio.

A continuación, se espera que la agencia se tome un tiempo para revisar los comentarios antes de finalizar la norma.

La norma entraría en vigor un año después de la publicación de la versión final. Los expertos en salud pública confían en que las empresas tabaqueras también intenten detener la prohibición demandando a la agencia, como han hecho las empresas con anteriores leyes de control del tabaco.

“Esto no es trivial”, dijo Califf. Las muertes relacionadas con el tabaco son elevadas, señaló, y también lo son las enfermedades relacionadas con el tabaco.

“Mi petición es que no perdamos el sentido de la urgencia en este asunto”, dijo. “Literalmente, se pueden salvar vidas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.