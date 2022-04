Exclusiva CNN: Nuevos mensajes de texto revelan que Hannity de Fox asesoraba a la Casa Blanca de Trump

Alexandra Ferguson

Washington (CNN)– El ex secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, y Sean Hannity, de Fox, intercambiaron más de 80 mensajes de texto entre el día de las elecciones de 2020 y la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021, comunicaciones que muestran la evolución de Hannity, que pasó de ser un partidario incondicional de las mentiras electorales del expresidente Donald Trump a estar “harto” de los “lunáticos” que dañaban la causa de Trump en los días previos al 6 de enero.

CNN obtuvo los 2.319 mensajes de texto de Meadows, que proporcionó selectivamente en diciembre a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Aunque los registros muestran a Meadows comunicándose con múltiples personalidades de la Fox, así como con varios periodistas de otras organizaciones, Hannity destaca con 82 mensajes. Los textos, que incluyen docenas de mensajes revelados recientemente, ofrecen un vistazo en tiempo real a cómo Hannity, un amigo cercano de Trump, estaba reaccionando con las elecciones y sus consecuencias.

A lo largo de los registros, Hannity da consejos y pide indicaciones, desdibujando las líneas entre su programa de Fox, su programa de radio y la Casa Blanca de Trump.

En la tarde del día de las elecciones, Hannity envió un mensaje de texto a Meadows a la 1:36 p.m. para preguntar sobre la participación en Carolina del Norte. Dos horas después, Meadows respondió: “Destaca que cada voto importa. Salgan a votar. En la radio”.

“Sí, señor”, respondió Hannity. “En ello. Algún lugar en particular donde necesitemos un empujón”.

“Pennsylvania. NC AZ”, escribió Meadows, añadiendo: “Nevada”.

“Lo tengo. En todas partes”, dijo Hannity.

Los mensajes de texto también muestran a los dos hombres debatiendo la estrategia de Trump para impugnar las elecciones, quejándose de Fox, y conspirando sobre qué hacer después de que Trump saliera del cargo, incluyendo la posibilidad de trabajar juntos.

“También tienes que pasar al menos la mitad de tu tiempo haciendo negocios con nosotros”, le envió Hannity a Meadows el 12 de diciembre. “Y hablo en serio. ¿Has hablado alguna vez con Fox? He estado en guerra con ellos”.

“Estoy de acuerdo. Podemos hacer un equipo poderoso”, respondió Meadows. “No hablé con (la directora ejecutiva de Fox News) Suzanne (Scott) porque estuve ocupado con los indultos, pero me aseguraré de escribirle. Eres un verdadero patriota y estoy muy orgulloso de ti. Tu amistad significa mucho para mí”.

“El sentimiento es mutuo”, respondió Hannity.

Hannity no respondió a las peticiones de comentarios de CNN; tampoco lo hicieron Meadows o su abogado. Un portavoz de la comisión que investiga el 6 de enero se negó a hacer comentarios.

Alimentando las conspiraciones de fraude

Inicialmente, después de las elecciones de noviembre de 2020, Hannity parecía estar de acuerdo con las falsas afirmaciones electorales de Trump. El 29 de noviembre, envió un mensaje de texto a Meadows diciendo que tenía a su equipo tratando de probar el fraude electoral: “Tengo a mi equipo investigando los números. No hay manera de que Biden obtenga estos números. Es matemáticamente imposible. Es tan triste para este país que puedan hacer esto en 2020. Necesitamos una revelación, un video, algo”.

Meadows respondió: “Tienes toda la razón. Trabajando en un avance”.

“Ok. Sería fenomenal”, respondió Hannity.

Pero varias semanas después, mientras el equipo de Trump perdía los desafíos judiciales y las descabelladas afirmaciones de los abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell no lograban materializarse en algo más que falsas teorías conspirativas, el tono de Hannity cambió.

Sean Hannity mira mientras el presidente Donald Trump da una rueda de prensa tras su cumbre con el líder de Corea del Norte Kim Jong Un, el 28 de febrero de 2019.

Hannity habló con Meadows el 22 de diciembre, preguntándole cómo estaba.

“Luchando como un loco. Fui al condado de Cobb para revisar el proceso. Días muy duros, pero seguiré luchando”, dijo Meadows, en referencia a las objeciones del equipo de Trump a los votos del condado de Cobb, Georgia.

Aunque Hannity no pareció rebatir las falsas afirmaciones de Trump sobre las elecciones en sí, expresó su alarma por las tácticas de algunos de los que impulsan el caso de Trump. Hannity respondió a Meadows: “Que te pelees está bien. Lo de los lunáticos no está bien. NO le están ayudando. Estoy harto de esa gente”.

Para la víspera de Año Nuevo, Hannity advirtió sobre las consecuencias si los principales abogados de la Casa Blanca renunciaban en protesta. Hannity también pareció aceptar el hecho de que la elección había terminado y que el mejor curso de acción del presidente era ir a Florida y lidiar con Biden desde allí.

“No podemos perder a toda la oficina de abogados de la Casa Blanca. NO veo que el 6 de enero ocurra como se le está diciendo”, dijo Hannity. “Después del 6 debería anunciar que liderará el esfuerzo nacional para reformar la integridad del voto. Vaya a Florida y vea cómo Joe mete la pata a diario. Manténgase comprometido. Cuando hable la gente le escuchará”.

Preparando una entrevista con Trump

Los mensajes de texto de Hannity a Meadows son de interés para la comisión selecta de la Cámara, que escribió a Hannity en enero solicitando una entrevista. Ese mes, la comisión publicó algunos de los mensajes de Hannity a Meadows que mostraban su preocupación por lo que sucedería el 6 de enero de 2021.

Tras el envío de la carta, el abogado de Hannity, Jay Sekulow, dijo a CNN: “Estamos revisando la carta de la comisión y responderemos como es debido”.

Los mensajes de texto aportan pruebas de lo que muchas fuentes de la Casa Blanca y de la Fox afirmaron durante la etapa de Trump: que Hannity actuaba como “secretario general en la sombra” mientras también hacía malabares con los programas de radio y televisión. Trump llamaba con frecuencia al programa de Hannity y éste apareció en el escenario con el presidente durante su último mitin de la campaña de 2018.

Simpatizantes del presidente Donald Trump ven un video en el que aparece el presentador de Fox Sean Hannity antes de la llegada de Trump a un mitin de campaña en Michigan el 30 de octubre de 2020.

Si bien Hannity era ferozmente leal a Trump al aire, su relación fuera del aire era más complicada. A veces se quejaba de la conducta de Trump y se lamentaba de que el presidente estuviera perjudicando al Partido Republicano en general.

Hannity ha dicho que no es un periodista, y Fox no le exige los estándares periodísticos tradicionales. Es más parecido a un activista y animador del Partido Republicano, como algunos de sus compañeros de la cadena. Además de Hannity, Laura Ingraham, Tucker Carlson, Maria Bartiromo y Brian Kilmeade de Fox también enviaron mensajes a Meadows.

Un portavoz de Fox no respondió a una solicitud de comentarios.

En un mensaje de texto digno de mención, Bartiromo envió un mensaje a Meadows en la mañana del 29 de noviembre, menos de una hora antes de que se dispusiera a realizar la primera entrevista de Trump desde el día de las elecciones. El mensaje incluía las preguntas planeaba hacerle a Trump.

“Hola, el público quiere saber que va a luchar contra esto. Quieren escuchar un camino hacia la victoria y que él tiene el control”, escribió Bartiromo a las 9:21 a.m. “P1 Has dicho MUCHAS VECES QUE ESTA ELECCIÓN ESTÁ AMAÑADA… Y los hechos están de tu lado. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son los hechos? Explíque lo que ocurrió aquí. Luego profundizaré en el fraude incluyendo las imposibilidades estadísticas de la magia de Biden (federalista). Por favor, asegúrese de que no se salga por la tangente. Queremos saber que es fuerte, que es un luchador y que ganará. Esto ya no se trata de él. Se trata de ????. Le preguntaré sobre la gran tecnología y la influencia de los medios de comunicación en la expulsión. Hacia el final llegaré a la segunda vuelta de Georgia y luego a las vacunas”.

A las 10:12 de la mañana, Trump llamó al programa de Bartiromo, “Sunday Morning Futures”. Su línea de preguntas reflejó mucho de lo que expuso en el mensaje de texto.

“Gracias por hablar con nosotros en la primera entrevista desde el día de las elecciones”, dijo Bartiromo. “Señor presidente, usted ha dicho muchas veces que estas elecciones estaban amañadas, que había mucho fraude. Y los hechos están de su lado. Empecemos por ahí. Por favor, repase los hechos. Caracterice lo que ocurrió”.

La comisión publicó previamente textos tanto de Kilmeade como de Ingraham en los que expresan consternación por los ataques en el Capitolio y su efecto en el legado de Trump. Tucker Carlson solo aparece en un intercambio en los registros de texto de Meadows, cuando intentaba hablar con él mientras se preparaba para su programa el 17 de noviembre.

“Siento no haberte visto. Estaba escribiendo el programa. Creo que me lo imaginé, pero te lo agradezco”, escribió Carlson.

Los registros también muestran que hubo docenas de periodistas de otras organizaciones que intercambiaron mensajes de texto con Meadows durante este período. En contraste con los mensajes de Hannity, estos reporteros buscaban con frecuencia la confirmación del secretario general de la Casa Blanca sobre noticias de última hora o intentaban conseguir una entrevista con Trump.

Meadows recibió mensajes de periodistas de The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Associated Press, Politico, Bloomberg, NBC, ABC, CBS y CNN, entre otros.

“Empiezo a sentirme deprimido”

Mientras llegaban los resultados la noche de las elecciones, Hannity le pidió a Meadows que compartiera un tuit sobre los totales de votos anticipados de Carolina del Norte, un estado que era crucial para las esperanzas de reelección de Trump. “¿Aguantaremos?” le preguntó Hannity a Meadows.

“Todavía estamos bien”, respondió Meadows.

Una semana después, Hannity volvió a comprobar cómo estaba “aguantando” Meadows.

“Estoy bien. Trabajando sin descanso. Vamos a luchar y ganar”, dijo Meadows.

“¿De verdad crees que es posible?”, respondió Hannity. “Estoy empezando a sentirme deprimido. Demasiada desorganización. Necesitamos a Jim al frente de la comunicación. Alguien que sea creíble”.

“Arizona ahora solo tiene 12.813 votos. Todavía quedan papeletas por contar”, respondió Meadows. “Muy desorganizado pero me he estado quebrando la cabeza ayer y hoy. No dejes que tu corazón se inquiete, amigo mío”.

Sean Hannity de Fox

Los mensajes de texto entre Hannity y Meadows subrayan los efectos insulares de la cámara de eco de los medios de comunicación de la derecha, donde hubo poca o ninguna información precisa sobre los resultados de las elecciones.

En noviembre y principios de diciembre, el programa de Hannity amplificó con frecuencia las mentiras electorales de Trump. Invitados como la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, hacían apariciones casi cada noche para sembrar dudas sobre los resultados electorales y avivar el apoyo a las condenadas impugnaciones legales. “Seguiremos los hechos”, afirmó Hannity en su programa del 2 de diciembre, un día después de que el secretario de Justicia de Trump, William Barr, declarara que no había pruebas de un fraude electoral generalizado.

Pero en sus textos con Meadows, Hannity sonaba resignado al hecho de que las elecciones habían terminado. “El caso de Texas es muy fuerte. Sigue siendo una escalada hercúlea. Todo el mundo sabe que fue robado. Todo el mundo”, escribió Hannity el 8 de diciembre. “Me muevo entre la rabia y la tristeza. Qué m****a le pasó a nuestro país Mark”.

Meadows respondió: “Tan molesto de ver lo que permitimos que sucediera”.

“Honestamente, pensamos igual. Esa es otra discusión”, respondió Hannity.

“He estado en guerra con ellos toda la semana”

Los mensajes de texto también arrojan luz sobre las tensiones de Hannity con Fox. El canal, alineado con Trump, enfureció al expresidente al declarar a Arizona por Biden en la noche electoral.

El 6 de diciembre, Meadows envió a Hannity un artículo sobre el entonces presentador de Fox, Chris Wallace (que desde entonces fue contratado por CNN), que interrumpió al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Trump, Alex Azar, cuando éste llamó a Biden vicepresidente en lugar de presidente electo.

“Hacer esto para intentar conseguir audiencia no funcionará a largo plazo y dudo que sea siquiera una estrategia ganadora a corto plazo”, escribió Meadows.

Hannity respondió con un golpe a Fox y una sugerencia sobre lo que Meadows debería hacer después de dejar la Casa Blanca: “He estado en guerra con ellos toda la semana. Hablaremos cuando te vea”, escribió Hannity. “Además, si esto no termina como queremos, tú, yo y Jay haremos 3 cosas juntos. 1. Dirigir estrategias legales vs. Biden 2. Negocios inmobiliarios en Carolina del Norte 3. Otros negocios que hablé con Rudy. Gracias por ayudarlo”.

Hannity volvió a expresar sus frustraciones varios días después, diciéndole a Meadows que había hecho un anuncio de campaña.

“Estuve gritando que no había anuncios desde el Día del Trabajo”, escribió Hannity el 8 de diciembre. “Hice el mío propio y nunca lo publicaron. No estoy señalando a nadie. Estoy frustrado”.

En su libro, “Frankly, We Did Win This Election”, el reportero Michael Bender informó que Hannity había realizado el guion para un anuncio para la campaña de Trump, que luego pagó a Fox más de un millón de dólares para que lo publicara.

Pero según Bender, el anuncio solo se emitió una vez. Cuando se publicó el libro de Bender el año pasado, Hannity negó haber escrito un anuncio de la campaña de Trump.

El 11 de diciembre, Meadows pidió a Hannity que le enviara el número de teléfono de Suzanne Scott, la directora general de Fox News. “Puedo llamar a través del conmutador, pero eso lo convierte en un asunto mayor”, dijo Meadows.

Al día siguiente, mientras Hannity le hablaba a Meadows sobre trabajar en Fox, también le ofreció una visión muy perspicaz de cómo ve a Trump. Hannity envió un mensaje de texto: “Lo siento de verdad por nuestro amigo. Nunca ha tenido días de paz. Al otro lado de esto, ha expuesto un lado muy oscuro del pantano que es mucho peor de lo que nunca imaginé y no soy particularmente optimista sobre el futuro”.

Los escaños se escapan

A mediados de diciembre, tanto Hannity como Meadows estaban preocupados por las dos segundas vueltas del Senado en Georgia que decidirían el control de la cámara en 2021. Para entonces, Trump había comenzado sus duros ataques contra el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, por certificar la elección del estado a favor de Biden.

Hannity y Meadows también empezaron a hacer planes para después del gobierno de Trump, discutiendo cómo Trump podría diseñar su candidatura para 2024 y cómo Meadows podría trabajar contra el gobierno de Biden.

“Estos dos escaños del Senado se están escapando. Kemp es un idiota total”, escribió Hannity el 12 de diciembre.

Hannity argumentó que Trump debe hacer que la carrera al Senado sea sobre él.

“Tiene que hacer que esto sea sobre él. Haré un trato contigo, si (eliges) 2 R’s (representantes) al senado, me presentaré de nuevo como candidato en 2024”, escribió Hannity sobre Trump. “Hazlo sobre él. 2 de los peores candidatos que he visto”.

“Los escaños se le escapan”, respondió Meadows. “Estoy de acuerdo en que tiene que dar alguna esperanza para el futuro. Conectar el futuro con estos candidatos”.

Meadows continuó: “Además. Creo que creamos un grupo de abogados administrativos, con un brazo de comunicación que luche contra las leyes electorales en todos los estados y luche contra las acciones de Biden todos los días, a partir del 20 de enero. El ACLU presentó más de 400 demandas contra la administración de Trump. Tenemos que hacer lo mismo. Creo que puedo recaudar unos US$ 10 millones para contratar un equipo que se asegure de que la lucha continúe y prepare el camino para 2024”.

“No puede volver a mencionar las elecciones. Nunca”

A medida que se acercaba el 6 de enero, Hannity expresó su preocupación por lo que iba a ocurrir. Envió un mensaje de texto a Meadows el 5 de enero: “Estoy muy preocupado por las próximas 48 horas. La presión de Pence. El abogado de la Casa Blanca se irá”.

El 6 de enero, después de que el Capitolio fuera asaltado por los agitadores pro-Trump, Hannity fue uno de los que enviaron mensajes de texto a Meadows instando a Trump a intervenir. “¿Puede hacer una declaración? Vi el tuit. Pida a la gente que abandone pacíficamente la capital”, envió Hannity en un mensaje de texto a Meadows a las 15:31 horas.

“Estoy en ello”, respondió Meadows.

Más tarde, esa misma noche, después de que Trump envió otro tuit atacando al vicepresidente Mike Pence, Hannity expresó su preocupación a Meadows: “¿(Qué demonios) pasa con el vicepresidente?”.

Tras el 6 de enero, Hannity hizo sonar una nota sombría a Meadows mientras muchos republicanos buscaban expulsar a Trump del partido. El líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, dio un discurso el 19 de enero diciendo que la turba fue “provocada” por Trump, lo que llevó a Hannity a compartir el video con Meadows. “Bueno, esto es lo peor que podría ser”, escribió Hannity.

Hannity habló con Trump varios días después del 6 de enero. La llamada no fue bien, escribió Hannity en un texto grupal a Meadows y al representante republicano Jim Jordan de Ohio. Hannity dijo que quería que Trump no volviera a hablar de las elecciones de 2020, pero que Trump no estaba dispuesto, y Hannity parecía no saber qué hacer después.

“Chicos, tenemos un camino claro para dejar atrás esta campaña en 9 días. No puede volver a mencionar las elecciones. Nunca”, escribió Hannity. “La llamada con él hoy no fue buena. Y lo peor, no estoy seguro de lo que queda por hacer o decir, y no me gusta no saber si se entiende de verdad. ¿Ideas?”

Ni Meadows ni Jordan parecieron responder.

