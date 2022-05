OPINIÓN | Los conservadores nos aguantamos y votamos por Trump. La derogación de Roe sería nuestra recompensa

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Alice Stewart es una comentarista política de CNN y miembro del consejo del Instituto de Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora.

(CNN) — Como conservadora social antiaborto, recibí una buena parte de críticas por apoyar a Donald Trump en su candidatura para presidente. Pero siempre miré más allá de los tuits mezquinos y los insultos en línea. En cambio, me centré en los nombramientos vitalicios para el alto tribunal que elevarían a los juristas que creían, como yo, que la vida comienza en la concepción.

Durante su mandato, Trump nombró a tres jueces de la Corte Suprema, selecciones que habían sido examinadas por la conservadora Sociedad Federalista, cambiando la composición del tribunal firmemente hacia la derecha.

Los demócratas, así como los republicanos de “Nunca-Trump”, dijeron que al apoyar a Trump, yo estaba “haciendo un trato con el diablo”. Algunos incluso me acusaron de vender mis principios conservadores. Pero me mantuve firme, y ahora mi paciencia está siendo recompensada espléndidamente: tenemos una Corte Suprema con una filosofía judicial mayoritaria que refleja mis puntos de vista sobre Roe vs. Wade.

El borrador de la opinión mayoritaria redactado por el juez Samuel Alito, que respalda la legislación antiaborto de Mississippi y anula el caso Roe vs. Wade, no es definitivo, pero presagia una enorme victoria para el movimiento antiaborto.

Las personas que, como yo, votaron por Trump, en la creencia de que la Corte Suprema debería ser nuestra máxima prioridad, deberían sentirse realizadas.

Los demócratas están afirmando, como era de esperar, pero sin razón, que la opinión del juez Alito, si se convierte en definitiva, conduciría en última instancia a una prohibición del aborto en todo el país. Lo que la izquierda ignora es que la anulación de Roe no acabará con todos los debates sobre el aborto. Sin embargo, quitará la autoridad de las decisiones sobre la política del aborto a los funcionarios federales no elegidos y la pondrá donde debe estar: en manos de los representantes estatales elegidos.

Las encuestas nacionales muestran que la mayoría de los estadounidenses dicen que el aborto debería producirse normalmente dentro del primer trimestre. Y muchos votantes están a favor de las limitaciones que Mississippi pretende establecer.

Algunos activistas pro derecho al aborto están intentando aprovechar la filtración de este proyecto de decisión y desacreditar al alto tribunal. Pero para muchos de nosotros era evidente desde el principio que Roe se decidió de forma errónea.

Incluso un icono progresista como la jueza Ruth Bader Ginsburg, firme defensora de la libertad reproductiva de las mujeres, tuvo críticas a la decisión.

“Mi crítica a Roe es que parecía haber detenido el impulso del lado del cambio”, dijo Ginsburg a una audiencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en mayo de 2013. Aunque apoyaba el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo, consideraba que Roe sofocaba el debate sobre el aborto y hacía más probable que no hubiera un consenso nacional duradero sobre la cuestión.

La Corte Suprema hace bien en devolver a los estados la cuestión tan controvertida del aborto. No habrá dos estados que adopten exactamente las mismas políticas, lo que significa que cada uno de ellos tendrá flexibilidad para elaborar sus propias soluciones. En mi opinión, también deben protegerse las disposiciones relativas a la violación, el incesto y la protección de la vida de la madre.

El proyecto de dictamen corrige la falsedad de que el aborto está protegido por la Constitución o de que forma parte de una larga tradición estadounidense. El presidente George W. Bush, que nombró a Alito, merece ser elogiado, al igual que el senador Mitch McConnell, que ha sido un defensor de los jueces originalistas, es decir, juristas que abrazan el principio de que la constitucionalidad de una ley debe determinarse por la interpretación que tenían los fundadores en el momento en que redactaron ese preciado documento.

También merece un gran elogio, por supuesto, el presidente Trump, cuyos tres jueces originalistas elegidos para la Corte Suprema: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, se dice que votaron a favor de la opinión de Alito.

Aunque parece que la Corte Suprema está ahora dispuesta a anular el caso Roe vs. Wade, permitiendo la imposición de muchas leyes estatales de sentido común, esto no pone fin a la controversia.

El debate se centrará ahora en los esfuerzos por defender y preservar la vida, y se trasladará a las legislaturas estatales y a los tribunales. Es nuestra obligación como estadounidenses proteger a las mujeres ofreciendo una atención compasiva en un entorno después de Roe que garantice la dignidad de cada persona. Los centros de atención a embarazadas de todo el país pueden proporcionar esta atención a las personas que se enfrentan a decisiones difíciles sobre el embarazo. Estos centros ofrecen pruebas, asesoramiento y apoyo a las personas que pueden encontrarse con embarazos no planificados.

Donald Trump dijo e hizo muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, pero voté por él para que fuera mi presidente, no mi pastor. En lo que a mí respecta, la política es una cuestión de principios, no de personalidad.

No me arrepiento de haber apoyado a un candidato provida que decía lo que hacía y hacía lo que decía. Para los conservadores como yo, esta inminente sentencia de la Corte Suprema sobre Roe subraya la sabiduría de esa decisión.

