Decreto talibán ordena a las mujeres en Afganistán a cubrirse el rostro

(CNN) — Las mujeres en Afganistán deben cubrirse la cara en público, según un decreto emitido el sábado por los talibanes.

Las nuevas reglas dicen que las mujeres deben cubrirse la cara, idealmente con el tradicional burka, según un comunicado de la Dirección General de Asuntos Administrativos.

Si una mujer no sigue las reglas, su “tutor masculino” será visitado y asesorado, y eventualmente encarcelado y sentenciado. Las mujeres que trabajen en oficinas gubernamentales y no cumplan con el nuevo decreto serán despedidas.

Los talibanes han sido criticados por restringir los derechos y libertades de las mujeres en diversas áreas de la vida pública.

“Los talibanes no pueden borrarnos, no pueden. Esto no es como en la década de 1990 o antes: tienen que aceptar [a las mujeres]. No tienen otra opción”, dijo a CNN la expolítica afgana y activista por los derechos de las mujeres Zarifa Ghafari el mes pasado.

En diciembre, los talibanes prohibieron a las mujeres realizar viajes de larga distancia por carretera en Afganistán por su cuenta, y exigieron que un pariente masculino las acompañara en cualquier distancia superior a 72 kilómetros. Las nuevas reglas también pedían a los conductores que no permitieran que mujeres sin velo se sentaran en sus autos.

Estos son para evitar que las mujeres sufran algún daño o “altercado”, según Mohammad Sadiq Hakif Mahajer, portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

En noviembre, los talibanes emitieron pautas para las emisoras que prohibían todos los dramas, telenovelas y programas de entretenimiento protagonizados por mujeres. Las presentadoras de noticias ahora también deben usar pañuelos en la cabeza en la pantalla. Estas fueron las primeras restricciones de este tipo que fueron impuestas a la red de medios del país.

Y a pesar de las primeras promesas de los talibanes de que las mujeres mantendrían su derecho a la educación, las escuelas secundarias para niñas cerraron en marzo, en la mañana en que debían abrir.

En enero, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a los líderes talibanes para que reconocieran y protegieran los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas. “Ningún país puede prosperar negando los derechos de la mitad de su población”, dijo.

