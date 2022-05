El conductor que atropelló al padre de la rapera Nicki Minaj cumplirá ‘no más de un año’, dijo el juez

Victoria Fernandez

(CNN) —Un conductor que se dio a la fuga se declaró culpable de abandonar la escena de un accidente en los suburbios de Nueva York que mató al padre de la rapera Nicki Minaj, dicen los fiscales.

Charles Polevich, de 71 años, admitió este viernes haber abandonado la escena del accidente de febrero de 2021 que hirió de muerte a Robert Maraj y haber manipulado pruebas, según el portavoz del fiscal de distrito del condado de Nassau, Brendan Brosh.

El juez del condado de Nassau, Howard Sturim, condenó a Polevich a “no más de un año de cárcel”, con servicio comunitario y suspensión de la licencia, según Brosh. Polevich debe regresar a la corte el 3 de agosto para la sentencia oficial.

El fiscal de distrito del condado de Nassau, que recomendó una sentencia de uno a tres años, expresó su decepción con el compromiso de sentencia.

“Dada la gravedad de la conducta del acusado, no estamos de acuerdo con el compromiso de sentencia del tribunal”, dijo Brosh en un comunicado a CNN.

Un abogado de Polevich, Marc Gann, le dijo a CNN en un comunicado este domingo: “El señor Polevich está extremadamente arrepentido por cualquier papel que haya jugado en la muerte del señor Maraj. No hay acusaciones de uso o abuso de sustancias como causa de su conducta y creemos que un problema cardíaco médico contribuyó a la conducta del Sr. Polevich”.

Maraj, de 64 años, quien la policía confirmó previamente a CNN que era el padre de Minaj, había estado caminando durante la noche en Mineola, Long Island, cuando fue “golpeado por un vehículo no descrito en dirección norte que abandonó la escena del accidente”, dijo el Departamento de Policía del Condado de Nassau en febrero de 2021.

Maraj murió más tarde en el hospital, dijo la policía.

El detective de homicidios de la policía de Nassau, el teniente Stephen Fitzpatrick, le dijo previamente a CNN que después del incidente, Polevich alteró y escondió su camioneta Volvo blanca en un intento de ocultársela a la policía. A través de imágenes de seguridad, la policía pudo rastrear el automóvil hasta la casa del sospechoso, dijo.

“Él es absolutamente consciente de lo que pasó”, dijo Fitzpatrick. “Se bajó del auto y miró al difunto, se subió a su auto y tomó la decisión consciente de irse. En lugar de marcar el 911, en lugar de llamar a una ambulancia para el hombre, fue y se fue a su casa y escondió su vehículo. “

Carol Maraj, la viuda de la víctima y madre de Nicki Minaj, presentó una demanda civil de US$ 150 millones contra Polevich un mes después de su muerte. Esa demanda está pendiente, según los registros judiciales en línea.

En una carta publicada en su sitio web en mayo de 2021, Minaj escribió sobre su devastación por la muerte de su padre.

“Aunque todavía no me atrevo a hablar del fallecimiento de mi padre, puedo decir que ha sido la pérdida más devastadora de mi vida. Me encuentro con ganas de llamarlo todo el tiempo. Y más ahora que se ha ido. La vida es así de divertida. Que su alma descanse en el paraíso. Era muy querido y se le echará mucho de menos”, dijo en ese momento.

CNN se ha comunicado con Carol Maraj y con un representante de Nicki Minaj para comentar sobre el compromiso de sentencia.

Susannah Cullinane, Marianne Garvey y Taylor Romine de CNN contribuyeron a este informe.

