El retrato de Warhol de Marilyn Monroe alcanza el récord de US$ 195 millones

(CNN) — Uno de los icónicos retratos de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol se ha convertido en la obra de arte del siglo XX más cara jamás vendida.

El “Shot Sage Blue Marilyn”, de 40 pulgadas cuadradas (258 centímetros cuadrados), una de las docenas de imágenes que el artista hizo de Monroe en la década de 1960, se vendió por un récord de US$ 195 millones en Christie’s en Nueva York este lunes por la noche.

Antes de la venta, Christie’s había descrito “Shot Sage Blue Marilyn” como “una de las imágenes más raras y trascendentes que existen”. Ha sido expuesta anteriormente en galerías como el Museo Guggenheim de Nueva York, el Centro Pompidou de París y la Tate Modern de Londres.

La casa de subastas había dicho inicialmente que esperaba ofertas “en torno” a los US$ 200 millones.

Andy Warhol fotografiado en 1968 en la fábrica del 33 de Union Square West. (Foto de Jack Mitchell/Getty Images)

Las coloridas reproducciones de Warhol del retrato fotográfico de Monroe -originalmente un fotograma publicitario de su película “Niágara” de 1953- se encuentran entre sus obras más reconocidas, junto con sus emblemáticas pinturas de latas de sopa Campbell.

Utilizando una técnica llamada serigrafía, que duplica las imágenes en papel o lienzo empleando una capa de seda de malla fina como una plantilla, comenzó a crearlas en 1962, poco después de la muerte de Monroe. Al igual que con sus representaciones de otras figuras famosas, como Elvis Presley y el líder chino Mao Zedong, el artista pop creó numerosas versiones del retrato de Monroe en diferentes colores y configuraciones.

Entre las más conocidas está el “Díptico de Marilyn”, propiedad del grupo galerístico británico Tate, en el que Warhol imprimió una cuadrícula de 50 retratos en dos lienzos. En otro lugar, la “Marilyn Monroe de oro” del Museo de Arte Moderno presenta una sola imagen impresa sobre un fondo dorado, mientras que en “Marilyns disparadas” el artista disparó a los retratos de la estrella a través de la cabeza con balas.

En 1964, desarrolló un nuevo proceso “más refinado y que requiere más tiempo” que era “antitético a la producción en masa por la que era más conocido”, según Christie’s. Ese año, lo utilizó para crear un número limitado de retratos -un raro grupo de obras al que pertenece “Shot Sage Blue Marilyn”- antes de abandonar la técnica.

Aunque se cree que un puñado de cuadros han alcanzado precios superiores a los US$ 200 millones en ventas privadas (incluidas obras de los pintores expresionistas abstractos Willem de Kooning y Jackson Pollock), la hazaña solo se ha logrado una vez en subasta: el “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci, que en 2017 se vendió por más de US$ 450 millones. El anterior récord en una subasta por un cuadro del siglo XX era el de US$ 179,4 millones pagado por “Las mujeres de Argel (versión O)” de Pablo Picasso en 2015.

El récord de subasta para una obra de Warhol lo tenía anteriormente “Silver Car Crash (Double Disaster)”, que representa las destrozadas consecuencias de una colisión en la carretera y que se vendió por más de US$ 105 millones hace casi una década. Varias de las otras imágenes de Marilyn del artista también han atraído enormes sumas en subasta en los últimos años, con “Marilyn blanca” de 1962 vendida por US$ 41 millones en Nueva York en 2014.

“Shot Sage Blue Marilyn”, por su parte, fue propiedad de una sucesión de galeristas y coleccionistas de alto nivel antes de ser adquirida por el difunto marchante de arte suizo Thomas Ammann. El retrato ha sido subastado por la Fundación Thomas y Doris Ammann de Zúrich, la organización benéfica creada en su nombre (y en el de su hermana), que destinará la recaudación a financiar programas de salud y educación para niños de todo el mundo, según un comunicado de prensa.

En un comunicado de prensa previo a la venta, el presidente de arte del siglo XX y XXI de Christie’s, Alex Rotter, describió la obra como “la cúspide absoluta del pop americano” y “la pintura más significativa del siglo XX que se subasta en una generación”.

“Junto al ‘Nacimiento de Venus’ de Botticelli, la ‘Mona Lisa’ de Da Vinci y ‘Las señoritas de Avignon’ de Picasso, ‘Marilyn’ de Warhol es categóricamente uno de los mejores cuadros de todos los tiempos”, añadió.

La obra era una de las cuatro obras de Warhol de la colección de los Ammann que se vendían en la subasta del lunes por la noche. Una de sus famosas serigrafías “Flowers” se vendió por US$ 15,8 millones, y “GE/Skull”, que creó en colaboración con el difunto Jean-Michel Basquiat, superó los US$ 4,6 millones. La escultura de Warhol “Heinz Tomato Ketchup Box” se vendió por más de US$ 478.000.

También se vendieron obras de Robert Ryman, Alberto Giacometti y Lucian Freud. Dos de las obras más vendidas fueron los cuadros del artista estadounidense Cy Twombly, “Sin título” y “Venere Sopra Gaeta”, que alcanzaron US$ 21 y casi US$ 17 millones respectivamente.

