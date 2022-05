Existe una probabilidad de 50/50 de que el mundo sobrepase el umbral crítico de calentamiento global en los próximos cinco años

Ángela Reyes

(CNN) — Existe una probabilidad de 50/50 de que el mundo supere el umbral crítico de 1,5 grados Celsius de calentamiento global en los próximos cinco años, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, que advierte de un aumento podría tener efectos devastadores en sistemas como los arrecifes de coral y el hielo del Ártico.

El informe dice que es probable que la superación del límite sea temporal —las temperaturas podrían volver a bajar—, pero la ciencia demuestra que incluso un reabasamiento temporal podría provocar cambios irreversibles en el planeta.

El informe advierte que al menos un año entre 2022 y 2026 superará la marca de 1,5º C y que hay un 93% de posibilidades de que en ese periodo se produzca el año más cálido registrado hasta ahora. También es casi seguro que, de media, los próximos cinco años serán más cálidos que los últimos cinco.

En 2015, las probabilidades de que las temperaturas mundiales superaran temporalmente los 1,5º C en los próximos cinco años eran casi nulas. Esas probabilidades han ido aumentando desde entonces, ya que los seres humanos siguen emitiendo gases de efecto invernadero, principalmente por el uso de combustibles fósiles.

La sequía empeora en esta región de EE.UU. 0:38

Los científicos han advertido que el mundo necesita limitar el calentamiento global a 1,5º C por encima de las temperaturas preindustriales para evitar los efectos más catastróficos de la crisis climática. En 2015, la mayor parte del mundo firmó el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 2º C, pero preferiblemente a 1,5º C.

El mundo ya es al menos 1,1º C más cálido.

Qué pasará con un aumento de 1,5º C

“Este estudio muestra —con un nivel de ciencia alto— que nos estamos acercando de forma medible a alcanzar temporalmente el objetivo inferior del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, dijo el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, en un comunicado que acompaña a la Actualización Climática Global Anual a Decenal.

“La cifra de 1,5° C no es una estadística al azar”, añadió. “Es más bien un indicador del punto en el que los impactos climáticos serán cada vez más perjudiciales para las personas y, de hecho, para todo el planeta”.

Según un informe sobre el clima publicado en febrero por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), algunos de los cambios que podrían producirse si el planeta se calienta más de 1,5º C podrían ser permanentes, incluso si luego las temperaturas se enfrían.

Incluso con un aumento de 1,5º C, muchos de los arrecifes de coral del mundo desaparecerán, y el permafrost en algunos lugares podría alcanzar un punto de inflexión. El permafrost es un suelo congelado “permanentemente” que se encuentra debajo de gran parte del Ártico y que guarda enormes reservas de dióxido de carbono (CO2). Al derretirse con temperaturas más altas, libera CO2 y contribuye al cambio climático.

“Un solo año de superación de 1,5° C no significa que hayamos superado el umbral icónico del Acuerdo de París”, dijo Leon Hermanson, de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y quien dirigió el informe, “pero sí revela que nos estamos acercando cada vez más a una situación en la que se podría superar 1,5° C durante un período prolongado”.

El informe clave sobre el calentamiento llega en medio de olas de calor y sequía

El informe de la OMM se conoce tras una serie de olas de calor en India y Pakistán, que hicieron que los expertos cuestionaran la capacidad de los seres humanos para sobrevivir en temperaturas tan altas.

En EE.UU., el mayor embalse creado por el hombre, el lago Mead, ha visto descender el nivel del agua hasta un mínimo sin precedentes en los últimos dos meses. El Mead es una fuente clave de agua para millones de personas en California, Nevada y Arizona.

En California, que está enteramente en condiciones de sequía, dos de los mayores embalses del estado —el lago Shasta y el lago Oroville— están en “niveles críticamente bajos”, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El descenso del nivel de agua en el lago es el resultado de una megasequía en el oeste del país alimentada por el cambio climático. Un estudio publicado por Nature Climate Change reveló que el periodo comprendido entre 2000 y 2021 fue el más seco de los últimos 1.200 años en la zona.

Alerta de incendios en el sur y centro de EE.UU. 0:45

“Mientras sigamos emitiendo gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando”, dijo Taalas.

“Y, de la mano de eso, nuestros océanos seguirán calentándose y volviéndose más ácidos, el hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose, el nivel del mar seguirá subiendo y nuestro clima se volverá más extremo. El calentamiento del Ártico es desproporcionado y lo que ocurre en él nos afecta a todos”, agregó.

El derretimiento de las capas de hielo y de los glaciares en el Ártico provocará un aumento acelerado del nivel del mar, que podría ser irreversible durante siglos y desastroso para el planeta al aumentar los riesgos de inundaciones extremas.

El informe pone de manifiesto la rapidez con la que el ser humano está calentando el planeta, afirmó Andrew King, profesor de Ciencias del Clima de la Universidad de Melbourne.

“Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo casi récord y hasta que no reduzcamos las emisiones a cero neto vamos a seguir viendo el calentamiento global”, dijo.

El concepto de cero neto se refiere a un estado en el que el mundo reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero todo lo posible y compensa las que son difíciles de evitar, ya sea mediante el uso de tecnología o la plantación de árboles para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera.

King añadió: “Si no tomamos esa medida, tendremos olas de calor e incendios forestales mucho peores, así como arrecifes de coral diezmados hasta quedar irreconocibles”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.