Los alquileres en Manhattan nunca habían sido tan elevados

(CNN) — Los alquileres en Manhattan acaban de alcanzar un máximo histórico, por tercer mes consecutivo.

El alquiler mensual que paga un inquilino por un departamento en Manhattan fue de US$ 3.870 en abril, un 39% más que un año antes, según un informe de la agencia inmobiliaria Douglas Elliman y Miller Samuel Real Estate Appraisers and Consultants. El año pasado, el alquiler medio efectivo neto, es decir, la cantidad que pagan los inquilinos una vez descontados los incentivos de los propietarios, era de US$ 2.791.

“Hubo una importante aceleración de los precios de los alquileres en abril, con un salto de casi el 40%”, dijo Jonathan Miller, presidente y CEO de Miller Samuel. Miller afirmó que en los seis meses anteriores el aumento típico interanual fue de alrededor del 22%.

El inventario también está en niveles históricamente bajos, añadió Miller. “Todo el exceso de oferta que se disparó en 2020 se ha eliminado y no hay mucho inventario disponible”, dijo.

Pero incluso mientras el mercado se mantiene ajustado, con tasas de desocupación por debajo del 2% por quinto mes consecutivo y el inventario de viviendas disponibles por debajo del 77% de hace un año, Miller dijo que el aumento de la demanda de alquileres también puede estar influenciado por lo que está sucediendo en el mercado de compra: el aumento de las tasas hipotecarias.

Las tasas de interés hipotecario alcanzan su nivel más alto desde 2009

Las tasas de interés de las hipotecas a 30 años subieron por encima del 5% el mes pasado y se espera que sigan subiendo, lo que hace que muchos posibles compradores de vivienda se retiren del mercado, ya que el aumento de los pagos mensuales disminuye su poder adquisitivo.

“La subida de las tasas de interés hipotecario ha hecho que la gente que buscaba comprar una casa se decida por el mercado del alquiler, un mercado que ya está registrando precios récord y una gran demanda”, dijo Miller.

Los propietarios vuelven a estar en control

Los días en que los propietarios desesperados ofrecían varios meses de alquiler gratuito o pagaban los honorarios de los agentes en nombre de los inquilinos durante la pandemia han quedado atrás. Ahora que los alquileres están un 10% por encima de los niveles anteriores a la pandemia, los propietarios ya no ofrecen estos incentivos, dijo Miller.

Solo el 15,7% de los contratos firmados en abril tenían descuentos, el más bajo en siete años, según Miller.

En cambio, el número de guerras de ofertas ha aumentado en los últimos tres meses, lo que ha hecho subir los alquileres. Uno de cada cinco departamentos alquilados en abril superó su precio de lista, dijo Miller, con un aumento medio del alquiler del 11% por encima de el precio inicial listado.

“Los agentes que sacan al mercado una vivienda nueva reciben 20, 50 o incluso más solicitudes en las primeras horas, lo que genera múltiples ofertas”, dijo Hal Gavzie, director ejecutivo de arrendamientos de Douglas Elliman. “Se convierte en una guerra de ofertas y el propietario es quien manda”.

Aunque los posibles inquilinos que se ofrezcan a pagar un alquiler más alto pueden asegurar ser los elegidos para alquilar el departamento, dijo Gavzie, los propietarios también pueden estar interesados en que firmen un contrato de dos años o en la flexibilidad a la hora de mudarse.

“Es bastante sencillo: la demanda supera con creces a la oferta”, dijo Gavzie. “No es raro que se pague un alquiler más alto o que se mejoren las condiciones, cualquier cosa que pueda mejorar la oferta para el propietario”.

No se espera que esta dinámica cambie pronto, ya que la ciudad se adentra en algunos de los meses más activos del mercado del alquiler, entre mayo y agosto. Es durante este tiempo cuando muchos inquilinos de Manhattan que anteriormente se aseguraron un descuento por pandemia pueden estar llegando al final de su contrato y enfrentarse a una realidad totalmente nueva y mucho más costosa, dijo Gavzie.

“Algunos de estos inquilinos que consiguieron ese descuento del 30% al 50%, ¿qué harán ahora que el alquiler es un 30% o 40% más alto?”, dijo. “¿Pueden costearlo?”.

Su experiencia general hasta ahora es que los inquilinos se quedan y pagan un alquiler mucho más alto. “En su mayoría, vemos que la gente se queda, porque el costo de la mudanza, junto con el inventario limitado y la competencia, hace que encontrar un nuevo lugar sea demasiado difícil”, dijo.

