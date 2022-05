Cómo procesar la ansiedad y el miedo tras los tiroteos masivos, según los expertos

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Durante las últimas semanas, parece que casi todos los días los estadounidenses nos encontramos procesando otro tiroteo masivo. Con el paso del tiempo, el número de víctimas, las ciudades y las circunstancias parecen confundirse. Esta sensación es familiar. Hemos estado aquí antes y, si nuestra historia reciente es una indicación, estaremos aquí de nuevo.

Y aunque pueda parecer que usted y su familia están insensibles a los titulares sobre los tiroteos masivos, es muy posible que no lo estén. Es probable que muchas personas sientan el estrés e incluso la angustia ligada a cada suceso con cada día que pasa. Así que vale la pena preguntarse cómo nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos en estos tiempos emocionalmente frágiles.

Me he puesto en contacto con algunos colegas para obtener algunas ideas y saber cómo cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestros hijos durante estos tiempos. He aquí algunas ideas de los expertos.

Excompañeros de clase del sospechoso del tiroteo en Buffalo lo describen como “solitario, pero tranquilo”

Normalizar nuestros miedos

Según la psicóloga clínica Alexandra Solomon, profesora adjunta de la Universidad Northwestern y presentadora del podcast “Reimagining Love”, es normal tener miedo en tiempos de incertidumbre, inestabilidad y violencia. El miedo es, según ella, una reacción perfectamente normal y esperada ante tales acontecimientos.

La psicoterapeuta Kelley Kitley, autora de “My Self: An Autobiography of Survival” (Mi yo: una autobiografía de la supervivencia) y madre de cuatro hijos, coincidió con Solomon en que las familias están enhebrando una aguja muy delicada. Por un lado, no debemos tratar de evitar las conversaciones sobre la violencia provocadas por los compañeros o la cobertura de los medios de comunicación. Por otro lado, no queremos sentirnos atemorizados. Sentirse asustado tiene sentido, pero también debemos ser conscientes de no sentirnos excesivamente temerosos, o de que nuestros hijos se sientan así. Compruébelo usted mismo y sus hijos. Si el miedo está interfiriendo significativamente en sus vidas, considere algunas de las siguientes intervenciones para ayudar a mitigar su ansiedad, o la aprensión de su familia.

Oportunidades de conexión

A muchos de nosotros nos gustaría proteger a nuestros hijos de algunos de estos alarmantes titulares, pero con el amplio acceso que tienen nuestros hijos a la información, esto ya no es una expectativa razonable, dijo Kitley.

Los tiroteos masivos son acontecimientos devastadores, pero ofrecen a las familias la oportunidad de mantener conversaciones significativas sobre cuestiones sociales generales, incluida la oportunidad de hablar sobre seguridad y raza. Por ejemplo, su hijo de 10 años preguntó recientemente a Kitley: “¿Por qué se permite a la gente comprar armas?”. A partir de ahí se produjo una sana discusión sobre cuestiones sociales y de seguridad entre razas y grupos demográficos que, de otro modo, Kitley y su hijo nunca habrían entablado. También es importante señalar que nuestros hijos necesitan expresar sus opiniones y ser escuchados.

Tenemos que estar abiertos a la comunicación con nuestros hijos, incluso si lo que tienen que expresar no coincide con nuestros sentimientos o creencias, añadió Solomon. En los momentos de angustia, los niños necesitan ser escuchados, y no solo para corregir y reconducir los errores de pensamiento o los hechos.

Cathy Cassani Adams, profesora adjunta de sociología en la Universidad Dominicana del área metropolitana de Chicago y autora del libro recientemente publicado “Zen Parenting: Caring for Ourselves and Our Children in an Unpredicatable World”, añade que es importante tener en cuenta a las buenas personas que se encargan de mantenernos a salvo.

La masacre de Buffalo pone el foco en una web llena de mensajes de odio

Recuérdese a sí mismo y a sus hijos que, aunque vemos informes de violencia todos los días, este tipo de violencia sigue siendo relativamente rara, según un estudio de 2020 publicado en la revista Criminology & Public Policy citado por el informe de RAND Corporation sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos. Y recuerda que los héroes, los ayudantes y los solucionadores de problemas siempre están presentes. Esta afirmación proporciona esperanza, un bien escaso en momentos como éste.

Conozca los hechos

Solomon compartió algunas reflexiones sobre los elementos raciales de estos trágicos acontecimientos. Cree que el reto para los padres y cuidadores de las familias es ser sobrios, directos y adecuados a la edad sobre las realidades y los peligros de la antinegritud y la supremacía blanca.

“Quiero que los padres de las familias blancas hablen intencionadamente de que muchos de estos tiroteos son de supremacistas blancos, en lugar de tiroteos masivos”, dijo. “Los padres de los jóvenes blancos deben vigilar especialmente la actividad en línea. Sabemos que los grupos se dirigen a los jóvenes blancos para radicalizarlos”.

No se trata de hacer que nadie se sienta culpable o mal por ser blanco, dijo. Como hombre blanco, sé que se trata de nuestra responsabilidad como personas blancas de entender la historia de nuestro país y lo insidioso que ha sido el racismo sistémico y que sigue estando profundamente arraigado.

Presta atención a tu consumo de información

Es importante estar informado sobre lo que ocurre día a día, pero tenga en cuenta que las noticias sobre tiroteos masivos pueden ser abrumadoras para su familia. Para limitar la ansiedad que usted y sus hijos puedan experimentar, apague las noticias al menos una parte del tiempo, sugirió Kitley.

Recuerde crear un tiempo familiar normal, haciendo tareas y jugando. En momentos de mucho estrés, un grado de normalidad proporcionará la sensación de equilibrio que su familia necesita. Solomon dijo que las familias necesitan centrarse en los demás y cultivar momentos de alegría, placer y descanso.

Sospechoso del tiroteo en un supermercado no pertenecía a Buffalo 0:23

No te saltes las cosas buenas

Esta es una época del año muy importante para muchas familias, con bailes de graduación, graduaciones, fin de la escuela, vacaciones familiares y otros ritos de paso que son alegres. Kitley recomienda centrarse en las cosas buenas que tenemos delante.

Para mantener una sensación de bienestar, no hay que limitarse a evitar los titulares: hay que disfrutar de estos hitos. Una cierta sensación de normalidad y alegría es crucial para superar los tiempos de malestar social.

Implícate en un cambio positivo

A las familias les va mejor cuando tienen la misión de hacer algo en lugar de quedarse de brazos cruzados mientras se producen acontecimientos terribles. De hecho, un meta-análisis realizado en 2020 por la revista Psychological Bulletin reveló que ayudar a los demás mejora nuestro propio bienestar emocional, un poderoso beneficio al margen de involucrarse.

Así que haz que tu familia haga una donación, organice una marcha o haga cualquier otra cosa en un esfuerzo por frenar la violencia en este país. Como me dijo Kitley, a veces pasar a la acción e implicarse puede ayudarte a sentirte capacitado para formar parte de algo.

Nota del editor: El psicólogo John Duffy, autor de “Parenting the New Teen in the Age of Anxiety”, ejerce en Chicago. Está especializado en el trabajo con adolescentes, padres, parejas y familias.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.