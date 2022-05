Investigación de The New York Times revela un posible crimen de guerra en Bucha que involucra a las fuerzas de Rusia

Alexandra Ferguson

(CNN) — Paracaidistas militares rusos ejecutaron al menos a ocho hombres ucranianos en la ciudad de Bucha el 4 de marzo, en lo que parece ser un posible crimen de guerra, según una investigación del diario The New York Times publicada el jueves.

Con base en testimonios de testigos presenciales y en tres videos obtenidos y analizados por The New York Times, la investigación detalla la presunta ejecución de ocho hombres ucranianos por parte de los paracaidistas rusos que ocupaban Bucha a principios de marzo.

La cronología del incidente queda establecida por dos videos analizados por el periódico, que parecen captar a paracaidistas rusos conduciendo a un grupo de hombres ucranianos a punta de pistola a un edificio de oficinas controlado por los rusos, donde posteriormente se encontrarían sus cuerpos.

Una captura de pantalla obtenida por The New York Times muestra a los hombres que supuestamente fueron ejecutados posteriormente.

Varios testigos presenciales con los que habló The New York Times, entre ellos uno de los hombres implicados en el incidente que recibió un disparo pero logró sobrevivir, afirman que en los momentos posteriores se produjo una matanza al estilo de una ejecución.

Un video grabado con un dron un día después del supuesto incidente parece corroborar los hechos, ya que muestra a dos soldados rusos custodiando varios cadáveres fuera del mismo edificio de oficinas, según el análisis de The New York Times.

“Me dispararon y me caí. La bala me entró por el costado”, dijo Ivan Skyba, a quien el diario identifica como un constructor de 43 años.

“Me caí y me hice el muerto”, dijo. “No me moví y no respiré”.

El diario identificó a los soldados implicados como paracaidistas basándose en un análisis de su equipo a partir de las imágenes de CCTV captadas a principios de marzo, cuando las fuerzas rusas aún ocupaban Bucha, junto con la evidencia que quedó en el edificio de oficinas controlado por los rusos donde se produjeron los disparos.

Basándose en mensajes de texto traducidos, entrevistas con autoridades locales, familiares y testigos, la investigación de The New York Times identificó a ocho de los hombres que fueron ejecutados en el incidente del 4 de marzo.

Según la investigación, todos se habían unido a grupos paramilitares locales en Bucha en los días anteriores a su muerte.

CNN no ha revisado ni verificado ninguno de los videos del informe, y no se ha corroborado la identidad de las víctimas.

Desde principios de abril, tras la salida de las fuerzas rusas de la región de Kyiv, han seguido apareciendo pruebas de fosas comunes y ejecuciones de civiles en las ciudades de Bucha y Borodianka.

Las imágenes de cadáveres desperdigados por las calles de Bucha han provocado la condena internacional y han alimentado las peticiones de una investigación sobre posibles crímenes de guerra rusos.

CNN visitó el escenario de las fosas comunes de Bucha en abril, tras la retirada de las fuerzas rusas, revelando al mundo los horrores de su ocupación. El corresponsal Fred Pleitgen fue uno de los primeros en llegar a una fosa común que los residentes cavaron mientras el lugar estaba bajo la ocupación rusa, porque muchos residentes habían perdido la vida y las ceremonias de entierro más largas habrían sido demasiado peligrosas en medio de los disparos y los bombardeos.

Las imágenes espeluznantes que llegan de una fosa común en Ucrania 2:49

Durante una visita a Bucha y Borodianka a mediados de abril, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que había “justificaciones para creer que se estaban cometiendo crímenes de la competencia de la CPI” en ambas ciudades.

Pero Khan también advirtió que sería “difícil” garantizar que se hiciera justicia en Ucrania, dada la decisión de Rusia de retirar su firma del estatuto de la CPI, que otorga a la Corte jurisdicción para procesar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Rusia tampoco extradita a sus ciudadanos a otros países.

El Kremlin ha negado cualquier implicación en los asesinatos masivos de civiles en Ucrania, al tiempo que ha reiterado las afirmaciones infundadas de que las imágenes de cadáveres en las calles de Bucha son “falsas”. El diario The New York Times informó que los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Rusia no respondieron a su solicitud de comentarios. CNN también contactó con esos ministerios.

Khan se refirió directamente a las afirmaciones rusas de desinformación.

“Esos cuerpos que están en esas bolsas en la pantalla no son falsos. Los he visto. He estado junto a ellos. La cuestión es cómo murieron, quién es el responsable y en qué circunstancias”, señaló Khan, añadiendo que el mundo estaba pendiente de la “eficacia del Estado de Derecho” en relación con la invasión rusa de Ucrania.

