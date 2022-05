Biden dice que Estados Unidos está dispuesto a responder ‘militarmente’ en caso de un ataque chino a Taiwán

olivertapia

Tokio (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que su país respondería militarmente si China interviene en Taiwán por la fuerza. “Ese es el compromiso que asumimos”, dijo a periodistas en Tokio.

“Miren, esta es la situación”, dijo Biden a los periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, en Tokio. “Estamos de acuerdo con la política de Una Sola China. La firmamos y todos los acuerdos correspondientes se hicieron a partir de ahí, pero la idea de que se puede tomar por la fuerza, simplemente tomar por la fuerza, es (simplemente no) apropiada”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (izquierda), habla durante una conferencia de prensa junto al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en el Palacio Akasaka en Tokio, el 23 de mayo.

El presidente ha hecho declaraciones similares en el pasado, solo para que la Casa Blanca diga que la política estadounidense de larga data no ha cambiado hacia la isla autónoma. Estados Unidos proporciona armas defensivas a Taiwán, pero se ha mantenido intencionalmente ambiguo sobre si intervendría militarmente en caso de un ataque chino.

“Una Sola China”

Bajo la política de “Una Sola China”, EE.UU. reconoce la posición de China de que Taiwán es parte de China, pero nunca ha reconocido oficialmente el reclamo de Beijing sobre la isla de 23 millones.

En una declaración posterior a los comentarios de Biden el lunes, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la posición oficial de Estados Unidos se mantuvo sin cambios. “Como dijo el presidente, nuestra política no ha cambiado. Reiteró nuestra política de Una Sola China y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. También reiteró nuestro compromiso en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán de proporcionar a Taiwán los medios militares para defenderse”, dijo el funcionario.

Taiwán se encuentra a menos de 110 millas (177 kilómetros) de la costa de China. Durante más de 70 años, ambos territorios han sido gobernados por separado, pero eso no ha impedido que el gobernante Partido Comunista de China reclame la isla como propia, a pesar de que nunca la ha controlado.

En las últimas semanas, Beijing envió docenas de aviones de combate a la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán, y el líder chino, Xi Jinping, dijo que la “reunificación” entre China y Taiwán es inevitable y se negó a descartar el uso de la fuerza.

La comparación con Ucrania

Biden comparó una posible invasión de Taiwán por parte de China con la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de este año, advirtiendo: “Dislocará a toda la región” y enfatizó que “Rusia tiene que pagar un precio a largo plazo por sus acciones”.

“Y la razón por la que me molesto en decir esto, no solo sobre Ucrania, si de hecho, después de todo lo que ha hecho, hay un acercamiento… entre los ucranianos y Rusia, y estas sanciones no se mantienen de muchas maneras, entonces, ¿qué señal envía eso a China sobre el costo de intentar tomar Taiwán por la fuerza?”.

Biden dijo que China “ya está coqueteando con el peligro en este momento al volar tan cerca y todas las maniobras que están realizando”.

“Pero Estados Unidos está comprometido, asumimos un compromiso, apoyamos la política de Una Sola China, apoyamos todo lo que hemos hecho en el pasado, pero eso no significa, no significa que China tenga la capacidad, tenga la, disculpen, la jurisdicción para entrar y usar la fuerza para apoderarse de Taiwán”, agregó.

