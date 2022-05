Cualquiera puede contraer la viruela del mono, pero los CDC advierten a la comunidad LGBTQ sobre una “mayor probabilidad” de exposición en este momento

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Cualquiera puede contraer o propagar la viruela del mono, pero una “fracción notable de casos” en el último brote mundial está ocurriendo entre hombres homosexuales y bisexuales, dijeron este lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC.

“Algunos grupos pueden tener una mayor probabilidad de exposición en este momento, pero de ninguna manera el riesgo actual de exposición a la viruela del mono es exclusivo de la comunidad gay y bisexual en EE.UU.”, dijo el Dr. John Brooks, director médico de la División de Prevención del VIH/sidade los CDC. “Cualquiera, cualquiera, puede desarrollar [y] propagar la infección de viruela del mono, pero… muchos de los afectados en el brote mundial actual se identificaron como hombres homosexuales y bisexuales”.

Hay un caso confirmado de viruela del mono y cuatro casos sospechosos en Estados Unidos, dijeron los CDC este lunes.

El caso confirmado es en un hombre en Massachusetts, y los cuatro casos del virus orthopox son en hombres en Nueva York, Florida y Utah. Orthopox se refiere a los virus de la viruela en general.

“Es probable que se informen casos adicionales en Estados Unidos”, dijo la Dra. Jennifer McQuiston, veterinaria y subdirectora de la División de Patología y Patógenos de Alta Consecuencia de los CDC.

Brooks dijo que los CDC decidieron realizar una conferencia de prensa sobre el brote ahora porque el mes del Orgullo LGBTQ generalmente comienza alrededor del fin de semana del Día de los Caídos, y los funcionarios querían asegurarse de que la comunidad estuviera al tanto de la situación. También instó a los médicos a estar atentos a la enfermedad, porque puede parecerse a otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, ETS.

“En algunos casos, durante las primeras etapas de la enfermedad, el sarpullido ha estado principalmente en el área genital y perianal”, dijo Brooks. “En algunos casos ha producido lesiones anales o genitales que se parecen a otras enfermedades como el herpes o la varicela o la sífilis.

“Lo que estamos tratando de hacer al llamar la atención sobre el hecho de que algunos de estos casos han tenido una lesión genital y la presentación perianal es solo para recordarle a la gente que la gente puede venir para una evaluación de lo que creen que es una ETS, pero nos gustaría que el proveedor piense ‘¿podría ser también la viruela del mono?’ si las circunstancias encajan con la historia”, agregó Brooks.

La viruela del mono no es una ETS

La viruela del mono es una enfermedad viral extremadamente rara que es similar a la viruela, pero se considera clínicamente menos grave, según la Organización Mundial de la Salud. Los casos generalmente ocurren en África occidental y Central. Varias personas han sido diagnosticadas con viruela símica recientemente en áreas que normalmente no ven la enfermedad, incluidos Canadá, Portugal, España, el Reino Unido y Estados Unidos.

La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, pero puede propagarse a través del contacto íntimo durante las relaciones sexuales cuando alguien tiene un sarpullido activo.

También se puede propagar a través de gotitas respiratorias grandes, pero debido a que las gotitas grandes no viajan muy lejos en el aire, el contacto debe prolongarse para que esto suceda.

La viruela del mono se puede propagar a través del contacto directo con fluidos corporales o a través del contacto con ropa o sábanas contaminadas, según los CDC.

“Cualquiera puede propagar la viruela del mono [por] contacto con fluidos corporales o llagas de la viruela del mono o respiración gotitas de agua cuando está cerca de alguien”, dijo Brooks.

Los síntomas y contagios

El virus generalmente se incuba de siete a 14 días antes de que aparezcan los síntomas, según los CDC.

Los síntomas iniciales incluyen inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y fatiga. La enfermedad luego progresa a una erupción y lesiones que se forman ampollas y costras. Esto puede ocurrir en todo el cuerpo. La enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas.

Una persona puede ser contagiosa desde un día antes de que aparezca la erupción hasta 21 días después de que comiencen los síntomas. Una vez que se caen las costras, la persona ya no es contagiosa, dicen los CDC.

El riesgo para el público en general de este brote es bajo, según los CDC.

“No creo que haya un gran riesgo para la comunidad en general de la viruela del mono en este momento en Estados Unidos. Creo que debemos prestar mucha atención a las comunidades en las que esto podría estar circulando para que podamos comunicarnos de manera efectiva con ellos y ayudar a controlar este brote”, dijo McQuiston.

La viruela del mono no parece propagarse tan rápidamente como para que sea necesario cancelar fiestas o eventos para detener la propagación.

“Esto no es covid”, dijo McQuiston. “La propagación respiratoria no es la preocupación predominante. Es el contacto, y el contacto íntimo, en el entorno y la población del brote actual. Y eso es realmente lo que queremos enfatizar”.

Piden no estigmatizar a la comunidad LGBT

También es importante que este brote no estigmatice a la comunidad LGBTQ, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, que advirtió que algunos informes y comentarios sobre la viruela del mono han utilizado lenguaje e imágenes que refuerzan los estereotipos y exacerban el estigma.

“La experiencia demuestra que la retórica estigmatizante puede desactivar rápidamente la respuesta basada en evidencia al avivar ciclos de miedo, alejar a las personas de los servicios de salud, obstaculizar los esfuerzos para identificar casos y alentar medidas punitivas ineficaces. Agradecemos a la comunidad LGBTI por haber liderado el camino en crear conciencia, y reiteramos que esta enfermedad puede afectar a cualquiera”, dijo el director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, Matthew Kavanagh, en un comunicado este lunes.

La OMS también advirtió a las personas que no utilicen la enfermedad como una forma de etiquetar negativamente a una comunidad en particular.

“Hay mucho estigma y discriminación en torno a muchas enfermedades, y creo que lo más importante que debemos tener en cuenta es, como OMS, trabajar con nuestros socios en las comunidades y en otros lugares para asegurarnos de que el mensaje sea correcto. Entonces, si bien estamos viendo algunos casos entre hombres que tienen sexo con hombres, esta no es una enfermedad gay”, dijo el lunes el asesor de la OMS, Andy Seale.

El tratamiento para la viruela del mono

No existe un tratamiento seguro y comprobado para la viruela del mono, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) aprobó una vacuna fabricada por una compañía danesa llamada Bavarian Nordic. Estados Unidos firmó un nuevo contrato con la empresa y realizó un pedido de US$ 119 millones, con la opción de comprar US$ 180 millones más si es necesario.

Debido a que el virus de la viruela del mono está estrechamente relacionado con el virus de la viruela, la vacuna contra la viruela puede proteger contra la viruela del mono, según los CDC. La Reserva Nacional Estratégica tiene suficientes vacunas contra la viruela para proteger a todos en EE.UU., según los CDC.

EE.UU. está en proceso de responder a una solicitud de liberación de la vacuna contra la viruela del mono Bavarian Nordic Jynneos de la reserva.

Los CDC recomiendan que cualquier persona con una erupción cutánea nueva o inexplicable se haga revisar por un profesional médico. Las personas infectadas deben permanecer aisladas en casa, alejadas de personas y mascotas, deben usar una mascarilla quirúrgica y deben cubrir sus lesiones lo más posible hasta que se hayan curado. Deben evitar el contacto cercano con niños, personas embarazadas y aquellos que tienen sistemas inmunológicos debilitados porque estos grupos tienen un mayor riesgo de complicaciones si contraen el virus.

