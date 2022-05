ANÁLISIS | Las leyes sobre el control de armas están estancadas en el Congreso de Estados Unidos y eso no cambiará en el corto plazo

Germán Padinger

(CNN) — El tiroteo de este martes en una escuela primaria de Texas, que dejó al menos 19 niños y dos adultos muertos, es otra instancia en una tragedia que es exclusiva a Estados Unidos.

El tiroteo es la última entrada en la larga historia de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Antes del martes, en 2022 se habían producido al menos 39 tiroteos en colegios, institutos y universidades, con un resultado de al menos 10 muertos y 51 heridos.

Aunque las propuestas para revisar las leyes de control de armas —como la prohibición de las armas de asalto o los cargadores de alta capacidad— se enfrentan a grandes dificultades a nivel federal, hay algunas áreas de acuerdo bipartidista. Todavía está por ver si eso es suficiente para romper el bloqueo del Congreso.

Esto es lo que hay que saber sobre lo que se está considerando en el Congreso y en qué punto se encuentra.

Cierre de vacíos legales

Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, el HR 1446, respaldado por el representante demócrata Jim Clyburn de Carolina del Sur, cerraría lo que se conoce como el “vacío de Charleston”, que permite que algunas ventas de armas con licencia se realicen antes de que se haga la comprobación de antecedentes requerida.

En concreto, la legislación aumentaría el tiempo, de tres a un mínimo de 10 días laborables, que un titular de una licencia federal de armas de fuego debe esperar para recibir una comprobación de antecedentes completa antes de transferir un arma de fuego a una persona sin licencia.

Aprovechando ese vacío, un holmbre blanco pudo comprar legalmente un arma de fuego para matar a nueve personas en una iglesia históricamente negra de Charleston, Carolina del Sur, en 2015.

Los demócratas en el Senado tomaron medidas el martes por la noche para colocar el proyecto de ley, llamado Ley de Mejora de los Controles de Antecedentes de 2021, en el calendario legislativo para que pueda ser votado.

No está claro cuándo el Senado votará la medida, pero necesita 60 votos en la cámara para superar una posible maniobra de dilación —conocida como filibusterismo— de quienes se oponen, y está claro que la legislación no tiene ese apoyo (al menos no ahora mismo), ni tiene el pleno respaldo demócrata para eliminar la regla del Senado por completo.

No está claro cuándo intentará el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, forzar una votación de procedimiento para romper el filibusterismo. A menos que haya un acuerdo de los 100 senadores, lo más pronto que podría establecer el voto de procedimiento sería este sábado, según un asesor demócrata.

Pero se espera que los senadores se vayan al receso del Día de los Caídos este jueves por la tarde. Por lo tanto, es posible que esperen hasta después del receso para llevar a cabo esa votación de procedimiento, a pesar de que salir de la ciudad en medio de la tragedia de Texas sería mal visto.

El asesor dijo que Schumer aún no ha indicado cuándo intentará forzar la votación.

Sin embargo, el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut, que ha impulsado la legislación sobre control de armas desde el tiroteo de Sandy Hook en su estado hace casi 10 años, dijo a los periodistas este martes que debería haber una votación incluso si está condenada al fracaso.

“Creo que tenemos que hacer que cada miembro del Congreso rinda cuentas y vote para que el público sepa cuál es la posición de cada uno de nosotros”, dijo. Consultado por la posibilidad de un acuerdo bipartidista, añadió: “Creo que puede haber áreas de acuerdo. Me he acercado a un acuerdo con varios de mis colegas sobre un estatuto de bandera roja”.

Ni siquiera los proyectos de ley con apoyo bipartidista logran ser aprobados por el Senado

Otro proyecto de ley, el HR 8, para la Ley Bipartidista de Verificación de Antecedentes de 2021, ampliaría la verificación de antecedentes para todas las ventas o transferencias de armas de fuego en el país. En la actualidad, la comprobación de antecedentes no es necesaria para las ventas y transferencias de armas realizadas por vendedores privados y sin licencia.

La legislación cuenta con apoyo bipartidista y fue aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado en una votación de 227-203. Ocho republicanos apoyaron el proyecto de ley y un demócrata votó en contra.

Cuando se le preguntó el martes sobre esta medida más amplia de verificación de antecedentes aprobada por la Cámara, el senador demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental, se refirió a su propio esfuerzo, más estrecho, en el Senado, diciendo: “Si no puedes aprobar Manchin-Toomey, ¿cómo vas a conseguir los votos suficientes para cualquier cosa?”.

En 2013, Manchin y el senador republicano Pat Toomey, de Pensilvania, impulsaron un proyecto de ley negociado que habría exigido la comprobación de antecedentes en todas las ventas comerciales de armas (incluidas las ventas privadas en ferias de armas y todas las ventas por Internet), pero habría permitido que los individuos vendieran sus armas de fuego a familiares, amigos y otros conocidos sin la comprobación de antecedentes.

Este proyecto no fue aprobado por las reglas del filibusterismo del Senado (donde los debates pueden dilatarse indefinidamente, y solo se pueden evitar, para pasar a la votación, con el voto de al menos 60 miembros), a pesar de que contaba con el apoyo de la mayoría.

La votación fue 54-46, con cuatro republicanos que se unieron a la mayoría de los demócratas en apoyo. El entonces líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, emitió un voto negativo para asegurarse la posibilidad de volver a plantear la medida. Otros cuatro demócratas votaron en contra del proyecto.

Manchin ha seguido impulsando versiones de esa legislación en los últimos años.

Los republicanos argumentarán que la comprobación de los antecedentes socava el derechos a las armas y, en última instancia, lo anulará. “Los demócratas y mucha gente en los medios de comunicación tienen como solución inmediata tratar de restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo el martes a los periodistas el senador Ted Cruz, republicano de Texas.

El Partido Republicano también argumentará que los proyectos de ley no detendrán todos los tiroteos. Esto es cierto. Los detalles de cada tiroteo son diferentes. Todavía no sabemos si alguna de estas leyes habría detenido al atacante de este martes, identificado por las autoridades de Texas como Salvador Ramos.

Por ahora, cada estado tiene variaciones en las normas. La mayor parte de las acciones sobre el control de armas se está produciendo a nivel estatal porque Washington está congelado en el tema, como lo está en tantos otros.

El filibusterismo, de nuevo

Los demócratas argumentan que esta intransigencia significa que las reglas del Senado deben cambiar. Hay muchos temas en los que los republicanos bloquearán a los demócratas: limitar el derecho a las armas, ampliar el derecho al voto, abordar el cambio climático, revertir los recortes fiscales y otros. Los llamamientos para acabar con el filibusterismo seguirán creciendo.

Hasta que todos los demócratas estén de acuerdo, no será posible acabar con el filibusterismo. Manchin apoya las medidas de control de armas como la que ha patrocinado. Pero está más comprometido con el mantenimiento de las reglas del Senado, que actualmente requieren 60 votos para avanzar en la legislación.

“El filibusterismo es lo único que nos impide la locura total”, dijo Manchin el martes.

Otros demócratas, como la senadora de Arizona Kyrsten Sinema, también apoyan el mantenimiento del filibustero. Se necesitaría una mayoría simple para crear un nuevo precedente bajo las reglas del Senado.

En particular, después de que Sinema tuiteara que estaba “horrorizada y con el corazón roto” por el tiroteo del martes, el representante Rubén Gallego, un probable contrincante en las primarias de 2024, la criticó por apoyar el filibusterismo. “A menos que esté dispuesta a romper el filibusterismo para aprobar medidas sensatas de control de armas, también podría decir ‘lo lamento mucho'”, tuiteó.

Pero de momento, o bien los demócratas se ponen de acuerdo para acabar con el filibusterismo, o bien los republicanos deben empezar a apoyar las medidas de control de armas en mayor número. Hasta entonces, no habrá nuevas leyes federales sobre armas.

Biden pide a los legisladores que sean valientes

El presidente Joe Biden abordó el tiroteo en unas emotivas declaraciones desde la Casa Blanca este martes por la noche, diciendo: “Esperaba que cuando llegara a la presidencia no tuviera que volver a hacer esto”.

Volviendo al tema de la legislación sobre el control de armas, Biden imploró a los legisladores que “conviertan este dolor en acción” mientras repasaba algunos de los tiroteos masivos desde la masacre de 2012 en Sandy Hook, cuando él era vicepresidente.

“¿Por qué seguimos dejando que esto ocurra? En nombre de Dios, ¿dónde está nuestra valentía para enfrentarnos y plantar cara a los grupos de presión?”, dijo.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo en declaraciones previas el martes que “ya es suficiente”.

“Nos siguen rompiendo el corazón… Cada vez que ocurre una tragedia como ésta, nuestros corazones se rompen y nuestros corazones rotos no son nada comparados con los corazones rotos de esas familias. Y, sin embargo, sigue ocurriendo”, dijo.

Sin embargo, a lo largo del día surgieron las mismas posturas políticas de siempre.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, advirtió a los demócratas de que no deben tener una “reacción reflexiva”, y dijo que confía en que en los próximos días se sepa que había “indicios” de que el atacante de 18 años estaba “en peligro”.

“Es horrible. Y lo que tenemos que evitar es la reacción reflexiva que tenemos de decir que todo esto se podría resolver no teniendo armas en las manos de nadie. Siempre podemos hablar de medidas razonables, pero también tenemos que hablar de un mejor conocimiento de la situación”, dijo Tillis a CNN.

Con información de Manu Raju, Morgan Rimmer, Zachary B. Wolf, Ali Zaslav y Ted Barrett.

