Lo que los padres deben saber sobre las vacunas contra el covid-19 para niños menores de 5 años

(CNN) — Pfizer y BioNTech anunciaron este lunes que tres dosis de su vacuna contra covid-19 eran seguras y producían una fuerte respuesta inmunitaria en niños de 6 meses a 5 años.

Esto se produjo después de que Moderna anunciara anteriormente que su vacuna de dos dosis era segura y producía una buena respuesta inmunitaria en niños pequeños.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está estudiando la solicitud de Moderna de autorización de uso de emergencia de su vacuna para este grupo de edad más joven y también estudiará pronto la de Pfizer.

Mientras tanto, los casos de covid-19 están aumentando en todo el país, impulsados por la subvariante muy contagiosa de ómicron conocida como BA.2.12.1, según los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Qué deben saber los padres y cuidadores sobre los datos obtenidos hasta ahora por Pfizer y Moderna? ¿Cuál es el plazo previsto para que los niños pequeños puedan ser vacunados? ¿Y qué pueden hacer los padres y cuidadores mientras tanto para reducir el riesgo de infección de sus familias?

Para ayudar a responder a estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, especialista en urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños.

CNN: Muchos padres han esperado con impaciencia la noticia de la vacuna para niños menores de 5 años. ¿Es usted optimista basándose en lo que ha visto hasta ahora de los estudios de Pfizer?

Dra. Leana Wen: Sí, lo soy. Para recapitular, Pfizer probó inicialmente dos dosis de 3 microgramos en este grupo de edad más joven (de 6 meses a 5 años). Esta dosificación es una décima parte de la dosis en adultos (30 microgramos) y menos de un tercio de la dosis en niños de 5 a 11 años (10 microgramos).

Los estudios iniciales descubrieron que dos dosis con esta cantidad más baja eran seguras, pero no producían una respuesta inmunitaria suficiente. Por eso Pfizer empezó a probar una versión de la vacuna con tres dosis, ya que otros grupos de edad han necesitado al menos tres dosis para aumentar la protección. De hecho, la FDA autorizó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para todas las personas de 5 años o más, y los CDC recomendaron este tratamiento.

La participante en el ensayo Elena Rosales (al centro), de 3 años, recibe la vacuna Moderna contra covid-19 de manos de la enfermera Lela Lartey (izquierda) con su madre, Mariaelena Lozano (derecha), a su lado, el 7 de diciembre de 2021, en el Hospital Infantil Lurie de Chicago.

Pfizer acaba de anunciar los datos de primera línea de un estudio de casi 1.700 niños que recibieron una tercera dosis durante el periodo en que la variante ómicron era dominante. Los niveles de anticuerpos medidos un mes después de la tercera dosis fueron similares a la respuesta observada en adultos jóvenes de 16 a 25 años.

La empresa también informó que la vacuna tenía una eficacia superior al 80% contra el covid-19 sintomático en niños de 6 meses a 5 años. Sin embargo, estas cifras se consideran resultados de mitad de ensayo y aún no son definitivas.

En general, estos resultados me parecen prometedores. Estoy deseando ver los resultados finales del ensayo y que Pfizer presente sus datos para que los revise la FDA.

CNN: ¿Cómo se comparan los resultados de Pfizer con los de Moderna?

Wen: Es difícil compararlos frente a frente, así que permítame explicar lo que mostraron los resultados de Moderna. Moderna probó una versión de dos dosis de su vacuna. La dosis era de 25 microgramos, es decir, una cuarta parte de la dosis de su versión para adultos (100 microgramos). Los investigadores descubrieron que la eficacia de la vacuna para los niños de 6 meses a 5 años era similar a la eficacia en los grupos de mayor edad: concretamente, que la vacuna es un 51% eficaz para prevenir la infección sintomática en los niños de 6 meses a menos de 2 años y un 37% eficaz para prevenir los síntomas en los niños de 2 a 5 años.

Los estudios de Moderna también descubrieron, de forma similar a lo anunciado por Pfizer, que su vacuna producía una sólida respuesta de anticuerpos en los niños pequeños que era similar a la de los individuos mayores. El equipo de investigación también descubrió que la vacuna es segura.

Soy optimista respecto a estos resultados. Los resultados de Moderna ya se presentaron a la FDA, y la agencia está revisando actualmente estos datos.

CNN: ¿Cuál es el calendario en este momento? ¿Cuándo pueden los padres esperar a vacunar a sus hijos?

Wen: La FDA acaba de anunciar una reunión de su comité asesor externo el 15 de junio. Los funcionarios de la agencia dijeron que ese día debatirán las solicitudes de Moderna y Pfizer para los niños más pequeños.

Dependiendo del resultado de las reuniones, si los asesores recomiendan las vacunas para su autorización, la FDA podría dar la autorización de uso de emergencia inmediatamente después de reunirse, y los CDC podrían reunirse y dar su recomendación poco después. Con este tipo de calendario, es posible que los padres puedan empezar a vacunar a sus hijos pequeños ya en la semana del 20 de junio. Si se autorizan ambas vacunas, los padres podrán elegir entre vacunar a sus hijos con la vacuna de tres dosis de Pfizer o con la de dos dosis de Moderna.

CNN: ¿Sabe ya qué vacuna daría a sus hijos?

Wen: Cualquiera de las dos vacunas, siempre y cuando estén autorizadas, que estén disponibles primero. Confío en el minucioso proceso de regulación y creo que ambas vacunas, si son autorizadas por la FDA y recomendadas por los CDC, serán seguras y eficaces. Estoy deseando dar a mis hijos pequeños, que tienen 2 y 4 años, la excelente protección a la que tienen derecho todos los mayores de 5 años en este momento.

CNN: Con el aumento de los casos de covid-19, ¿qué pueden hacer los padres mientras tanto para proteger a sus hijos pequeños no vacunados?

Wen: Los padres tienen que decidir lo importante que es para ellos seguir evitando el coronavirus. Algunos pueden decidir que es menos importante, sobre todo si toda la familia se ha infectado recientemente con covid-19. Otros pueden decidir que es crucial, por ejemplo, si un niño está inmunodeprimido.

Hay muchos métodos que pueden ayudar a reducir el riesgo. Las reuniones al aire libre siguen siendo mucho más seguras que las reuniones en interiores. Considerar la posibilidad de celebrar reuniones de juego, fiestas de cumpleaños y otros encuentros al aire libre en lugar de en interiores. Si celebras un evento en interiores, considera la posibilidad de pedir a todos que se hagan una prueba rápida en casa antes de llegar. El uso de mascarillas en espacios públicos cerrados también puede reducir la posibilidad de contraer el coronavirus.

