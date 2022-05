¿Qué jugadores del Real Madrid y Liverpool estaban en la final de la Champions en 2018 y estarán en 2022?

Victoria Fernandez

(CNN) — La temporada 21/22 llega a su fin y los equipos comienzan las vacaciones. Sin embargo, aún queda una cita importante marcada en el calendario futbolístico. El próximo 28 de mayo se juega el último partido de la Champions League que dará al nuevo campeón de Europa. Dos equipos se enfrentan por la ‘orejona’: Liverpool y Real Madrid lucharán por un nuevo título en el Stade de France. Será la tercera vez que ambos equipos disputen una final de Champions entre sí.

El Liverpool llegó a la final tras eliminar al Villarreal CF en semifinales en el Estadio de la Cerámica. Los Reds ganaron el partido de ida y el de vuelta, sin dejar opciones al submarino amarillo. En cambio, el Real Madrid llega tras una épica remontada frente al Manchester City. Los citizens consiguieron ganar en casa a la ida (4-3), pero en la vuelta no tuvieron el mejor cierre de partido. El Real Madrid consiguió darle la vuelta al marcador (3-1) y logró meterse en la final.

Al igual que en 2018, ambos equipos se volverán a ver las caras por un mismo objetivo: ganar la Champions League. Aquel año los merengues se hicieron con el triunfo, alcanzando su decimotercera Champions League. Mientras, que los de Jürgen Klopp alzaron la orejona por última vez en 2019, cuando ganaron al Tottenham por 0-2.

El próximo sábado los de Klopp tendrán la revancha ante los reyes de Europa. Esta nueva final contará con varios jugadores con experiencia que disputaron el partido de la final de 2018.

Por parte de Real Madrid repiten la final Carvajal, Vallejo, Nacho, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Ceballos, Benzema, Bale y Lucas Vázquez.

En el Liverpool reiteran Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Mané, Salah y Firmino.

Sin embargo, también habrá nuevos debutantes en la final con ambos equipos que llegaron en estos últimos años y jugadores que no pisaron el terreno de juego en el partido de la final, como es el caso de Ceballos y Vallejo del Real Madrid. En el Liverpool se destaca el colombiano Luis Díaz, quien ha sido una pieza clave este año en el equipo para llegar a esta etapa final.

Y quizá hay algo importante para el Liverpool este año: tiene otro arquero. En 2018 Loris Karius cometió dos errores dolorosos que fueron determinantes. Esta vez tiene en el arco al brasileño Alisson Becker, quien este año compartió el Guante de Oro (la valla menos vencida) con el portero del Manchester City, Ederson.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Real Madrid

El Real Madrid no tuvo un camino fácil, pero terminó líder del Grupo F de la UEFA Champions League. Los blancos tuvieron que superar varios obstáculos para llegar a la final y pelear por la decimocuarta orejona. Tanto es así, que los merengues ya han hecho historia en esta edición. En octavos ante el Paris Saint Germain y en cuartos ante el Chelsea sufrieron, pero en ambas ocasiones hubo una aparición estelar del galo, Karim Benzema, para marcar dos hat-tricks consecutivos, lo que llevó al equipo a semifinales.

Los de Carlo Ancelotti se proclamaron campeones en LaLiga de España cuatro jornadas antes de concluir. Los blancos buscarán ser campeones de la UEFA Champions League el próximo 28 de mayo en una emocionante final.

Liverpool

El Liverpool acumula 6 Champions League y recientemente ganó una nueva edición de la FA Cup. Sin embargó, no logró ganar la Premier League al quedar un solo punto detrás del Manchester City. A pesar de no ser campeones, los Reds han hecho una temporada brillante tanto nacional como internacional.

Los de Klopp se proclamaron líderes del Grupo B tras ganar todos los encuentros. Es más, los ingleses tan solo han perdido un partido en esta edición de la Liga de Campeones y fue en octavos de final en el partido de vuelta ante el Inter, pero no influyó ya que por el global (2-1) pasaron los Reds.

Es la tercera vez que el Liverpool se enfrenta en una final al Real Madrid. La primera vez fue en 1981, cuando los rojos se hicieron con el triunfo. En cambio, en 2018, tuvieron otra cita y como mencionamos en esa ocasión el Real Madrid levantó la copa. Por lo que esta tercera será la revancha y pondrá el desempate en sus enfrentamientos de finales de Champions.

