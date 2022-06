Biden anuncia el envío de nuevos misiles y municiones para Ucrania en un artículo de opinión

Alejandra Ramos

(CNN) — El presidente Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos le está proporcionando a Ucrania “sistemas de misiles y municiones más avanzados” a medida que avanza su guerra con Rusia.

En un artículo de opinión del New York Times, Biden dijo que el objetivo de Estados Unidos es “ver una Ucrania democrática, independiente, soberana y próspera con los medios para disuadir y defenderse contra nuevas agresiones”.

Dijo que el nuevo envío de armas “les permitiría atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla en Ucrania”.

Altos funcionarios de la administración confirmaron a los periodistas el martes que Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de misiles de artillería de alta movilidad fabricados en Estados Unidos como parte del undécimo paquete de asistencia de seguridad de EE.UU. a Ucrania.

Los funcionarios dijeron que los sistemas que Estados Unidos está enviando a Ucrania estarán equipados con municiones que permitirán a Ucrania lanzar misiles a unos 78 kilómetros. Eso es mucho menos que el alcance máximo de los sistemas, pero mucho mayor que cualquier cosa que se haya enviado a Ucrania hasta la fecha.

El nuevo paquete de asistencia de seguridad, que se anunciará oficialmente el miércoles, también incluirá radares de vigilancia aérea, armas antitanque Javelin adicionales, armas antiblindaje, proyectiles de artillería, helicópteros, vehículos tácticos y repuestos para ayudar a los ucranianos a continuar manteniendo el equipo, dijeron los funcionarios.

Aún así, Biden trató de explicar claramente cuáles eran los objetivos de EE.UU. en Ucrania y tuvo cuidado en señalar que EE.UU. no busca involucrar directamente a Rusia.

“No buscamos una guerra entre la OTAN y Rusia. Por mucho que no esté de acuerdo con el señor Putin y encuentre sus acciones un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su derrocamiento en Moscú”, dijo Biden, aproximadamente dos meses después de declarar en Varsovia, Polonia, que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder”.

La nueva asistencia de seguridad se produce cuando Rusia ha golpeado a Ucrania en el este, donde el país está superado en número y armamento, dijeron funcionarios ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido repetidamente a los líderes mundiales más armas y equipos.

CNN reportó anteriormente que los funcionarios estadounidenses debatieron durante semanas si deberían enviar a Ucrania los sistemas de misiles avanzados, porque pueden atacar mucho más lejos que cualquier arma que ya tengan. El largo alcance de las armas, técnicamente capaces de atacar territorio ruso, generó preocupaciones de que Rusia podría considerar los envíos como una provocación.

“Mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean atacados, no participaremos directamente en este conflicto, ya sea enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania o atacando a las fuerzas rusas”, escribió Biden en el artículo de opinión. “No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras. No queremos prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia”.

El viernes pasado, un destacado presentador de televisión ruso advirtió que el envío de sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania “cruzaría una línea roja” que “provocaría una respuesta muy dura de Rusia”. Pero la administración de Biden dejó en claro que no enviaría municiones para el sistema High Mobility Artillery Rocket Systems que puede penetrar profundamente en el territorio soberano de Rusia.

“Creo que la posición de EE.UU. es querer brindar toda la asistencia que podamos a los ucranianos sin escalar la situación hasta el punto en que la guerra se desborde o, francamente, vaya en una dirección terrible”, dijo Christine Wormuth, la secretaria del Ejército.

Mientras tanto, EE.UU. ha aceptado cierto riesgo para su propia preparación con el envío continuo de armas de los inventarios del Departamento de Defensa a Ucrania, dijo Wormuth, pero no un riesgo que el Pentágono considere demasiado alto.

“Realmente nos hemos inclinado para tratar de proporcionar todo lo que los legisladores consideran esencial para llegar a los ucranianos. Y hemos asumido algunos riesgos para nuestra propia preparación, no es un nivel de riesgo inaceptable en absoluto, pero creo que continuaremos haciéndolo”, dijo mientras hablaba en un evento del Atlantic Council sobre el papel del Ejército en la Estrategia de Defensa Nacional.

El presidente dijo que los funcionarios estadounidenses “actualmente no ven indicios de que Rusia tenga la intención de usar armas nucleares en Ucrania, aunque la retórica ocasional de Rusia para sacudir el sable nuclear es en sí misma peligrosa y extremadamente irresponsable”.

“Permítanme ser claro: cualquier uso de armas nucleares en este conflicto en cualquier escala sería completamente inaceptable para nosotros y para el resto del mundo y acarrearía graves consecuencias”, escribió Biden.

Oren Libermann, Jim Sciutto y Alex Marquardt de CNN contribuyeron a este reporte.

