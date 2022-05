Sergio “Checo” Pérez extiende su contrato con Red Bull

César López

(CNN Español)- Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, extendió su contrato con la escudería Red Bull hasta el 2024.El anuncio ocurrió este 31 de mayo, apenas dos días después de que el “Checo” se coronará en el Gran Premio de Mónaco, conquistando el primer triunfo de la temporada.

BREAKING: Sergio Perez re-signs with Red Bull to 2024#F1 @schecoperez @redbullracing pic.twitter.com/HjsEot8aGr — Formula 1 (@F1) May 31, 2022

Pérez llegó a Red Bull en 2021 y en esa temporada terminó en el cuarto lugar. Su debut en la Fórmula 1 fue en 2011 y desde entonces ha disputado 220 carreras con cinco equipos distintos, ha ganado en tres oportunidades y ha ocupado 19 podios.

En sus redes sociales, el “Checho” respondió con un mensaje de agradecimiento a su renovación. “¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos Red Bull Racing!”, publicó el piloto mexicano.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos! ¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022

