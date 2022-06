‘Star Wars’ denuncia racismo luego de que la actriz Moses Ingram recibiera ataques en redes sociales

olivertapia

(CNN) — La franquicia de “Star Wars” defendió a la actriz Moses Ingram después de que ella reveló que había recibido cientos de mensajes y comentarios racistas en las redes sociales.

La franquicia tuiteó que estaba “orgullosa de dar la bienvenida” a Moses Ingram, quien acaba de hacer su debut como Reva en la serie de Disney+ “Obi-Wan Kenobi”.

“Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos”, tuiteó la cuenta de “Star Wars”. “Hay más de 20 millones de especies sintientes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista”.

Moses Ingram interpreta a Reva en la serie de Disney+ “Obi-Wan Kenobi”.

Moses Ingram publicó varios ejemplos de mensajes y comentarios racistas en Instagram y señaló que recibió cientos de mensajes, algunos de los cuales incluían la palabra con N.

“Nadie puede hacer nada al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio”, dijo en un video publicado en sus historias de Instagram.

“Lo que me molesta es… esta sensación de que simplemente tengo que callarme y aceptarlo, simplemente tengo que sonreír y soportarlo. Y no estoy construida así”, continuó. “Gracias a las personas que aparecen por mí en los comentarios y en los lugares en los que no me voy a colocar. Y al resto de ustedes, todos ustedes son raros”.

Las experiencias de Moses Ingram después de su debut en “Star Wars” se han convertido en una tendencia. Los actores John Boyega y Kelly Marie Tran también han hablado sobre el odio racista que recibieron después de aparecer en las películas de “Star Wars”.

Tran, la primera mujer de color en tener un papel importante en una película de “Star Wars”, escribió un artículo de opinión en The New York Times sobre el acoso que recibió después de protagonizar “The Last Jedi” en 2017. El odio se volvió tan intenso que Tran dejó las redes sociales y pasó un tiempo en terapia.

Incluso antes, en 2014, la aparición de Boyega en el tráiler de “The Force Awakens” inició todo un movimiento en las redes sociales con la etiqueta #BlackStormtrooper, luego de que muchos reaccionaran a su casting con sospechas y comentarios racistas.

