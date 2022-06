Guía de las celebraciones para el Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Alexandra Ferguson

Londres (CNN) — Ponte tu sombrero de fiesta y prepara los banderines: las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II del Reino Unido están a punto de llegar.

Ningún otro monarca en la historia británica ha cumplido 70 años de servicio.

La reina, que entonces tenía 25 años, accedió al trono el 6 de febrero de 1952 tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI.

En 2015 se convirtió en la monarca británica que más tiempo ha reinado, superando el tiempo que pasó en el trono su tatarabuela, la reina Victoria, que gobernó durante 63 años y siete meses.

En reconocimiento a este hito, el Palacio de Buckingham está tirando la casa por la ventana. Esto es lo que hay que saber sobre la celebración.

¿Cuáles son los planes?

Para celebrar este aniversario sin precedentes, este año se han organizado una serie de actos en todo el Reino Unido. Todo culmina con un fin de semana de fiesta nacional de cuatro días, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de junio, conocido como el Fin de Semana del Jubileo de Platino. En el Reino Unido, las celebraciones reales suelen planearse en el verano para que haga mejor tiempo.

El fin de semana contará con diversos actos públicos y actividades comunitarias, así como con “momentos nacionales de reflexión” sobre las siete décadas de la reina como soberana, según el palacio.

Las próximas celebraciones serán el primer jubileo de la reina sin su marido, el príncipe Felipe, que murió en 2021.

Varios jubileos han enfatizado su reinado desde su llegada al trono en 1952: el Jubileo de Plata, que marcó 25 años en 1977; las celebraciones del Jubileo de Oro por los 50 años en 2002; y las conmemoraciones del Jubileo de Diamante hace una década por su 60 aniversario.

La monarca ha optado por celebrar otros aniversarios, como el Jubileo de Rubí (40 años en 1992) y el Jubileo de Zafiro (65 años en 2017), con menos fanfarria y sin actos públicos.

Las propiedades privadas de la reina, como la Casa de Sandringham y el Castillo de Balmoral, también se han unido a los eventos temáticos del aniversario.

¿Qué actos están previstos?

Jueves 2 de junio

Las festividades comienzan a las 10 a.m. BST (5 a.m. ET) con el desfile del cumpleaños de la reina, conocido como “Trooping the Colour” o desfile del estandarte. La ceremonia anual vuelve al centro de Londres tras un paréntesis de dos años debido a la pandemia de coronavirus.

En un impresionante despliegue de pompa militar, más de 1.200 oficiales de las tropas personales de la reina, la División de Casa, estarán acompañados por varios cientos de músicos del Ejército y 240 caballos. El “color”, o bandera del regimiento, será portado por el 1er Batallón de la Guardia Irlandesa. La procesión comenzará en el Palacio de Buckingham y se desplazará por The Mall hasta el Horse Guard’s Parade, acompañado por miembros de la familia real a caballo y en carruajes.

“Trooping the Colour”, el desfile anual del cumpleaños de la reina, el 8 de junio de 2019 en Londres, Inglaterra.

Al regresar del desfile, la reina y los miembros de la familia real harán su habitual aparición en el balcón. El acto se cerrará con un desfile aéreo sobre el palacio.

Más tarde, se encenderán 1.500 faros en todo el Reino Unido, las Islas del Canal, la Isla de Man y los territorios británicos de ultramar. El faro principal se encenderá en una ceremonia especial en el Palacio de Buckingham. El encendido de faros es una larga tradición real que se utiliza para celebrar jubileos, bodas y coronaciones. También se encenderán faros en las capitales de los países de la Commonwealth.

Viernes, 3 de junio

En la catedral de San Pablo se celebrará un servicio de acción de gracias para rendir homenaje al largo reinado de la reina, con la asistencia de sus familiares.

Sábado, 4 de junio

Se espera que varios miembros de la familia real se dirijan al hipódromo de Epsom Downs por la tarde para asistir a la 243ª edición de su famosa carrera de caballos, el Derby. La reina, aficionada a la cría de caballos, ha sido una espectadora habitual del evento e incluso ha presentado el famoso trofeo en años anteriores.

Por la noche, el concierto “Platinum Party At The Palace”, de dos horas y media de duración, contará con un elenco de estrellas en tres escenarios construidos frente al Palacio de Buckingham y el famoso Queen Victoria Memorial. Queen + Adam Lambert, Alicia Keys y Diana Ross son algunos de los artistas que interpretarán sus mayores éxitos en el espectáculo, que será transmitido en directo por la BBC. Unas 22.000 personas podrán ver el concierto en persona, de las cuales 10.000 han ganado entradas mediante una votación pública; 5.000 entradas se han reservado para trabajadores esenciales.

Domingo, 5 de junio

Para culminar las celebraciones, el domingo se anima a la gente a organizar fiestas en la calle como parte de la iniciativa “Big Jubilee Lunch”. Las reuniones comunitarias se celebrarán en toda Gran Bretaña, incluyendo eventos emblemáticos en Londres y en el Proyecto Edén de Cornualles, donde se originó la idea de los almuerzos. También se han planificado “Grandes Almuerzos del Jubileo” en todo el mundo, desde Canadá hasta Brasil, pasando por Sudáfrica y Japón.

El gran cierre del evento del fin de semana es el Desfile del Jubileo de Platino, en el que artistas, bailarines, músicos, militares, trabajadores clave y voluntarios se unirán para dar vida a momentos emblemáticos del reinado en un festival de creatividad. A partir de las 2:30 p.m. (9:30 a.m. ET), el desfile incluirá la presentación del “Río de la Esperanza” que comprenderá 200 banderas de seda que desfilarán por The Mall. Los alumnos del Reino Unido fueron invitados a crear una imagen de sus esperanzas y aspiraciones para el planeta en los próximos 70 años, una selección de las cuales se mostrará en las banderas de seda.

¿Cuándo veremos a la reina?

Todavía no está muy claro cuándo veremos a la reina durante el fin de semana.

La monarca, de 96 años, ha tenido problemas de movilidad recientemente y se ha visto obligada a retirarse de varias apariciones públicas, incluida la apertura del Parlamento en mayo.

La reina seguirá siendo prudente durante el jubileo y no ha confirmado si estará presente en las diversas festividades.

Una fuente real dijo recientemente a CNN que la monarca está “deseando” las festividades y planea participar en las celebraciones, pero “su presencia no se confirmará hasta mucho antes o el mismo día”.

¿Qué otros miembros de la realeza participarán en las celebraciones?

Se espera que la mayoría de los miembros de la realeza asistan a algunos de los actos del fin de semana del jubileo en el centro de Londres. Algunos también se desplazarán a las cuatro naciones del Reino Unido durante los cuatro días de extravagancia, y la reina enviará a los Cambridges a Gales, al Conde y la condesa de Wessex a Irlanda del Norte y a la princesa Ana a Escocia.

Y tras muchas especulaciones, también se ha confirmado que Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, y sus hijos, volarán de vuelta al Reino Unido para las celebraciones.

La familia real británica saluda a la multitud desde el Palacio de Buckingham durante las conmemoraciones del Jubileo de Diamante en 2012.

La reina decidió que solo los miembros de la realeza que desempeñen funciones oficiales harán su aparición en el famoso balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour del jueves. Así que se espera ver a la reina junto a tres de sus hijos, Carlos, Eduardo y Ana, así como a los príncipes William y Kate y sus hijos, y a otros familiares de la monarca.

Esto no significa que Harry, Meghan o Andrew no vayan a participar en las celebraciones. Tradicionalmente, la familia en general está invitada a los servicios religiosos, como el que se celebrará el viernes en la catedral de San Pablo.

