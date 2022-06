Estas son las propuestas de control de armas que Biden expuso en su discurso

Alejandra Ramos

(CNN) — El presidente de EE.UU., Joe Biden instó el jueves al Congreso a tomar una serie de medidas para reducir la violencia armada durante su discurso ante el pueblo estadounidense a raíz de varios tiroteos masivos en el país.

Estas son sus principales propuestas:

Prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad

El presidente pidió que se prohibieran las “armas de asalto” y los cargadores de alta capacidad y, aparte de eso, dijo que la edad para comprarlas debería aumentar de 18 a 21 años.

“Deberíamos restablecer la prohibición de las armas de asalto de los cargadores de alta capacidad que aprobamos en 1994 con el apoyo bipartidista en el Congreso y el apoyo de las fuerzas del orden”, dijo Biden. “Se incluyeron nueve categorías de armas semiautomáticas en esa prohibición, como AK-47 y AR-15. Y en los 10 años que fue ley, los tiroteos masivos disminuyeron. Pero después de que los republicanos dejaran que la ley expirara en 2004, se permitió que esas armas se vendieran nuevamente. Los tiroteos masivos se triplicaron. Esos son los hechos”.

Dijo que el Congreso también debería “limitar la cantidad de rondas que puede contener un arma”.

“¿Por qué, en el nombre de Dios, un ciudadano común debería poder comprar un arma de asalto que tiene cargadores de 30 rondas que permiten a atacantes en masa disparar cientos de balas en cuestión de minutos?”, preguntó. “El daño fue tan devastador en Uvalde. Los padres tuvieron que tomarse muestras de ADN para identificar los restos de sus hijos, de nueve y diez años”.

Y si el Congreso no puede prohibir las armas de asalto, debería aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años

“Mira, sé que algunas personas dirán que los jóvenes de 18 años pueden servir en el ejército y disparar esas armas”, dijo Biden. “Pero eso es con el entrenamiento y la supervisión de los expertos mejor capacitados del mundo. No me digas que aumentar la edad no hará la diferencia. Suficiente”.

Fortalecer las verificaciones de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja

Biden presionó aún más al Congreso para fortalecer las verificaciones de antecedentes y promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja, que dijo que “mantendrían las armas fuera del alcance de delincuentes” y “fugitivos”.

“Verificaciones de antecedentes más estrictas es algo en lo que está de acuerdo la gran mayoría de los estadounidenses, incluida la mayoría de los propietarios de armas”, dijo. “También creo que deberíamos tener leyes de almacenamiento seguro y responsabilidad personal por no guardar su arma bajo llave”.

Devocar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de responsabilidad

“Deberíamos revocar el escudo de responsabilidad que a menudo protege a los fabricantes de armas y de ser demandados por la muerte y destrucción causada por sus armas”, dijo. “La única industria en este país que tiene ese tipo de inmunidad. Imagínese si la industria tabacalera hubiera sido inmune de ser demandada dónde estaríamos hoy. Las protecciones especiales de la industria de las armas son escandalosas. Deben terminar”.

Abordar la crisis de salud mental

Biden dijo que había una “grave crisis de salud mental en este país”, algo a lo que los republicanos han recurrido en lugar de respaldar nuevas restricciones de armas.

“Tenemos que hacer algo al respecto”, afirmó. “Es por eso que la salud mental está en el centro de mi agenda de unidad que expuse en el discurso del Estado de la Unión este año. Debemos proporcionar más consejeros escolares o enfermeras escolares, más servicios de salud mental para estudiantes y maestros. Más personas que se ofrezcan voluntariamente como mentores para ayudar a los jóvenes a tener éxito. Más protección de la privacidad y recursos para mantener a los niños a salvo de los daños de las redes sociales. Esta agenda de unidad no sanará completamente las almas heridas, pero ayudará, es importante”.

