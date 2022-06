Tras los recientes tiroteos, Biden pronuncia un discurso sobre las armas

Alejandra Ramos

(CNN) — El presidente Joe Biden pronuncia un inusual discurso vespertino sobre las armas para presionar a los legisladores estadounidenses a que tomen medidas mientras Estados Unidos enfrenta otro tiroteo masivo.

En comentarios desde un Cross Hall bordeado de velas en la Casa Blanca, Biden recordó sus visitas a los monumentos conmemorativos de tiroteos masivos recientes en Uvalde, Texas, y Buffalo, Nueva York.

“Estando allí en ese pequeño pueblo como tantas otras comunidades en todo Estados Unidos, no pude evitar pensar que hay demasiadas otras escuelas, demasiados otros lugares cotidianos, que se han convertido en campos de exterminio, campos de batalla, aquí en Estados Unidos”, dijo Biden sobre su visita a Uvalde.

Agregó: “Por el amor de Dios, ¿cuánta matanza más estamos dispuestos a aceptar?”

Biden abordó los recientes tiroteos masivos y la violencia armada. “¿Cuánta matanza más estamos dispuestos a aceptar?” preguntó Biden. ¿Cuántas vidas estadounidenses inocentes más deben tomarse antes de que digamos basta? Suficiente”.

Biden había estado considerando en privado realizar un discurso sobre los tiroteos masivos recientes incluso antes de que cuatro personas fueran asesinadas en Tulsa, Oklahoma, el miércoles por la noche, dicen sus asistentes.

Las discusiones continuaron durante la mañana del jueves y el presidente finalmente decidió hablar en la Casa Blanca antes de partir de Washington por unos días.

Ha sido informado tres veces en las últimas tres semanas sobre tiroteos masivos. Estaba pasando tiempo con su familia en su casa en Wilmington, Delaware, cuando su asesor de seguridad nacional le dijo que 10 personas habían sido asesinadas a tiros en una tienda de comestibles en un ataque racista en Buffalo, Nueva York. Volaba de regreso de su primer viaje a Asia cuando los ayudantes entregaron lo último sobre un hombre armado que abrió fuego en las aulas de una escuela primaria en Uvalde, Texas. Y estaba en Washington el miércoles por la noche cuando recibió el tercer informe, esta vez por un tiroteo en un edificio médico en Tulsa.

Los comentarios equivaldrán al discurso más efusivo de Biden sobre las armas desde la masacre en una escuela primaria de Texas.

Desde entonces, se ha producido una serie de tiroteos masivos adicionales en estados de todo el país, incluido Tulsa el miércoles. Ese tiroteo dejó cinco muertos, incluido el pistolero.

En las horas posteriores a la masacre de Texas, Biden pronunció un emotivo discurso de siete minutos en la Casa Blanca, calificando de “enfermos” los repetidos asesinatos con armas de fuego de estadounidenses.

“¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto suceda?” preguntó.

Desde entonces, sin embargo, Biden solo se ha metido de forma selectiva en el debate sobre el control de armas, sin llegar a respaldar ninguna acción legislativa específica para evitar más matanzas.

El miércoles, el presidente expresó escaso optimismo de que el Congreso acordaría una nueva legislación de control de armas, incluso cuando un grupo bipartidista de senadores se reúne para sopesar las opciones.

“Serví en el Congreso durante 36 años. Nunca estoy totalmente seguro”, dijo Biden cuando se le preguntó si creía que los legisladores estarían de acuerdo con las nuevas leyes de armas.

“Depende. Así que no lo sé”, dijo Biden. “No he estado en las negociaciones que están ocurriendo en este momento”.

La respuesta tibia fue una indicación de que Biden desconfía de asociarse demasiado con los esfuerzos nacientes en el Capitolio para llegar a un compromiso de control de armas.

Si bien Biden dijo el martes que hablaría con los legisladores sobre las armas, la Casa Blanca dijo más tarde que solo se involucraría cuando sea el momento adecuado.

Tanto Biden como sus asesores han sugerido que han agotado sus opciones sobre la acción ejecutiva para abordar las armas, aunque continúan explorando vías para una acción unilateral.

“Está la Constitución. No puedo dictar estas cosas. Puedo hacer las cosas que he hecho, y cualquier acción ejecutiva que pueda tomar la continuaré tomando. Pero no puedo prohibir un arma, no puedo cambiar las verificaciones de antecedentes. No puedo hacer eso”, dijo el lunes.

Hablando un día después de consolar a las familias en Texas, Biden expresó una esperanza limitada de que ciertos republicanos, como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y uno de sus principales aliados, el senador John Cornyn de Texas, puedan ser convencidos para apoyar algún tipo de nuevas leyes de armas.

“No sé, creo que hay una comprensión por parte de los republicanos racionales, y considero a McConnell un republicano racional, Cornyn también. Hay un reconocimiento de su parte de que no pueden continuar así”, dijo.

McConnell ha designado a Cornyn para iniciar conversaciones con los demócratas sobre algún tipo de legislación para evitar más tiroteos masivos, aunque las discusiones aún se encuentran en sus etapas preliminares.

El senador Richard Blumenthal, el demócrata de Connecticut que participó en una reunión bipartidista el miércoles sobre la seguridad de las armas, dijo que él y el senador republicano Lindsey Graham están en conversaciones sobre cambios a las leyes de bandera roja y que todavía hay trabajo “significativo” por hacer.

Los senadores buscan fortalecer las leyes estatales que permiten a las autoridades quitar armas a personas consideradas de riesgo, conocidas como leyes de bandera roja.

Blumenthal calificó la conversación como “productiva y alentadora” y dijo que los negociadores “todos hablan varias veces al día”.

Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que presentaría una legislación para prohibir las armas de asalto de estilo militar la próxima semana mientras la cámara avanza para abordar la violencia armada.

