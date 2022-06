ANÁLISIS | California está a punto de experimentar un terremoto político. He aquí el motivo

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — En las elecciones de este martes en California se está produciendo un terremoto que podría sacudir el panorama político de costa a costa.

En Los Ángeles y San Francisco, dos de las grandes ciudades más liberales del país, los votantes están dispuestos a enviar mensajes de descontento por el creciente desorden público, medido tanto en el aumento de ciertos tipos de delitos como en la omnipresente falta de vivienda.

Este descontento podría traducirse en la destitución de la fiscal del distrito de San Francisco, Chesa Boudin, de tendencia izquierdista, probablemente por un amplio margen, y en una fuerte actuación en las primarias para la alcaldía de Los Ángeles de Rick Caruso, un promotor inmobiliario multimillonario y exrepublicano que se ha convertido en la principal alternativa en la carrera a la diputada demócrata Karen Bass, considerada en su día como la principal candidata.

Seis conclusiones de las elecciones primarias en Georgia, Alabama, Arkansas y Texas

El sentimiento generalizado entre los votantes de ambas ciudades de que el gobierno local no está cumpliendo con su responsabilidad más básica —garantizar la seguridad y el orden público—, es el nexo de unión entre estas dos contiendas, así como con varias contiendas en el Ayuntamiento de Los Ángeles y con el esfuerzo que se está llevando a cabo para destituir a George Gascon, el fiscal de distrito de tendencia izquierdista del condado de Los Ángeles. Es un sentimiento similar a la ansiedad por el desorden urbano que inspiró la teoría policial de las “ventanas rotas” durante la década de 1980, y que contribuyó a la elección de los alcaldes republicanos Rudy Giuliani y Richard Riordan en Nueva York y Los Ángeles, respectivamente, en medio de la violencia en cascada de la epidemia de crack a principios de la década de 1990.

Los resultados de este martes en California enviarán probablemente un duro mensaje a los demócratas que controlan el Congreso y la Casa Blanca. El resultado volverá a poner de manifiesto el peligro que puede correr un partido en el poder cuando los votantes sienten que la certidumbre ha sido despojada de sus vidas, una dinámica que se extiende más allá de la delincuencia y la falta de vivienda, hasta la inflación, el aumento de los precios de la gasolina y los continuos trastornos de la interminable pandemia de covid.

“En la perspectiva más amplia, los votantes y los residentes están sintiendo que el régimen de gobierno, el régimen liberal demócrata que ha dominado Los Ángeles durante los últimos 30 años, y California y San Francisco, no está a la altura del momento”, afirma Fernando Guerra, politólogo que dirige el Centro para el Estudio de Los Ángeles en la Universidad Loyola Marymount.

Zev Yaroslavsky, que formó parte del Consejo Municipal de Los Ángeles y luego de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles durante casi 40 años, a partir de 1975, dice que la única vez que recuerda que los votantes de Los Ángeles estuvieran tan descontentos como ahora fue a finales de los años ’70, una época de alta inflación y de aumento de las facturas de los impuestos sobre la propiedad que produjo la Proposición 13 de California y la revuelta fiscal que ayudó a elegir a Ronald Reagan como presidente en 1980.

“Lo que la gente solía dar por sentado ya no puede darlo: en su capacidad para pagar el alquiler, en su capacidad para caminar por las calles con seguridad, en su capacidad para no ser abordado por un indigente”, dice Yaroslavsky, ahora director de la Iniciativa de Los Ángeles en la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la Universidad de California en Los Ángeles. “Es una falta de confianza en la capacidad de respuesta del gobierno”.

La presidenta del Ayuntamiento de Los Ángeles, Nury Martínez, que asumió el cargo en 2013, también siente esas ráfagas. “Nunca he visto un electorado más enojado que en estas elecciones en particular”, me dijo. “Creo que todo esto está en un punto de ebullición”.

Una agenda invertida

El papel dominante de la delincuencia y los sin techo en las elecciones de Los Ángeles y San Francisco representa una inversión de la agenda política desde el verano de 2020. Como decenas de otras ciudades, ambos lugares vieron cómo los manifestantes a favor de la reforma policial llenaban las calles tras el asesinato de George Floyd. En Los Ángeles, esa energía ayudó a impulsar a Gascón a una estrecha victoria sobre la fiscal de distrito Jackie Lacey, respaldada por las fuerzas del orden, en noviembre de 2020, y también impulsó la aprobación por parte de los votantes de una iniciativa electoral para combatir las desigualdades raciales mediante el cambio de los fondos del condado hacia servicios sociales y alternativas al encarcelamiento.

Boudin, el fiscal del distrito de San Francisco, que fue elegido por un estrecho margen en 2019, y Gascón han perseguido agendas en gran medida paralelas centradas en la reducción del encarcelamiento a través de medidas como la prohibición virtual de juzgar a los menores como adultos, el rechazo de las “mejoras” (por factores como la participación en pandillas o el uso de un arma) que extienden la duración de las sentencias y una política de no procesar los delitos menores de “calidad de vida” asociados con la falta de vivienda, como el allanamiento y la orina pública.

Esa agenda se enfrentó rápidamente a la feroz resistencia de otros elementos del sistema de justicia penal comprometidos con los enfoques tradicionales, incluidos los sindicatos que representan a la policía en ambas ciudades. Los intereses de las fuerzas del orden apoyan las revocaciones contra Gascon y Boudin, y en Los Ángeles el sindicato de la policía está gastando mucho contra Bass, uno de los líderes de la Cámara de Representantes que aprobó el año pasado una amplia legislación federal de reforma policial. Los esfuerzos de destitución contra Boudin y Gascon, así como la candidatura de Caruso a la alcaldía de Los Ángeles, también han recibido el apoyo de grandes donantes republicanos, que constituyen una clara minoría en ambas ciudades.

El papel que desempeñan tanto los agentes de la ley como los donantes y activistas conservadores ha frustrado a los defensores de la reforma policial, que consideran que la reacción en todos estos frentes es un intento de restaurar los enfoques de línea dura antes de que las nuevas alternativas tengan la oportunidad de demostrar si pueden tener éxito.

“Creo que, en gran medida, las fuerzas más conservadoras han sido muy hábiles a la hora de enmarcar las cuestiones de los sin techo y de la delincuencia, de modo que el debate sobre… cómo responder a esas dos cuestiones es muy, muy limitado”, afirma el concejal de Los Ángeles Mike Bonin, un liberal declarado que no se presenta a la reelección este año tras evitar por poco una campaña de destitución centrada en su resistencia a medidas más duras contra la situación endémica de los sin techo en su distrito del Westside.

Sin embargo, la evidencia es abrumadora de que el malestar que domina las elecciones de este martes se extiende mucho más allá de los círculos conservadores. Yaroslavsky señala que en la encuesta anual de la Escuela Luskin de la UCLA en el condado de Los Ángeles, la preocupación por la delincuencia ha aumentado sustancialmente no solo entre los blancos, sino también entre los hispanos, los negros y los asiático-americanos.

Ben LaBolt, estratega demócrata con sede en San Francisco y antiguo portavoz de la campaña de Barack Obama, señala asimismo que destacados demócratas locales han desempeñado un papel destacado en el esfuerzo por destituir a Boudin. “La idea de que esta [destitución] es una campaña de desinformación de la derecha es peligrosa para los demócratas, porque definitivamente no lo es”, afirma.

En ambas ciudades, la ansiedad por la seguridad pública aumenta más rápidamente que las tendencias reales de los delitos denunciados. El tablero de mandos en línea que mantiene el Departamento de Policía de San Francisco muestra que hasta el 29 de mayo (la última semana de la que se dispone de cifras) los robos y los allanamientos o hurtos de vehículos a motor han aumentado claramente con respecto al periodo comparable de 2019, antes de que Boudin asumiera el cargo. Pero las agresiones y los homicidios prácticamente no han variado en ese periodo, y los robos han bajado, al igual que el número total de delitos graves.

En Los Ángeles, las tendencias son más consistentemente problemáticas: el sistema de seguimiento del Departamento de Policía de Los Ángeles muestra que, hasta finales de mayo, tanto los delitos contra la propiedad como los delitos violentos habían aumentado sustancialmente con respecto al periodo comparable de 2020 (antes de la elección de Gascón). Pero incluso en Los Ángeles, tanto los delitos violentos como los contra la propiedad siguen siendo una pequeña fracción de sus elevados niveles en la década de 1990 y muy por debajo de sus tasas durante la mayor parte de la primera década de este siglo.

6 conclusiones de las elecciones primarias al Senado en Ohio e Indiana

“No estamos viendo cifras que se parezcan en nada a algunas de las peores épocas por las que ha pasado la gente”, dice Michelle Parris, directora del programa de California del Instituto Vera de Justicia, hablando en nombre de Vera Action, un grupo de defensa de la justicia penal. Además, señala, las comunidades californianas con políticas de mano dura contra la delincuencia, como Sacramento y el condado rural de Kern, están experimentando repuntes de la delincuencia que, en algunos casos, superan los aumentos de Los Ángeles y San Francisco.

“Hemos visto que ni siquiera los fiscales de mano dura en California han logrado la seguridad”, afirma. “Están sujetos a las mismas tendencias exactas que estamos viendo en todo el país”.

Un problema de alta visibilidad

Al igual que muchos otros observadores de ambas ciudades, Parris apunta a una causa diferente a la de la delincuencia per se como el principal motor de la creciente ansiedad por la seguridad pública. “La falta de vivienda y las enfermedades mentales no tratadas… repercuten en la percepción de seguridad de la gente”, afirma. “Y creo que eso es parte de la razón por la que en lugares como Los Ángeles o San Francisco en particular, donde [eso] es bastante visible, eso tiene un gran impacto de lo que la gente está hablando”.

En ambas ciudades, la omnipresencia de los sin techo ha reavivado la preocupación por la pérdida de control de las calles de la ciudad que inspiró a los defensores de la teoría de las “ventanas rotas” a defender hace 40 años una mayor aplicación de la ley contra los delitos de “desorden” como la vagancia, la mendicidad y la intoxicación pública.

En San Francisco, la preocupación se ha centrado en el barrio de Tenderloin, que se ha visto desbordado por el consumo abierto de drogas entre los sin techo. En Los Ángeles, las elecciones a la alcaldía y al consejo municipal han estado dominadas por la preocupación por la proliferación de grandes campamentos de personas sin hogar en la ciudad. Estos campamentos han proliferado a pesar de la aprobación de dos iniciativas electorales en Los Ángeles en 2016 que autorizan importantes gastos para la construcción de viviendas y la prestación de servicios para las personas sin hogar, y de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una ordenanza el pasado otoño que autoriza la retirada de campamentos alrededor de zonas sensibles como escuelas, bibliotecas y guarderías.

“Echa un vistazo a nuestras calles: no importa dónde vivas ahora, puedes caminar por la calle, puedes mirar por la ventana de tu casa, y verás… que lo que la ciudad y el condado han estado haciendo simplemente no está funcionando”, dice Martínez, el presidente del Consejo Municipal de Los Ángeles.

Yaroslavsky, exfuncionario de la ciudad y del condado, afirma que la persistencia de los campamentos de indigentes se ha convertido en un símbolo visceralmente visible del fracaso gubernamental fundamental. “Creo que la falta de vivienda es un problema real, pero también es una metáfora de todo lo que va mal en la sociedad y de la capacidad del gobierno para hacer frente a algo que es tan visible y tan omnipresente en el condado”, dice. “Así que es como una valla publicitaria que dice fracaso”.

El revuelo vecinal provocado por una gran acampada en torno a la biblioteca pública de Venice, una comunidad tradicionalmente liberal frente al mar, resume el descontento que ha trastornado la política de ambas ciudades.

Después de que la ciudad de Los Ángeles desalojara finalmente un enorme campamento de indigentes a lo largo del paseo marítimo de Venice que atrajo la atención nacional, el otoño pasado se formó uno nuevo en torno a la biblioteca pública de la comunidad. Ahora ha rodeado la biblioteca por todos sus lados, enfadando y asustando a los residentes de la zona, que han publicado videos virales sobre el uso desenfrenado de drogas y la violencia en la zona. Los antiguos usuarios de la biblioteca se han lamentado públicamente de que ya no se sienten seguros utilizando las instalaciones, que también se vieron amenazadas por un reciente incendio que se inició en el campo.

“Hay acuchillamientos. Hay tiroteos”, dice Elizabeth Clay, una activista local y planificadora del uso del suelo que ha participado en las protestas de la comunidad contra el campamento. “Mi último correo electrónico a la oficina del alcalde fue que, entre otras cosas, acabamos de tener una masacre en Texas, un hombre inestable que fue ignorado, pero no es que la gente no supiera que era inestable. Actualmente tenemos un parque de personas mentalmente inestables que se acuchillan y disparan entre sí. ¿Qué nos haría pensar que esto no se convertiría en algo mucho más trágico?”

Trump y su discurso en la convención de la NRA 2:17

Para los residentes frustrados, la entrega efectiva de la biblioteca —el servicio público por excelencia— a un campamento de indigentes equivale a una elevación perversa de los intereses de los que no pagan impuestos sobre los residentes que sí lo hacen. Muchos, como Clay, expresan su profunda decepción con el alcalde saliente, Eric Garcetti, al que consideran desvinculado de su trabajo y de la creciente crisis en las calles mientras intenta conseguir la aprobación para su nombramiento como embajador en la India.

Pero el principal foco de la ira de los residentes es Bonin, el concejal liberal que fue uno de los dos que se opusieron a la ordenanza que prohíbe acampar alrededor de instalaciones sensibles. La ordenanza antiacampada de la ciudad requiere que el consejo vote para aprobar cada acción individual de aplicación, y Clay y otros dicen que Bonin ha bloqueado repetidamente los planes para tales esfuerzos alrededor de la biblioteca.

En la entrevista, Bonin negó haber bloqueado los planes de limpieza (excepto en una ocasión, dijo, en la que pidió a la ciudad que esperara mientras él intentaba reunir una respuesta interinstitucional más amplia que nunca se materializó). Pero insistió en que el simple desmantelamiento de la ciudad de tiendas de campaña en el parque solo agravaría el problema a menos que fuera acompañado de viviendas y servicios permanentes para los sin techo que ahora viven allí. “Si se hace una aplicación masiva de la ley sin ofrecer servicios… lo que va a hacer es trasladar a la gente al otro lado de la calle, frente a las casas de la gente, y a los barrios residenciales”, argumenta.

Los votantes están en conflicto en California

En Los Ángeles sigue habiendo un gran apoyo a la prestación de servicios a los sin techo. Incluso Caruso, que ha prometido construir muchas más viviendas y prestar más servicios a los sin techo, suena muy diferente a Giuliani y a otros de los primeros defensores de la teoría de las ventanas rotas, cuyas políticas fueron a menudo ridiculizadas por aumentar injustamente la aplicación de la ley por parte de la policía contra los jóvenes de las minorías. Ninguna de las voces dominantes en ninguna de las dos ciudades sugiere que los responsables políticos puedan simplemente arrestar para salir de la crisis de los sin techo o incluso del aumento de la delincuencia.

Sin embargo, todas las partes del debate coinciden en que al público se le ha agotado la paciencia, tanto en San Francisco como en Los Ángeles, con un conjunto de políticas que han cedido el control de los espacios públicos y han dificultado que los residentes pasen el día sin encontrarse con personas que parecen ser un peligro para ellos mismos o para los demás. La misma disminución de la paciencia es visible en la creencia a menudo expresada de que Boudin y Gascón, al dar tanta prioridad a la reducción del encarcelamiento, han fomentado una sensación de invulnerabilidad entre los delincuentes reincidentes.

“Los votantes están en conflicto: Karen Bass, Mike Bonin, todos estos tipos, reflejan nuestros valores”, dice Guerra, el politólogo. “Pero no es ahí donde estamos ahora. El momento es sobre la falta de vivienda, la seguridad pública, y ni siquiera están hablando de eso”.

Caruso ha declarado que, si es elegido, declarará poderes de emergencia como alcalde que le autoricen a desalojar campamentos de indigentes sin la aprobación del Ayuntamiento. Bass no ha ido tan lejos, pero también se ha comprometido a acabar con los campamentos. “Hay algunas cosas que simplemente no se hacen fuera, y dormir es una de ellas”, ha dicho Bass en repetidas ocasiones.

Gane quien gane la alcaldía de Los Ángeles, “la marea está cambiando, y ahora tengo la sensación de que en cada distrito hay una avalancha de gente que está directamente cabreada con el estado de las cosas en nuestra ciudad”, dice Martínez, el presidente del Consejo Municipal. “Creo que eso es lo que está moviendo al consejo a adoptar una postura más dura a la hora de permitir la permanencia de los campamentos”.

La misma trayectoria es evidente en el ámbito policial. Mientras que los activistas esperaban reorientar significativamente la financiación del Departamento de Policía de Los Ángeles —una institución con un largo historial de prejuicios raciales— tras el asesinato de Floyd, Caruso promete ahora añadir 1.500 agentes. Incluso Bass, aunque no abandona sus llamamientos a la reforma y la responsabilidad, quiere mantener el nivel actual de personal del departamento y sacar a más agentes de los puestos de trabajo para aumentar su presencia en las calles.

Todavía es una incógnita hasta dónde llegará esta demanda pública de orden. La destitución de Boudin parece casi inevitable, y probablemente reforzará el mensaje de las recientes destituciones de tres miembros muy liberales del Consejo de Educación de la ciudad: que los residentes locales quieren que su gobierno se centre menos en declaraciones ideológicas absolutistas que en la prestación de servicios básicos. LaBolt predice que después de Boudin, San Francisco no verá un bandazo a la derecha en la aplicación de la ley, sino una recalibración hacia el centro: “Creo que lo que veremos es una vuelta a la afirmación de que no hay que elegir entre la seguridad pública y la reforma de la justicia penal”.

Trump moviliza a sus aliados de “Make America Great Again” para defenderlo antes de las audiencias sobre el 6 de enero

El panorama en Los Ángeles también es complejo. Las encuestas muestran un descontento generalizado con la actuación de Gascón, y la campaña contra él afirma que está en camino de obtener las firmas que necesita a principios de julio para calificar una revocación contra él en la votación de noviembre. Pero no es inusual en California que tales esfuerzos fracasen después de que un gran número de firmas sean descalificadas. Mientras tanto, el sheriff del condado, de línea dura y salpicado de escándalos, Alex Villanueva, que ha denunciado las políticas liberales sobre la delincuencia y la falta de vivienda, se enfrentará probablemente a una segunda vuelta después de este martes con un aspirante a su izquierda. Las primarias para el Consejo Municipal podrían dar un fuerte impulso a los candidatos de la línea dura de la ley y el orden —en particular en el distrito de Bonin, donde el descontento está alcanzando su punto máximo—, pero en otros distritos, los candidatos de izquierda que critican profundamente a la policía de Los Ángeles y las leyes contra el acoso están presentando serios desafíos a los titulares más centristas.

Incluso la carrera por la alcaldía muestra corrientes contradictorias. El hecho de que Caruso, antiguo republicano, esté demostrando tanta fuerza es revelador en sí mismo (aunque se haya visto favorecido por su enorme gasto personal). Pero Caruso ha adoptado posiciones convencionalmente liberales en casi todos los temas, aparte de la delincuencia y la falta de vivienda, y la mayoría de los analistas prevén que él y Bass se enfrentarán en una segunda vuelta en noviembre porque ninguno de los dos conseguirá el 50% de los votos necesarios para ganar directamente este martes.

Las promesas de Caruso de restaurar el orden “pueden tener un gran atractivo (…) en un momento en el que se está sin resolver y se tienen US$ 30 millones para gastar”, dice Manuel Pastor, director del Instituto de Investigación de Equidad Dornsife de la Universidad del Sur de California. “La cuestión es si hay o no un tope para ese [apoyo] similar al tope que hubo para la campaña de destitución” contra el gobernador de California Gavin Newsom en 2021, que se clasificó para la votación pero luego fracasó el pasado otoño.

Sin embargo, incluso si Bass finalmente supera a Caruso, Gascon evita por poco una destitución o San Francisco no se inclina hacia la derecha en cuanto a la aplicación de la ley si Boudin es destituido, la evidencia sugiere que los demócratas se equivocarían al minimizar la magnitud de los temblores que se están produciendo en California.

Tanto en Los Ángeles como en San Francisco, es difícil evitar la conclusión de que las fuerzas más progresistas han abierto la puerta a una reacción de derechas al no responder adecuadamente, o incluso reconocer, la profundidad del descontento público por el creciente desorden, incluso entre muchos votantes que se inclinan hacia la izquierda en sus valores. Más que las cuestiones específicas de la delincuencia y la falta de vivienda, “lo que está alimentando la bestia” de la reacción “es simplemente la sensación general de desorden y disfunción que está impregnando todo”, dice el veterano encuestador demócrata Paul Maslin, que está asesorando una campaña de gastos independientes en apoyo de Bass.

El paralelismo con la política nacional es la posibilidad de que en noviembre se produzca una reacción sísmica entre los votantes, inquietos por todos los trastornos de la vida cotidiana —desde la inflación hasta el covid-19 y la delincuencia— que han persistido durante la presidencia de Joe Biden. Esas continuas turbulencias han socavado la promesa implícita de su candidatura: devolver a la nación a algo parecido a la normalidad después de toda la agitación de la presidencia de Donald Trump.

Con toda probabilidad, los resultados de este martes en Los Ángeles y San Francisco subrayarán lo lejos que se sienten los votantes de la normalidad incluso en dos de las comunidades más acérrimamente demócratas del país.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.