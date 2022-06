Justin Bieber da una actualización sobre su parálisis facial

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Justin Bieber compartió una actualización llena de fe sobre la rara condición médica que resultó en la parálisis de un lado de su rostro.

El cantante de “Yummy” publicó este lunes una declaración sobre su recuperación continúa del síndrome de Ramsay Hunt en la sección de historias de Instagram, las Instastories, de su cuenta verificada en la red social.

“Quería compartir un poco de cómo me he estado sintiendo”, escribió. “Cada día ha mejorado y, a través de todas las molestias, he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce”.

Bieber ha sido franco en el pasado sobre su fe cristiana y escribió en su declaración: “recuerdo que me conoce por completo”.

“Él conoce las partes más oscuras de mí que no quiero que nadie sepa y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos”, continuó el comunicado. “Esta perspectiva me ha dado paz durante esta horrible tormenta que estoy enfrentando”.

Bieber reveló la semana pasada que le diagnosticaron el raro síndrome neurológico, que es causado por el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster.

En un video que publicó, mostró cómo un lado de su rostro no podía moverse como resultado y explicó que el diagnóstico es la razón por la que canceló algunos conciertos y planea tomar un descanso de la gira mientras se recupera.

Terminó su declaración de este lunes escribiendo: “Sé que esta tormenta pasará, pero mientras tanto, Jesús está conmigo”.

