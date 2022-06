ANÁLISIS | Las audiencias sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero han revelado toneladas de información. Este es el resumen

Germán Padinger

(CNN) — La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 ha hecho un gran esfuerzo por presentar los hallazgos de su extensa investigación de manera sucinta y digerible durante las diferentes audiencias.

Hasta este punto, cada presentación ha contextualizado cuidadosamente las circunstancias que rodearon el ataque, mientras también refuerza la tarea de la comisión de vincular las mentiras electorales con las consecuencias del 6 de enero.

8 conclusiones de la audiencia del asalto al Capitolio: Trump sabía que el plan para bloquear el resultado electoral era ilegal, dice comisión

Pero, la gran cantidad de detalles nuevos hace que, a veces, resulte difícil seguir el trabajo de la comisión. Incluso cuando no se le ha perdido la pista a ninguna presentación.

Esto es todo lo que hemos conocido durante las audiencias públicas hasta este momento.

Lo que supimos este jueves en las audiencias

En su tercera audiencia de junio, la comisión detalló cómo el expresidente Donald Trump intentó presionar al vicepresidente Mike Pence para que se uniera a su estrategia de anular las elecciones presidenciales de 2020.

La presentación tuvo el testimonio en vivo de dos testigos: Greg Jacob, exabogado de Pence, y J. Michael Luttig, juez republicano retirado. A lo largo de la audiencia, el panel reconstruyó cómo John Eastman, abogado conservador de Trump, presentó una teoría legal según la cual el entonces vicepresidente Pence podría bloquear unilateralmente la certificación de la elección. Una teoría que rechazaron rotundamente tanto los abogados de la Casa Blanca de Trump como el equipo de Pence.

Pence se negó a abandonar el Capitolio el 6 de enero 0:40

Estas son tres grandes conclusiones de la presentación del jueves:

A Trump se le dijo que el plan de Eastman era ilegal, pero lo intentó de todos modos. Al expresidente le señalaron repetidamente que su plan para que Pence anulara las elecciones el 6 de enero era ilegal, pero de todos modos lo trató de hacer.

Según los testigos, el propio Pence y el abogado que urdió la estrategia le informaron directamente a Trump que el plan era inconstitucional y que violaba la ley federal. Los miembros de la comisión argumentaron que esto demuestra las intenciones deshonestas de Trump, y que podría sentar las bases para una posible acusación.

En una declaración grabada en video, que se reprodujo este jueves, el exjefe de gabinete de Pence, Marc Short, dijo que el entonces vicepresidente advirtió a Trump “muchas veces” que él no tenía la autoridad legal o constitucional para anular los resultados cuando presidiera la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero para contar los votos electorales.

Eastman envió un correo electrónico a Giuliani sobre la posibilidad de recibir un indulto presidencial después del 6 de enero. En un correo electrónico a Rudy Giuliani, apenas unos días después del 6 de enero de 2021, Eastman pidió que lo incluyeran en una lista de posibles beneficiarios del indulto presidencial, según reveló la comisión durante la audiencia del jueves.

“Decidí que debería estar en la lista de indultos, si es que eso sigue en marcha”, se leía en el correo electrónico de Eastman a Giuliani.

¿Cuál será el resultado de las audiencias del 6 de enero? 5:27

En última instancia, Eastman no recibió un indulto y se negó a responder a las preguntas de la comisión sobre su papel en los esfuerzos por anular las elecciones de 2020, al acogerse repetidamente a las protecciones de la Quinta Enmienda durante su declaración, partes de la cual se mostraron este jueves.

Pence estaba muy cerca de los agitadores. El exvicepresidente estaba a apenas 12 metros de la turba de partidarios de Trump dentro del Capitolio el 6 de enero, poco después de que Trump tuiteara sobre él, según mostró este jueves la comisión selecta de la Cámara de Representantes.

“Era claro que estaba la situación estaba empeorando, y empeorando rápidamente. Cuando se envió ese tuit, el tuit sobre Mike Pence”, ese debería haber sido el último tuit, testificó la ex subsecretaria de prensa Sarah Matthews en una declaración grabada.

“Parecía que él estaba echando gasolina al fuego”, añadió.

Lee más conclusiones aquí.

Lo que revelaron las audiencias anteriores

La multitud siguió las señales de Trump. Durante la primera audiencia de este mes, que se emitió en horario estelar, el panel mostró una recopilación de algunas de las imágenes más perturbadoras del asalto al Capitolio el 6 de enero. Los videos mostraban cómo la multitud siguió directamente las señales de Trump, con un agitador que aparecía leyendo un tuit de Trump con un megáfono para que los demás pudieran oírlo.

En ese tuit, Trump criticaba a Pence por anunciar que no anularía los resultados de las elecciones de 2020, mientras presidía la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Joe Biden.

¿Qué pasó en el segundo día de audiencias del 6 de enero? 1:57

Trump no quería que el asalto se detuviera. Durante su primera audiencia de este mes, la comisión también reveló el testimonio de funcionarios de la Casa Blanca de Trump que aseguran que el expresidente no quería que el ataque al Capitolio de EE.UU. se detuviera, que se resistió furiosamente a sus propios asesores que lo instaban a frenar a los agitadores y que pensaba que su vicepresidente “merecía” ser ahorcado.

Pence –no Trump– pidió ayuda. En un video nuevo que se emitió durante la primera audiencia de este mes, el panel mostró imágenes del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, diciendo que Pence fue quien ordenó a las tropas de la Guardia Nacional que respondieran a la violencia el 6 de enero, pero que la Casa Blanca le dijo a él que debía informar que había sido Trump.

El personal huyó de la oficina de McCarthy. Otro video de la comisión mostró al personal de la oficina de Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes, saliendo frenéticamente después de que los agitadores irrumpieran en el Capitolio.

El video se destacó por el papel de McCarthy luego del 6 de enero, y la oposición a la comisión de la Cámara que ha mostrado desde entonces.

El equipo de Trump y su familia se pusieron en su contra. La primera audiencia de la comisión tuvo el refuerzo de videos nunca antes vistos que muestran a miembros de la Casa Blanca y de la campaña de Trump –así como a su hija Ivanka Trump y a su yerno Jared Kushner– hablando sobre cómo no creían en las afirmaciones de Trump acerca de que le robaron las elecciones.

El exsecretario de Justicia William Barr dijo que las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral eran “puras mentiras”. Ivanka Trump señaló que respetaba a Barr y que “aceptaba lo que decía” sobre las elecciones. Jason Miller, portavoz de Trump, dijo que el encargado de los datos de campaña le dijo a Trump en “términos bastante claros que iba a perder”.

Testimonio determinante de la Policía del Capitolio. La agente de la policía del Capitolio Caroline Edwards fue la primera testigo que declaró ante la comisión este mes, y se convirtió en el rostro de la violencia contra las fuerzas de seguridad durante la insurrección.

¿Existen posibilidades de un nuevo asalto al Capitolio? 2:17

“Me dijeron muchas cosas el 6 de enero de 2021 y en los días posteriores”, dijo Edwards. “Me dijeron que era el perro de Nancy Pelosi, me dijeron incompetente, me dijeron heroína y villana. Me dijeron que era una traidora de mi país, mi casa y mi Constitución. En realidad, no fui ninguna de esas cosas”.

“Yo era una estadounidense que se encontraba cara a cara con otros estadounidenses y que se preguntaba muchas veces –muchas, muchas veces– cómo habíamos llegado hasta este punto. Me habían insultado antes, pero nunca se había puesto en duda mi patriotismo o mi deber”, añadió Edwards.

Detalles de la financiación de la campaña. Uno de los detalles clave que la comisión reveló durante la segunda audiencia de este mes, realizada este lunes, fue cómo las mentiras de Trump sobre las elecciones llevaron a que su campaña y el comité de acción política que creó después de las elecciones recaudaran millones de dólares.

La influencia de Giuliani. La comisión también ha puesto el foco en los testimonios que distinguen entre dos grupos que asesoraron a Trump en los días posteriores a las elecciones: el “equipo normal” y los que estaban con Giuliani impulsando denuncias infundadas de fraude electoral.

La comisión incluso indagó sobre Giuliani y su estado en la noche de las elecciones, al reproducir un video de la declaración de Miller en el que decía que Giuliani “había bebido demasiado.”

“Es decir, el alcalde estaba definitivamente intoxicado”, dijo Miller. “Pero no sabía su nivel de intoxicación cuando habló con el presidente, por ejemplo”, añadió.

Audiencias del Capitolio demuestran solidez de la democracia, dice analista 3:26

¿Qué sigue ahora?

El panel tiene previsto celebrar dos audiencias la próxima semana, una el 21 de junio y otra el 23 de junio, ambas a partir de la 1 p.m., hora de Washington.

La representante republicana Liz Cheney de Wyoming, vicepresidenta de la comisión, ha expuesto a grandes rasgos estos temas para las audiencias siguientes:

Tratar de utilizar el gobierno para difundir su mentira. Esta audiencia, originalmente programada para el miércoles pero que se aplazó, mostrará cómo “Trump planeó corruptamente reemplazar al secretario de Justicia de Estados Unidos para que el Departamento de Justicia difundiera sus falsas afirmaciones de que las elecciones fueron robadas”.

Presión a los legisladores estatales. Esta audiencia proporcionará “pruebas de que el presidente Trump presionó corruptamente a los legisladores estatales y a los funcionarios electorales para cambiar los resultados de las elecciones”.

Incitando a la insurrección. Las últimas audiencias de junio revelarán cómo “Trump convocó a una turba violenta y les dirigió, ilegalmente, a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos” y “no tomó medidas inmediatas para detener la violencia e instruir a sus partidarios para que abandonaran el Capitolio”.

Las claves de una nueva audiencia por el ataque al Capitolio 2:21

¿Qué deja dejado el asalto al Capitolio?

El drama de la división. Los miembros de la comisión están ampliamente de acuerdo en que Trump cometió un delito cuando impulsó una conspiración para impedir la transferencia pacífica del poder. Pero están divididos sobre qué hacer al respecto, incluyendo si hacer una remisión penal de Trump al Departamento de Justicia, dijeron cuatro fuentes vinculadas al panel a CNN.

Los correos electrónicos de Ginni Thomas. La comisión selecta de la Cámara de Representantes tiene la correspondencia por correo electrónico entre Eastman y Virginia “Ginni” Thomas, activista conservadora que además es la esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, dijo a CNN una fuente familiarizada con la investigación.

La fuente que habló con CNN no quiso dar detalles sobre el contenido de los correos electrónicos ni decir si eran mensajes directos entre ambos o parte de una correspondencia grupal más amplia. El diario The Washington Post fue el primero en informar sobre los correos electrónicos.

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, dijo este jueves que el panel ha enviado una carta a Thomas pidiéndole que hable con ellos sobre su papel en el esfuerzo por anular los resultados electorales de 2020. Thomas dijo en una entrevista con The Daily Caller publicada ese mismo día: “Estoy deseando hablar con ellos”.

Con información de Zachary Cohen, Jeremy Herb, Alex Rogers, Zachary B. Wolf y Marshall Cohen.

