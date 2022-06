Cómo ser un mejor aliado para la comunidad LGBTQ

Alejandra Ramos

(CNN) — Sandi Salas nunca tuvo una salida formal como mujer. Ella simplemente comenzó a hacer la transición después de la universidad.

“Nunca dije nada”, dijo Salas a CNN. “Simplemente seguí con mi transición porque era un adulto y no sentí que tenía que explicárselo a nadie”.

Pero el período de transición de Salas no estuvo exento de dificultades. A mediados de la década de 1980, comenzó a trabajar para el Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Nueva York.

“Cuando fui por primera vez, no tenía el dinero para cambiar mi nombre legalmente, así que tuve que trabajar con el nombre de un hombre”, dijo Salas. “En mi primer mes allí, uno de los gerentes me llamó y me dijo: ‘Déjame decirte esto, necesitas cortarte el cabello. Tienes que esconder tus pechos, convertirte en hombre porque no vas a conseguir ningún tipo de promoción’”.

Salas presentó una denuncia de inmediato y comenzó a trabajar para convertirse en asistente social. Cuando sus beneficios sindicales entraron en vigencia, finalmente pudo darse el lujo de cambiar su nombre legalmente.

Salas, que ahora tiene 70 años, trabajó como trabajadora social durante 29 años antes de jubilarse en 2014. Hoy pone su experiencia al servicio de un grupo social para mujeres mayores transgénero.

“Nos hemos convertido en una pequeña familia muy unida”, dijo. “Intercambiamos números de teléfono personales entre nosotros. Nos apoyamos unos a otros”.

Las personas mayores de la comunidad LGBTQ tienen una necesidad especial de apoyo, tanto de los demás como de la comunidad exterior. Según SAGE, una organización especializada en adultos mayores LGBTQ, tienen el doble de probabilidades de vivir solos y cuatro veces más de no tener hijos.

“La soledad en la comunidad es muy frecuente porque muchas personas no tenían familias que las apoyaran. Entonces, hicimos nuestras propias familias dentro de la comunidad”, dijo Salas. “La mayoría de todos mis amigos con los que salí como hombre gay, luego como transgénero, han fallecido. Muchas de mis amigas ahora son mujeres heterosexuales”.

Junio ​​es el Mes del Orgullo, una celebración de las comunidades LGBTQ. También es una oportunidad para generar conciencia sobre los problemas que enfrenta la comunidad y las formas en que las personas ajenas a la comunidad pueden mostrar su apoyo.

Hay muchos recursos disponibles que ofrecen orientación para las personas de la comunidad LGBTQ que podrían tener dificultades. Organizaciones como Trevor Project y SAGE brindan asesoramiento, apoyo y recursos.

Pero muchas organizaciones LGBTQ también pueden ayudar a quienes están fuera de la comunidad y quieren convertirse en mejores aliados.

Si una persona está buscando formas de mejorar como aliado para la comunidad LGBTQ, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta:

La gente lleva la bandera del arcoíris en el Desfile del Orgullo Gay de Miami Beach en Florida en septiembre.

En el lugar de trabajo

La creación de un entorno inclusivo en el lugar de trabajo comienza con el reconocimiento de que ya se han establecido diferentes jerarquías y lugares de privilegio. No todos están en el mismo campo de juego.

Hudson Taylor, CEO de Athlete Ally, dijo que las personas deben “pensar en quién está siendo tratado como creíble y no, a quién se le está dando visibilidad y no dentro de un entorno de trabajo en un proyecto determinado”.

El viaje de Taylor como aliado comenzó cuando era un luchador universitario de alto rango que también estaba estudiando teatro.

“Siempre estuve entre estos dos mundos muy diferentes”, dijo Taylor, “uno en el que tenía amigos LGBTQ que salían del clóset en el departamento de teatro y eran tratados con dignidad y respeto, y el otro en el que tenía compañeros de equipo que usaban lenguaje homofóbico y sexista”.

Decidió mostrar su alianza colocándose una pegatina LGTBQ en su casco de lucha libre, y el apoyo que recibió fue abrumador. Lo inspiró a fundar Athlete Ally con el objetivo de hacer que los deportes fueran más inclusivos.

Taylor dijo que su propio sentido de alianza, como el de muchas otras personas, se desarrolló con el tiempo.

“Empieza con ese tipo de trabajo interior, trabajo interior. Y yo diría que realmente va en tres etapas”, dijo. “Hay análisis, conciencia y acción. Ese análisis realmente está analizando tu lugar o privilegio, realmente solo está tratando de analizar tu relación con el daño que está ocurriendo. Yo creo que a partir de ahí, se trata de tratar de educarnos mejor; conocer lo que se debe y lo que no se debe hacer y lo que sería útil para ser el mejor aliado posible es fundamental”.

Una acción inmediata que las personas pueden tomar es prestar atención a los pronombres y usarlos correctamente. Hacerlo es una muestra de respeto por el género y la identidad. Como se establece en el Proyecto Trevor en “Una guía para ser un aliado de los jóvenes transgénero y no binarios”, nadie debe asumir los pronombres de otra persona. La guía ofrece sugerencias como preguntar o introducir pronombres personales al encontrarse con alguien.

La gente se manifiesta en el Capitolio de Minnesota en St. Paul en apoyo de los niños transgénero en marzo.

Infórmate sobre la comunidad LGBTQ

Si tienes hijos u otros seres queridos que forman parte de la comunidad LGBTQ, brindar apoyo puede tener un impacto positivo en su salud mental. El Proyecto Trevor encontró que entre los jóvenes LGBTQ cisgénero, transgénero y no binarios, la principal acción de apoyo que los padres o cuidadores pueden hacer es “ser acogedores y amables con los amigos o compañeros LGBTQ de los jóvenes”, según su sitio web.

Otra acción principal que las personas pueden hacer es informarse sobre la comunidad y los problemas LGBTQ.

Tomarse el tiempo para aprender sobre los problemas y las personas de la comunidad LGBTQ puede ayudarlos porque a menudo se ven obligados a “llevar la carga de educar a otros sobre sus identidades y experiencias vividas”, dijo Amit Paley, CEO y director ejecutivo de Trevor Project.

“Está bien, si aún no eres un experto en temas LGBTQ, comienza escuchando sin juzgar, practicando la empatía y buscando recursos de organizaciones como The Trevor Project”. Paley escribió en un correo electrónico a CNN.

Los opositores protestan contra el proyecto de ley de Florida denominado “No digas gay” en Miami en marzo.

Alza tu voz

Tener un mundo más inclusivo requiere trabajo. El CEO de SAGE, Michael Adams, dijo por correo electrónico que hacerlo puede comenzar con una cosa simple: “¡Alza la voz cuando sea necesario y vota!”

“Hay tantos ataques contra nuestra comunidad, especialmente contra los jóvenes trans, y se están promulgando tantas leyes y políticas discriminatorias”, escribió Adams. “Se necesita que todos nosotros, como una comunidad más grande, nos unamos para el cambio”.

Taylor, de Athlete Ally, dijo que la confianza es uno de los factores más importantes que citan los atletas trans a quienes consideran aliados.

“Si un atleta sabe que estás ahí para él, que lo apoyas, que vas a hacer todo lo posible para resolverlo, para crear una experiencia acogedora y equitativa para él, entonces se van a sentir como en casa. Se sentirán seguros y apoyados”, dijo Taylor. “El progreso se mueve a la velocidad de la confianza”.

Sigue haciendo el trabajo

Ser un aliado activo es un viaje, por lo que es importante reconocer que siempre hay cosas que aprender y formas de mejorar.

“Creo que a veces, cuando las personas simplemente proyectan como si lo fueran, ya sabes, que su alianza es irreprochable, eso es falso”, dijo Taylor. “(Buscar) formas de reconocer el trabajo que tenemos que seguir haciendo para ser los mejores aliados posibles. Encuentra formas de ser vulnerable acerca de tus defectos”.

Taylor también dijo que hay que tener en cuenta estas debilidades no solo cuando se piensa en la comunidad LGBTQ, sino también al ser un aliado de todas las personas.

Para Salas, dos cosas vienen rápidamente a la mente cuando se le pregunta sobre las cualidades que ve en los aliados: no juzgar y ser respetuoso.

“Lo que llamo mis porristas: (son) muy solidarios, muy útiles”, dijo. “Siempre me preguntan: ‘¿Necesitas algo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podíamos hacer?'”.

El Mes del Orgullo puede durar solo cuatro semanas, pero la comunidad LGBTQ y otros grupos minoritarios enfrentan desafíos y discriminación todos los días.

“Tienes que tener confianza porque no es una vida fácil”, dijo Salas. “No es una vida que elegimos. Esta es la vida en la que todos nacimos”.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda o apoyo, los consejeros de crisis capacitados de Trevor Project están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 866-488-7386, por chat en TheTrevorProject.org/Get-Help, o enviando un mensaje de texto con START al 678678.

La línea directa nacional LGBTQ+ para personas mayores de SAGE también está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el 877-360-LGBT (5428).

