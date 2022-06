El Partido Republicano de Texas adopta una resolución que rechaza los resultados electorales de 2020

Alexandra Ferguson

(CNN)– El Partido Republicano de Texas adoptó el fin de semana una resolución en su convención estatal que rechaza al presidente Joe Biden como ganador de las elecciones de 2020, alineando aún más al “establishment” del partido estatal con las afirmaciones falsas del expresidente Donald Trump sobre las elecciones.

“Rechazamos los resultados certificados de la elección presidencial de 2020, y sostenemos que el presidente en funciones Joseph Robinette Biden Jr. no fue elegido legítimamente por el pueblo de Estados Unidos”, sostiene la resolución, aprobada por votación de voz en Houston el sábado. “Instamos encarecidamente a todos los republicanos a que trabajen para garantizar la integridad de las elecciones y a que se presenten a votar en noviembre de 2022, lleven a sus amigos y familiares, se ofrezcan como voluntarios para sus republicanos locales y aplasten cualquier posible fraude”.

Antes de que se aprobara la resolución final, Brian Bodine, un miembro del comité de la plataforma que dice haber redactado la resolución, propuso una enmienda sobre el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Afirmaba que “se han violado los derechos de los acusados de delitos” y rechazaba la “narrativa” de que los sucesos del Capitolio de EE.UU. representaban una insurrección. La propuesta suscitó aplausos y cánticos de “Vamos Brandon”. Matt Rinaldi, presidente de la comisión, dictaminó que la enmienda estaba fuera de lugar y no se consideraría.

La plataforma también incluía una sección que calificaba la homosexualidad como “una elección de estilo de vida anormal” y se oponía a “todos los esfuerzos por validar la identidad transgénero”.

La plataforma del partido estatal aún no está finalizada, dijo James Wesolek, un portavoz del Partido Republicano de Texas, a CNN, pero se están contando los votos de cada política individual.

Además, durante la convención, el senador de Texas John Cornyn, uno de los principales negociadores del Partido Republicano en las conversaciones bipartidistas sobre armas, recibió abucheos de la multitud de su estado natal después de que dijera que había “luchado y mantenido fuera de la mesa la lista de deseos del presidente Biden sobre las armas”.

“Los demócratas presionaron para que se prohibieran las armas de asalto, yo dije que no. Intentaron conseguir un nuevo periodo de espera obligatorio de tres semanas para todas las compras de armas, dije que no. Controles de antecedentes universales, prohibición de cargadores, requisitos de licencia, la lista sigue y sigue. Y dije no, no, mil veces no”, dijo Cornyn.

“Así que, podrían preguntar, ‘¿Qué hay sobre la mesa? Más recursos de salud mental, más apoyo a nuestras escuelas y asegurar que los criminales violentos y los enfermos mentales no puedan comprar un arma de fuego”, dijo Cornyn, mientras continuaban los abucheos. “Eso significa principalmente hacer cumplir la ley actual. Eso es lo que he escuchado de muchos de ustedes aquí hoy y esta semana, y eso es en lo que estamos trabajando, nada más y nada menos”.

El partido también adoptó casi unánimemente una resolución por voto de voz el sábado rechazando el acuerdo bipartidista sobre las armas y reprendiendo a Cornyn y otros negociadores del Partido Republicano, incluyendo a los senadores Lindsey Graham de Carolina del Sur, Susan Collins de Maine, Bill Cassidy de Louisiana, Mitt Romney de Utah, Pat Toomey de Pennsylvania, Thom Tillis de Carolina del Norte, Rob Portman de Ohio y Roy Blunt de Missouri.

— Michael Warren, Morgan Rimmer y Ali Zaslav de CNN contribuyeron con este reportaje.

