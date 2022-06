Cameron Diaz sale de su retiro gracias a Jamie Foxx

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Después de un paréntesis de ocho años, Cameron Diaz está haciendo películas de nuevo.

La actriz, que confirmó oficialmente su retiro de Hollywood en 2018, está lista para protagonizar la nueva película de Netflix “Back in Action”, junto a Jamie Foxx. Ambos protagonizaron previamente juntos “Annie”, de 2014, la última aparición de Diaz en un largometraje.

“(Jamie Foxx) Solo tú podrías hacerme volver a la acción”, escribió la actriz en una historia de Instagram tras el anuncio. “¡No puedo esperar, va a ser una explosión!”.

Netflix aún no ha fijado una fecha de estreno para la película, pero Foxx escribió en Twitter que la producción comenzará este año.

Foxx celebró el regreso de Cameron Díaz en Twitter, publicando una grabación de los dos charlando sobre su regreso.

“Me siento emocionada pero, no sé cómo hacer esto, ¿sabes?” dijo Díaz en el clip.

Foxx entonces trajo al quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, a la llamada. Brady —que ganó seis Super Bowls con los New England Patriots— se retiró a principios de este año, pero salió de su retiro apenas unas semanas después.

“Estuve hablando con Jamie y me dijo que necesitas algunos consejos para salir del retiro. He tenido un éxito relativo a la hora de retirarme”, bromeó Brady.

Aunque no ha estado tan activa en Hollywood en los últimos años, Cameron Diaz se ha mantenido ocupada lanzando una marca de vino orgánico.

El año pasado, Diaz declaró que, como madre, ya no podía imaginar estar en un plató de cine durante 16 horas al día.

“¿Volveré a hacer una película? No lo busco, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo ni idea. Tal vez. Nunca digas nunca”, dijo entonces.

Cameron Diaz se casó con el cantante de Good Charlotte, Benji Madden, en 2015, y ambos tienen un hijo juntos, Raddix, nacido en 2020.

