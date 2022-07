El conductor del camión donde murieron los migrantes no sabía que el aire acondicionado se había apagado, dice un documento judicial

CNNEspañol sjv

(CNN) — El presunto conductor de un camión con remolque en el que las sofocantes condiciones causaron la muerte de 53 migrantes esta semana en San Antonio no se dio cuenta de que la unidad de aire acondicionado del camión había dejado de funcionar, según una denuncia penal federal presentada el miércoles en la investigación del caso más mortífero de tráfico de personas en la historia de Estados Unidos.

El reconocimiento del conductor fue revelado a un informante federal por un presunto conspirador en el caso, según la denuncia.

El presunto conspirador, Christian Martínez, había estado en contacto por teléfono celular sobre el aparente esquema de contrabando de personas con el conductor del camión, Homero Zamorano Jr., dijo el Departamento de Justicia.

Los hombres estaban intercambiando fotos, incluida una de un “manifiesto de carga de camión”, y discutiendo si el conductor debería ir al “mismo lugar”, dice la denuncia, y agrega que Martínez envió coordenadas de GPS a un lugar en Laredo, Texas.

Martínez “inició una conversación sobre la muerte de varias personas dentro de un remolque” y admitió estar involucrado, según la denuncia, citando información compartida por un informante confidencial en comunicación con Martínez, quien ya era objeto de una investigación del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Martínez dijo que el conductor del camión no sabía que la unidad de aire acondicionado había dejado de funcionar, dijo el informante a los investigadores, según la denuncia.

Las historias de quienes murieron en el camión en San Antonio, Texas: unos hermanos emocionados por encontrar trabajo, una mujer que quería reunirse con su familia y más

El descubrimiento del camión se produjo cuando las autoridades federales estadounidenses lanzaron lo que describieron como una operación “sin precedentes” para interrumpir las redes de contrabando de personas en medio de una afluencia de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Más de una docena fueron rescatadas vivas del interior del vehículo, y muchas fueron hospitalizadas por dolencias relacionadas con el calor; 48 personas fueron encontradas muertas inicialmente; cinco han muerto desde entonces.

Entre los sobrevivientes, dos estaban en estado crítico el viernes, otro en estado grave y otro en buen estado, dijeron funcionarios del Hospital Universitario de San Antonio y el Hospital Metodista Metropolitano. Seis migrantes más del camión habían estado en tratamiento el martes en Baptist Medical Center en San Antonio y CHRISTUS Health’s Children’s Hospital of San Antonio y su Hospital Santa Rosa.

Martínez, de 28 años, y Zamorano, de 45 años, han sido arrestados y acusados ​​de delitos que conllevan la pena de muerte como posible castigo. CNN se comunicó con el abogado de Martínez para hacer comentarios, mientras que el abogado de Zamorano se negó a comentar. Otros dos también han sido arrestados y acusados ​​​​en el caso.

El camión con remolque frigorífico no tenía una unidad de aire acondicionado en funcionamiento visible, y no había señales de agua en el interior, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, y agregó que no estaba claro de inmediato cuánto tiempo habían estado muertas las personas dentro del camión. Las altas temperaturas del lunes en el área de San Antonio oscilaron entre los 90 grados y los 100 grados Farenheit (32 a 7 grados Celsius).

“Ninguna de estas personas pudo salir del camión”, dijo el jefe de bomberos Charles Hood. “Entonces, todavía estaban allí, esperando ayuda, cuando llegamos… lo que significa que estaban demasiado débiles, en un estado debilitado, para salir y ayudarse a sí mismos”.

El caso es “el peor evento de tráfico de personas en Estados Unidos”, dijo Craig Larrabee, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio.

“En el pasado, las organizaciones de contrabando eran familiares”, dijo Larrabee a CNN. “Ahora, están organizados y vinculados con los cárteles. Entonces, tienes una organización criminal que no tiene en cuenta la seguridad de los migrantes. Son tratados como mercancías en lugar de personas”.

Con información de Carolyn Sung y Rebekah Riess de CNN

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.