Brittney Griner escribe una carta manuscrita a Biden: “Estoy aterrorizada de poder estar aquí para siempre”

(CNN) — La estrella de la WNBA Brittney Griner, en una carta escrita a mano al presidente Joe Biden, dijo que teme ser detenida en Rusia indefinidamente y le suplicó al presidente que no se olvide de ella y de otros detenidos estadounidenses.

“(Mientras) estoy aquí en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos, camiseta olímpica o cualquier logro, estoy aterrorizada de estar aquí para siempre”, escribió, según a un comunicado emitido por la empresa de comunicaciones que representa a la familia Griner.

Griner, de 31 años, quien jugó en Rusia durante la temporada baja de la WNBA, fue arrestada el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, una semana antes de que Rusia invadiera Ucrania. Las autoridades rusas afirmaron que tenía aceite de cannabis en su equipaje y la acusaron de contrabandear cantidades significativas de una sustancia estupefaciente, un delito punible con hasta 10 años de prisión. Fue a juicio en un tribunal cerca de Moscú el viernes por cargos de contrabando de drogas.

Los partidarios de Griner y los funcionarios estadounidenses dicen que ha sido detenida injustamente y han pedido su liberación a medida que aumenta el temor de que esté siendo utilizada como un peón político en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos.

La carta de Griner a Biden, según el comunicado de la empresa de comunicaciones, fue entregada en la mañana de este lunes en la Casa Blanca. Se hicieron públicos tres extractos de la carta, mientras que el resto se mantiene en privado, según el comunicado.

“El 4 de julio, nuestra familia normalmente honra el servicio de aquellos que lucharon por nuestra libertad, incluido mi padre, que es un veterano de la guerra de Vietnam. Me duele pensar en cómo suelo celebrar este día porque la libertad significa algo completamente diferente para mí este año”, escribió Griner a Biden.

“Me doy cuenta de que está lidiando con muchas cosas, pero no se olvide de mí y de los otros detenidos estadounidenses. Haga todo lo que pueda para traernos a casa. Voté por primera vez en 2020 y voté por usted. Creo en usted. Todavía tengo mucho bien que hacer con mi libertad que puede ayudar a restaurar. ¡Extraño a mi esposa! ¡Extraño a mi familia! ¡Extraño a mis compañeras de equipo! Me mata saber que están sufriendo tanto en este momento. Estoy agradecida por todo lo que pueda hacer en este momento para llevarme a casa”.

La Casa Blanca reiteró el lunes que “la Federación Rusa está deteniendo injustamente a Brittney Griner”.

“El presidente Biden ha sido claro acerca de la necesidad de ver en libertad a todos los ciudadanos estadounidenses que son rehenes o detenidos injustamente en el extranjero, incluida Brittney Griner. El Gobierno de Estados Unidos sigue trabajando agresivamente, usando todos los medios disponibles, para traerla a casa”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad, Adrienne Watson, en un comunicado a CNN.

“El equipo del presidente está en contacto regular con la familia de Brittney y continuaremos trabajando para apoyar a su familia”, dijo Watson, y agregó que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el secretario de Estado Antony Blinken “hablaron varias veces con la esposa de Brittney en las últimas semanas y la Casa Blanca está coordinando de cerca con el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, quien se reunió con la familia de Brittney, sus compañeros de equipo y su red de apoyo”.

La esposa de Griner, Cherelle, le dijo a CNN la semana pasada que quiere que los funcionarios estadounidenses hagan lo que sea necesario para traer a casa a la leyenda del baloncesto, y necesita verlos hacer más.

En la única entrevista que dio la víspera del juicio de su esposa en Rusia, Cherelle Griner se sentó en el vestidor del equipo Phoenix Mercury y pidió más acción.

“Es muy, muy difícil. Esta no es una situación en la que la retórica coincida con la acción”, dijo. “Desafortunadamente, tengo que presionar a las personas para que se aseguren de que las cosas que me dicen también coincidan con sus acciones, por lo que ha sido lo más difícil de equilibrar porque no puedo descansar. Son más de 130 días y BG todavía no regresa.”

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el mes pasado una resolución bipartidista que pide al gobierno ruso que libere de inmediato a la estrella de la WNBA.

“No pasa un día sin que estemos pensando en Brittney y trabajando para llevarla a casa”, dijo en un comunicado el representante demócrata Greg Stanton de Arizona, quien patrocinó la resolución. “Seguiremos presionando para que sea liberada y nos aseguraremos de que no sea olvidada”.

Stanton se desempeñó anteriormente como alcalde de Phoenix, donde Brittney Griner juega para Phoenix Mercury de la WNBA.

Stanton presentó la resolución en mayo junto con los representantes demócratas Sheila Jackson Lee y Colin Allred de Texas, el estado natal de Griner.

“Estoy agradecida por esta abrumadora muestra de apoyo del Congreso. Necesitamos hacer todo lo posible para mantener el caso de Brittney en primer plano y finalmente poner fin a esta pesadilla”, dijo Cherelle Griner en un comunicado en ese momento.

Vanessa Nygaard, entrenadora en jefe de primer año de Phoenix Mercury, reaccionó el lunes a la carta de Griner durante una conferencia de prensa en Los Ángeles antes del partido de su equipo contra Sparks.

“Me hizo llorar, ya sabes, solo escuchar sus palabras hablando de que su padre era un veterano de Vietnam, su nueva perspectiva sobre la libertad, su deseo de estar con su familia y sus compañeras de equipo, el hecho de no saber si alguna vez volverá a ser libre. En nuestro día de libertad, escuchar esas palabras de una persona tan querida… Es genial, y es genial que ella haya podido hacernos llegar ese mensaje y ojalá algunas personas le estén prestando atención y, por supuesto, que la administración de Biden y nuestro Departamento de Estado pongan eso al frente de sus mensajes sería increíble para nosotros”, dijo Nygaard.

Con información de Abby Phillip, Steve Almasy, Homero De la Fuente, Rachel Janfaza, Maegan Vazquez y Jill Martin de CNN.

