Elon Musk responde a la amenaza judicial de Twitter de la forma más Elon Musk posible

Nueva York (CNN Business) — Elon Musk se burló de los esfuerzos de Twitter para obligarlo a comprar la compañía. Y lo hizo en un tuit, por supuesto.

Este lunes temprano, Musk tuiteó cuatro imágenes de él riendo junto a leyendas que decían: “Dijeron que no podía comprar Twitter. Luego no quisieron revelar información sobre bots. Ahora quieren obligarme a comprar Twitter en los tribunales. Ahora tienen que revelar información sobre bots en los tribunales”.

A eso le siguió poco después una imagen del actor Chuck Norris jugando al ajedrez con un solo peón en su lado del tablero, y un juego completo de piezas en el otro lado, con Musk tuiteando: “Chuckmate”.

Musk reveló a última hora de este viernes que se retiraba de su acuerdo de compra de Twitter, alegando la falta de información sobre el número de usuarios de la red social compuesto por bots. Su abogado dijo que eso colocaba a Twitter “en un incumplimiento material de múltiples disposiciones” del acuerdo original.

Twitter respondió diciendo que “emprendería acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”.

Los inversores en Twitter no se ríen. Las acciones de la plataforma de medios sociales cayeron un 5% en las primeras operaciones previas al mercado de este lunes. Las acciones ya estaban muy lejos del precio de compra acordado en abril de US$ 54,20 por acción, cerrando el viernes a US$ 36,81.

¿Qué sigue para Twitter ahora que Elon Musk quiere salirse del acuerdo de compra?

Pero otros valores tecnológicos también han bajado mucho desde abril, incluidas las acciones de Tesla, la principal fuente del patrimonio mundial de Musk. Las acciones de esa compañía cayeron un 31% desde que se revelaron las participaciones iniciales de Musk en Twitter en abril.

Las acciones de Tesla subieron un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

