Video capta el momento en que unos turistas son alcanzados por una avalancha en las montañas Tian Shan de Kirguistán

(CNN) — Un grupo de turistas que practicaba senderismo en las montañas Tian Shan de Kirguistán sobrevivió el viernes a una enorme avalancha que les pasó por encima.

Uno de los excursionistas, el británico Harry Shimmin, logró captar en video el momento en que la nieve se desprendía de la cima de una montaña en la distancia, antes de cubrir la ladera y envolver al grupo.

Cuando acababa de alcanzar el punto más alto de la caminata, Shimmin se separó del grupo para hacer fotos del paisaje cuando de repente escuchó “el sonido del hielo profundo agrietándose detrás de él”, según el pie del video que publicó en Instagram.

“Dejé para el último segundo el moverme, y sí, sé que hubiera sido más seguro moverme al refugio de inmediato”, escribió en la publicación.

“Soy muy consciente de que corrí un gran riesgo. Sentí que tenía el control, pero a pesar de todo, cuando la nieve empezó a llegar y se hizo más oscuro/difícil respirar, estaba aterrorizado y pensé que podría morir”.

“Cuando volvimos a reunirnos (con el grupo), casi todos lloraban de felicidad por estar vivos”, declaró a CNN Shimmin, oficial del ejército del Reino Unido.

El grupo estaba formado por nueve turistas británicos y un estadounidense, además de tres guías y dos jinetes.

Shimmin dijo a CNN que la excursionista estadounidense se lesionó gravemente la rodilla. Los guías turísticos la llevaron a caballo a un centro médico cercano a una mina de oro, antes de que fuera enviada a Estados Unidos para recibir tratamiento.

“Había visto avalanchas mucho más pequeñas antes, y videos de otras avalanchas, pero honestamente mi primer pensamiento fue: ‘Vamos a ver si puedo conseguir un buen video de esto'”, dijo a CNN. “Se acercó a mí mucho más rápido de lo que esperaba”.

La aparente tranquilidad de este joven de 27 años sobre esta experiencia cercana a la muerte puede explicarse por sus otras aficiones: Shimmin tiene el récord de mayor número de saltos mortales hacia atrás en un salto en paracaídas, 19 en total, según el Guinness World Records.

“Tengo cierta experiencia en el senderismo y soy muy aficionado a los deportes de nieve”, declaró a CNN. Shimmin dijo que había completado la formación en avalanchas en dos ocasiones distintas, una vez como parte del curso de paraesquí, y otra vez para convertirse en instructor de esquí.

“El entrenamiento en avalanchas no sirvió de nada”, bromeó, y dijo que continuará con su pasión por las experiencias de viaje extremas.

